Realize Capital Partners franchit une étape importante avec la clôture finale de son Fonds I

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Realize Capital Partners, gestionnaire de fonds pour le Fonds de finance sociale du gouvernement du Canada (FFS), a annoncé aujourd’hui la clôture finale du Realize Fund I, son fonds de fonds de financement mixte à impact, dont le capital total s’établit désormais à 276,7 millions de dollars, puisqu’il a recueilli 141,7 millions de capitaux privés en complément de l’investissement d’ancrage de 135 millions effectué par le gouvernement du Canada en 2023. Realize Capital Partners concrétise ainsi l’ambition du FFS : utiliser les capitaux publics comme levier pour attirer davantage d’investisseurs privés sur le marché de la finance sociale. Les montants recueillis témoignent de l’intérêt des investisseurs pour les solutions d’investissement canadiennes durables et équitables et de leur confiance en la capacité de Realize Capital Partners à générer de solides retombées sociales et financières au cours des prochaines années.

Son capital de 276,7 millions de dollars fait du Fonds I un des fonds les plus importants du marché de l’investissement d’impact au Canada, les fonds d’impact lancés ces dernières années affichant généralement un capital compris entre 10 et 100 millions, selon une étude récente1. Ce résultat est d’autant plus significatif que, ces dernières années, le contexte est peu propice à la mobilisation de capitaux pour les fonds de marchés privés dans leur ensemble, et pas seulement pour les fonds d’impact2. Les capitaux privés mobilisés permettront par ailleurs de soutenir de nombreux fonds d’impact de moindre envergure, dans la mesure où le modèle de fonds de fonds du Realize Fund I l’amène souvent à prendre d’importantes positions d’ancrage lors des premières clôtures pour les aider à attirer d’autres investissements.

Le Fonds I, qui a réalisé environ 40 % de ses investissements prévus, poursuivra la mise en place d’un portefeuille visant à la fois à lutter contre les inégalités au moyen d’investissements diversifiés et complémentaires et à générer des rendements corrigés du risque concurrentiels. Jusqu’à présent, il a par exemple investi dans un fonds de crédit privé finançant la construction de logements abordables dans les communautés autochtones; dans un fonds de microcrédit qui accorde des prêts à des professionnels formés à l’étranger pour les aider à développer leur potentiel économique; dans un fonds de capital-investissement en technologies propres qui finance des solutions commercialement viables visant la décarbonation de l’approvisionnement énergétique et l’électrification des transports; ainsi que dans un fonds de capital de risque qui investit dans le développement de thérapies et de technologies novatrices contre le cancer.

Kelly Gauthier, présidente de Realize Capital Partners, a déclaré :

« Il est beaucoup question, ces derniers temps, de la nécessité de mettre en place des programmes publics pour inciter les détenteurs de capitaux canadiens à investir dans des entreprises et des projets d’ici capables d’améliorer la vie des Canadiens. Le Realize Fund I peut précisément montrer la voie à suivre. Nous allons continuer à renforcer notre portefeuille en y ajoutant des fonds partenaires solides qui contribueront à bâtir une économie inclusive et résiliente, portée par des entreprises canadiennes durables, et mieux outillée pour faire face aux enjeux complexes d’aujourd’hui et de demain. »

L’honorable Patty Hajdu, ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario, a commenté :

« En misant sur la finance sociale et les organisations à vocation sociale, les investisseurs canadiens peuvent à la fois obtenir des rendements financiers et produire des retombées sociales, économiques et environnementales positives pour la population canadienne. Alors que plus de 80 organisations à vocation sociale ont déjà bénéficié du soutien du Fonds de finance sociale, cette nouvelle étape démontre que les investissements d’impact contribuent à renforcer l’économie et les communautés canadiennes. »

Par sa structure innovante, qui mise sur les capitaux publics pour réduire le risque d’investissement, le Fonds permet à tout un éventail d’investisseurs privés aux profils variés de participer à l’écosystème de l’investissement d’impact :

Il permet à des intermédiaires financiers de portée mondiale de participer activement à l’investissement d’impact canadien

Chris Barber, directeur général de RockCreek Canada, a déclaré :

« RockCreek Canada est fière de faire équipe avec Realize Capital Partners dans ses efforts pour développer et renforcer le marché canadien de la finance sociale. Sa collaboration avec le Fonds de finance sociale lui permet d’offrir, notamment aux gestionnaires de fonds nouveaux et émergents, une plateforme unique qui donne accès à des occasions d’investissement à fort impact et contribue à la poursuite du développement de l’écosystème canadien de l’investissement d’impact. En tant que fournisseur de services de gestion déléguée des placements (OCIO) au service d’organisations à mission comme la Fondation Metcalf, la Toronto Foundation et la Waterloo Region Community Foundation, nous considérons cet investissement comme une étape importante dans le renforcement de notre engagement envers le marché canadien de l’investissement d’impact. »

Il permet à des institutions financières de contribuer à l’avancement de l’équité sociale

Sean Drygas, vice-président, Stratégie et rendements – développement durable, chez RBC, a déclaré :

« Nous avons toujours eu l’ambition d’en faire plus pour l’équité sociale et le fonds d’occasions inclusives que nous venons de lancer en est l’expression concrète. Nous savions que, pour mieux répondre aux défis sociaux auxquels sont confrontés les Canadiens, nous devions mobiliser davantage les ressources et l’expertise de la banque, et mettre en œuvre des stratégies à la fois philanthropiques et d’investissement. Le Realize Fund I représentait à cet égard un premier placement idéal, qui constituera un levier important pour de futurs investissements à impact. »

Il permet à de nouveaux acteurs de se lancer dans l’investissement d’impact

Marc Gauthier, chef du placement de l’Université Concordia, a déclaré :

« Le Fonds intergénérationnel de l’Université Concordia est l’un des investisseurs institutionnels les plus actifs dans les domaines du développement durable et de l’investissement d’impact, et nous en sommes très fiers. Le Realize Fund I était pour nous une excellente occasion de pousser cette démarche encore plus loin, grâce à sa plateforme diversifiée, évolutive et à moindre risque qui donne accès à tout un éventail de gestionnaires et d’occasions d’investissement partout au Canada, en phase avec la mission et les priorités de Concordia. Nous sommes fiers d’avoir été parmi les premiers à investir dans le fonds en y engageant 25 millions de dollars. Cet investissement répond non seulement à notre obligation fiduciaire, mais il établit en outre une nouvelle référence, qui nous permettra de mieux arrimer le portefeuille à la mission de notre institution. Nous saluons la réussite de la clôture du Realize Fund I et espérons qu’elle incitera d’autres institutions canadiennes à miser sur l’investissement d’impact. »

Marc Schutzbank, chef des finances de la Ronald S. Roadburg Foundation, a indiqué :

« En tant que nouveaux venus dans le domaine de la philanthropie canadienne, nous avons de grandes ambitions en matière d’impact. Nous savions que, pour atteindre nos objectifs, il nous fallait miser à la fois sur les subventions et sur les investissements. Compte tenu de l’éventail des occasions d’investissement à impact offertes par le marché canadien, il est difficile, pour une nouvelle équipe, de savoir par où commencer. Le Realize Fund I nous a aidés à mettre sur pied une stratégie d’investissement en phase avec notre mission. Face à la diversification du Fonds et à sa structure conçue pour réduire le risque, nous n’avons pas hésité. Nous nous réjouissons de continuer à apprendre et à accroître nos investissements à impact aux côtés du Fonds. »

Il permet aux investisseurs à impact chevronnés de diversifier leurs placements et d’accélérer le déploiement de leurs capitaux

Karel Mayrand, président-directeur général de la Fondation familiale Trottier, a déclaré :

« Nous considérons que tous nos capitaux philanthropiques doivent être mis au service de notre mission. En d’autres termes, nous devons orienter non seulement nos subventions, mais également nos investissements vers la création d’impact. Malgré toute notre expérience dans le domaine de l’investissement d’impact, il n’est pas forcément facile d’investir dans une multitude d’occasions de différentes tailles et réparties partout dans le pays – il faut y consacrer beaucoup de temps et de ressources. Le Realize Fund I nous a permis de passer à la vitesse supérieure, d’accéder à un bassin de gestionnaires plus vaste et plus diversifié – y compris à des gestionnaires émergents – et à différentes catégories d’actifs, et ainsi de contribuer encore plus au développement du secteur. Les mesures complémentaires de développement du marché vont en outre nous permettre de générer beaucoup de valeur ajoutée sur le plan de l’accompagnement technique et des capacités de mesure de l’impact, deux éléments essentiels pour nous, en tant qu’investisseurs soucieux de maximiser notre contribution aux résultats d’impact. »

Wren Laing, directrice principale, Investissements, de la Fondation McConnell, a indiqué :

« Nous sommes ravis de collaborer avec les équipes de Realize et de Rally dans le cadre de ce fonds emblématique. Notre fondation a été une des premières à mettre en place un programme d’investissement d’impact au pays et, comme Realize, nous aspirons au développement du marché de la finance sociale et à l’accroissement des retombées de l’investissement d’impact. Realize contribue à notre avis à combler différentes lacunes du marché canadien et, ce faisant, nous aide à mieux arrimer notre portefeuille à notre mission, non seulement en accroissant le nombre de produits à impact disponibles au sein des différentes catégories d’actifs privées, mais également en contribuant à l’établissement de pratiques exemplaires pancanadiennes en matière de mesure et de gestion de l’impact. »

Il permet aux fondations communautaires de mobiliser davantage de capitaux au profit de leur mission

Adam Hicks, directeur des finances et des opérations stratégiques de la Saskatchewan Community Foundation, a déclaré :

« Les dons testamentaires sont au cœur de notre travail comme de celui des plus de 200 autres fondations communautaires du Canada. Nous veillons à ce que les dons qui nous sont confiés produisent des retombées concrètes pour les prochaines générations. Pour savoir comment mieux arrimer notre fonds de dotation à cette mission, notre conseil d’administration a procédé, avec un conseiller en investissement, à une analyse approfondie des options à notre disposition. Realize s’est clairement imposé comme un partenaire capable de nous aider à étendre l’impact des dons testamentaires au-delà de nos communautés locales et à en faire profiter l’ensemble de l’écosystème canadien de l’investissement d’impact. Cet investissement nous permet d’administrer les actifs légués à notre fondation dans le respect des volontés des donateurs, tout en contribuant à résoudre des enjeux sociaux et environnementaux complexes à l’échelle du pays. Il marque une évolution importante de la philanthropie fondée sur les legs grâce à laquelle la générosité locale peut contribuer à des changements durables et systémiques. »

LE REALIZE FUND I EN BREF

En date du 8 mai 2026 (clôture du fonds)

Fonds d’investissement d’impact d’envergure : 276,7 M$ d’actifs sous gestion

276,7 M$ d’actifs sous gestion Commanditaires aux profils variés : Intermédiaires de portée mondiale (RockCreek Canada), institutions financières canadiennes (RBC), investisseurs institutionnels réalisant un premier investissement d’impact (Université Concordia, Ronald S. Roadburg Foundation, Association médicale canadienne), investisseurs à impact chevronnés (Fondation familiale Trottier, Fondation McConnell, Balsam Foundation, Fondation Metcalf) et fondations communautaires (South Saskatchewan Community Foundation, Toronto Foundation et Waterloo Region Community Foundation)

Intermédiaires de portée mondiale (RockCreek Canada), institutions financières canadiennes (RBC), investisseurs institutionnels réalisant un premier investissement d’impact (Université Concordia, Ronald S. Roadburg Foundation, Association médicale canadienne), investisseurs à impact chevronnés (Fondation familiale Trottier, Fondation McConnell, Balsam Foundation, Fondation Metcalf) et fondations communautaires (South Saskatchewan Community Foundation, Toronto Foundation et Waterloo Region Community Foundation) Une plateforme solide et en pleine croissance : 40 % du capital, soit 111 M$, déjà engagés (les engagements devraient se poursuivre jusqu’en 2030); 24 engagements d’investissement jusqu’à présent, dont 23 dans des fonds et un co-investissement direct

40 % du capital, soit 111 M$, déjà engagés (les engagements devraient se poursuivre jusqu’en 2030); 24 engagements d’investissement jusqu’à présent, dont 23 dans des fonds et un co-investissement direct Nouveaux investisseurs en finance sociale : 32 commanditaires, dont plus des deux tiers en sont à leur premier investissement en finance sociale

32 commanditaires, dont plus des deux tiers en sont à leur premier investissement en finance sociale Portefeuille aux retombées diversifiées : Principaux domaines d’impact à l’heure actuelle : atténuation des changements climatiques, logement abordable, inclusion financière, emplois de qualité, efficacité énergétique, soins de santé de qualité et équité raciale. Pour en savoir plus sur nos engagements d’investissement actuels, consultez notre site Web : https://realizecapitalpartners.ca/fr/portefeuille/.

Principaux domaines d’impact à l’heure actuelle : atténuation des changements climatiques, logement abordable, inclusion financière, emplois de qualité, efficacité énergétique, soins de santé de qualité et équité raciale. Pour en savoir plus sur nos engagements d’investissement actuels, consultez notre site Web : https://realizecapitalpartners.ca/fr/portefeuille/. Contribution au développement du marché : 17 des 23 gestionnaires de fonds partenaires actuels sont de nouveaux gestionnaires ou des gestionnaires émergents

NOTES

1. Voir le rapport de mars 2026 sur l’État du marché canadien de l’investissement d’impact privé, réalisé par l’Institute for Sustainable Finance et Rally Assets : https://rallyassets.com/ii-market-report/. L’étude montre qu’au cours des cinq dernières années, les fonds correspondant aux catégories d’actifs dominantes (capital de risque, capital-investissement, immobilier et dette privée) affichaient généralement un capital cible compris entre 10 M$ et 100 M$. Le Realize Fund I est un fonds multiactifs privé dont les investissements sont actuellement répartis entre capital de risque, capital-investissement, immobilier et dette privée.

2. Voir par exemple l’article https://www.wsj.com/pro/private-equity/private-equity-fundraising-falls-to-slowest-pace-in-a-decade-3b4cc8fd (en anglais seulement).

À propos de Realize Capital Partners et du Fonds de finance sociale

Realize Capital Partners (https://realizecapitalpartners.ca/) est un gestionnaire de fonds de fonds pour le Fonds de finance sociale. Le Fonds de finance sociale est une initiative du gouvernement canadien visant à accélérer la croissance du marché de la finance sociale au Canada. En améliorant l’accès à la finance sociale, il permettra aux organisations à vocation sociale de se développer, d’innover et d’amplifier leurs retombées sociales et environnementales, tout en contribuant à une croissance économique plus inclusive dans les communautés canadiennes : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/fonds-finance-sociale.html. Realize Capital Partners est une filiale de Rally Assets, société de gestion spécialisée en investissement d’impact : https://rallyassets.com/