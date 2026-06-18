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Venture Global與EnBW宣布達成最新液化天然氣購買協議

維吉尼亞州，阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG) 和EnBW今天宣布簽署最新的約束性協議，計劃從2026年起在約五年時間內從Venture Global的供應組合中採購約每年82萬噸 (MTPA) 的美國液化天然氣 (LNG)。這些新協議補充Venture Global與EnBW之間既有的長期銷售及購買協議 (SPA)——內容為每年200萬噸、為期20年。

「Venture Global身為德國一流液化天然氣供應商，很高興能夠深化與EnBW的合作關係，並藉由穩定供應液化天然氣來保障這個地區的能源安全。」Venture Global執行長Mike Sabel表示，「這些最新中期協議以我們與EnBW穩固且長期的合作關係為基礎，也證明我們有決心滿足客戶不斷變化的能源需求。我們動能十足的行銷平台為我們帶來獨特優勢，能夠提供短期、中期及長期的供應解決方案。」

關於Venture Global

Venture Global是美國低成本液化天然氣(LNG)的生產商和出口商，其在產、在建及開發中的產能超過1億公噸/年。2022年，Venture Global從其第一個工廠開始生產LNG，目前已成為美國最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合業務涵蓋整個LNG供應鏈的資產，包括LNG生產、天然氣運輸、航運及再氣化。該公司的前三個專案——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位於美洲灣沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工廠開發碳捕集與封存(CCS)專案。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。此類前瞻性聲明受到經修訂的《1933 年證券法》第27A節和經修訂的《1934 年證券交易法》第21E節中前瞻性陳述的安全港條款之約束。除歷史事實陳述外，本新聞稿所包含的所有陳述均為「前瞻性陳述」。在某些情況下，前瞻性陳述可以透過「可能」、「或許」、「將」、「可以」、「應該」、「預期」、「計畫」、「預計」、「打算」、「預估」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「追求」、「目標」、「繼續」等詞語、這些詞語的否定形式或其他類似詞語來識別。

這些前瞻性陳述涉及與本公司相關的風險、不確定性和假設，可能包含有關本公司未來業績、合約、預期成長策略以及影響本公司業務的預期趨勢的陳述。這些陳述僅為根據本公司目前對未來事件的預期和預測而作出的推論。某些重要因素可能導致實際成果、業務活動層級、業績或成就與前瞻性陳述所暗示的內容存在重大差異。這些因素包括：本公司需要大量額外資金來建設並完成計畫及其他資產，以及本公司可能無法以可接受的條款獲得此類融資（甚至根本無法）；我們可能無法建造或經營所有專案及其他資產，也可能無法生產超過額定產能的液化天然氣；在預計開發期內，監管批准的取得可能出現延誤，或是可能無法獲得完成建設所需的監管批准；與我們的專案及其他資產相關的重大營運風險；我們可能無法準確估算專案成本，以及天然氣管道及管道連接設施的建設與營運成本超支與延誤；國際貿易協定前景及美國國際貿易立場（包括關稅影響）的不確定性；我們目前及未來捲入糾紛與法律訴訟的可能；我們可能無法簽訂建設相關專案所需的合約；我們的專案所採用之天然氣液化系統及中型規模設計可能無法達到預期性能或取得預期效益；天然氣價格可能下跌及其相關影響；以及我們在遞交給美國證券交易委員會 (SEC) 的截至2025年12月31日年度報告 (Form 10-K) 中「第1A項－風險因素」部分所討論的其他因素相關風險，以及隨後遞交給SEC的任何報告中論及的風險。本文所載的任何前瞻性陳述僅反映本新聞稿發布之日的情況，並以我們認為在當日合理的假設為根據。除法律規定外，我們不承擔因後續事件或情況變化而更新這些陳述的義務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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