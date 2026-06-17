Klarna se asocia con Bolt para impulsar la opción «Pagar el importe total» en viajes y patinetes

ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--Klarna, el banco digital y proveedor de pagos a nivel internacional, se ha asociado con Bolt, la plataforma europea de movilidad compartida, para incorporar las opciones de pagos de Klarna directamente en la aplicación de Bolt. En Suecia, Alemania, Finlandia y Noruega, los usuarios ya pueden pagar sus viajes en coche y en patinete con Klarna, y en Alemania también está disponible el alquiler de coches.

La integración se basa en pagos tokenizados, lo que permite a los usuarios pagar mediante sus credenciales almacenadas sin tener que volver a introducir los datos con cada viaje. En los cuatro mercados, los clientes pueden optar por pagar el importe total o fraccionarlo mensualmente con Klarna.

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