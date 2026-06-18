Ohmium en Hynfra ondertekenen een raamovereenkomst voor samenwerking om grootschalige groene waterstofprojecten in het Midden-Oosten en Afrika te bevorderen

NEWARK, Calif. & WARSCHAU, Polen--(BUSINESS WIRE)--Ohmium International Inc., een vooraanstaande fabrikant van zeer efficiënte, modulaire PEM-elektrolysers (Proton Exchange Membrane), en Hynfra P.S.A., een prominente ontwikkelaar van projecten voor groene waterstof en groene ammoniak, maakten vandaag bekend dat ze een raamovereenkomst voor samenwerking hebben ondertekend om projecten voor groene waterstof in Mauritanië, Jordanië en Oman te bevorderen.

De samenwerkingsovereenkomst dekt de FEED-fase (Front-End Engineering & Design) van de projecten en bepaalt het kader voor de lopende samenwerking. Ohmium zal ook instaan voor technische ondersteuning en expertise in PEM-elektrolysers tijdens de FEED- en ontwikkelingsfasen voor de drie vermelde waterstofprojecten. Deze projecten zijn ontworpen om groene waterstof te produceren voor toepassingen met groene ammoniak, ter bevordering van energievoorziening en veerkracht op lange termijn in gastlanden door in het binnenland gewonnen schone energiecapaciteit te bouwen en de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen te verminderen, terwijl ook RFNBO-conforme groene ammoniak wordt geleverd voor export, onder andere naar Europese markten.

“Onze raamovereenkomst voor samenwerking met Hynfra is een interessante mijlpaal nu we naar het Midden-Oosten en Afrika uitbreiden. Hynfra staat garant voor grondige expertise en een gedurfde visie op grootschalige ontwikkeling van groene waterstof. Samen zullen we deze projecten bevorderen om de productie van groene waterstof en groene ammoniak op schaal te ontsluiten. Deze overeenkomst weerspiegelt het groeiende wereldwijde momentum voor de ontwikkeling van groene waterstof en ons engagement om een cruciale rol in die groei te vervullen,” aldus Dr. Markus Tacke, CEO van Ohmium International.

Het Midden-Oosten en Afrika zijn belangrijke hubs voor groene waterstof aan het worden, met overvloedig veel hernieuwbare bronnen en dicht in de buurt van de wereldwijde centra waar vraag is. Voor Mauritanië, Jordanië en Oman biedt het ontwikkelen van binnenlandse capaciteit voor groene waterstof en groene ammoniak een weg naar energie-onafhankelijkheid, economische diversificatie en een betere weerstand tegen de volatiliteit van de wereldwijde energieprijzen. De modulaire PEM-elektrolysertechnologie van Ohmium ontsluit snelle integratie en capaciteitsflexibiliteit.

“We werken met verschillende technologiepartners in onze projecten voor groene waterstof en ammoniak, en we weerhouden minstens twee gekwalificeerde leveranciers voor elke technologiecategorie. Dat is een moedwillige keuze en het weerspiegelt de complexiteit van wat we bouwen. Ohmium is een van onze PEM-elektrolyser partners,” getuigt Tomoho Umeda, CEO van Hynfra.

De samenwerkingsovereenkomst weerspiegelt voor Hynfra en Ohmium het versnellende wereldwijde momentum achter groene waterstof als hoeksteen voor de energieovergang en een kritiek instrument voor nationale energievoorziening. Door de geavanceerde PEM-elektrolysertechnologie van Ohmium te combineren met Hynfra’s uitzonderlijke expertise in projectontwikkeling en regionale relaties, zijn de bedrijven goed gepositioneerd om grootschalige oplossingen voor groene waterstof en groene ammoniak te leveren die energieonafhankelijkheid in de MENA-regio versterken.

Over Ohmium

Ohmium ontwerpt, produceert en implementeert modulaire, schaalbare PEM-elektrolysers (Proton Exchange Membrane) die kostenefficiënte productie van groene waterstof mogelijk maken. Het assortiment elektrochemische producten van het bedrijf helpt klanten hun duurzame energiedoelen te bereiken voor industriële, transport- en energieprojecten. Het hoofdkantoor van het bedrijf bevindt zich in de Verenigde Staten, met productiefaciliteiten in India en activiteiten wereldwijd. Ohmium heeft een wereldwijde projectpijplijn voor groene waterstof van meer dan 2 GW verspreid over drie continenten. In 2023 haalde Ohmium $250 miljoen op in een Serie C-financieringsronde, geleid door TPG Rise Climate.

Meer info: https://www.ohmium.com/

Over Hynfra

Hynfra is een systeemontwerper, technologie-integrator en ontwikkelaar gespecialiseerd in grootschalige projecten voor groene waterstof en groene ammoniak. Het bedrijf werd door Tomoho Umeda opgericht en heeft zijn hoofdzetel in Polen. Het maakt gebruik van grondige sectorexpertise geworteld in de Poolse conventionele ammoniak- en meststoffensector, waaonder ervaring opgedaan in Grupa Azoty, een van de grootste chemiegroepen van Europa - en past die toe op de uitdagingen van de energieovergang. Met een uitbreidende internationale aanwezigheid, waaronder een groeiende divisie in Hamburg, Duitsland, heeft Hynfra actieve projectpijplijnen in Europa, het Midden-Oosten, Azië en Afrika.

Meer info: https://www.hynfra.com/

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