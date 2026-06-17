Thredd与Sutton Bank达成合作，助力全球品牌拓展美国银行卡业务

奥斯汀市，得克萨斯州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 以人工智能为核心的发卡机构处理平台Thredd今日宣布，与金融科技及嵌入式金融应用场景领域的领先保荐银行和发卡机构Sutton Bank建立战略合作伙伴关系。通过此次合作，Sutton Bank将为计划在美国推出并扩展预付卡和借记卡项目的Thredd客户提供BIN赞助服务。

此次合作通过为全球金融科技公司和嵌入式金融服务提供商提供一家在金融科技生态系统中拥有长期支持卡类项目经验的成熟美国发卡银行合作伙伴，从而增强了这些企业在美国市场的竞争力。Sutton Bank凭借其支付业务广受认可，包括与卡组织、支付处理商及项目管理方的合作，以及作为金融科技行业大型BIN保荐银行所发挥的作用。

Thredd与Sutton Bank将携手支持那些希望在美国各地推出现代化预付卡和借记卡计划的企业。Thredd将提供发卡机构处理平台及计划基础设施，包括支付处理、卡片管理、风险与欺诈防范工具、自动化后台处理功能、数字钱包支持及相关计划服务。

Thredd首席执行官Jim McCarthy表示，“随着越来越多的全球品牌希望凭借现代化的银行卡产品进入美国市场，拓展优质发卡银行合作伙伴的渠道至关重要。Sutton Bank在支持美国金融科技公司和银行卡项目方面拥有深厚的经验，这使其成为Thredd客户的理想合作伙伴，能够帮助他们充满信心地推出、扩展和运营预付卡及借记卡产品。通过合作，我们将为企业铺就更清晰的路径，使其能够为美国消费者和企业带来创新的银行卡体验。”

Sutton Bank首席支付官 Darryl Clukey表示，“Sutton Bank长期以来一直与金融科技公司、项目管理方及技术合作伙伴携手，致力于推动美国市场的银行卡创新。Thredd拥有强大的全球客户群，并构建了适合规模化发展的现代化处理平台。我们很高兴能携手合作，共同支持那些希望在美国市场推出优质预付卡和借记卡计划的公司。”

该协议是Thredd更广泛战略的一部分，旨在通过灵活且由合作伙伴主导的发卡生态系统，为遍布多个地区的客户提供支持。通过引入Sutton Bank作为美国银行合作伙伴，Thredd进一步增强了其助力金融科技公司、数字银行及嵌入式金融服务提供商拓展美国市场的能力，同时确保其全球发卡业务运营的连续性。

关于Sutton Bank

Sutton Bank成立于1878年，是一家总部位于俄亥俄州的独立社区银行，在支付和发卡领域拥有深厚的经验。该行的支付业务已为数百个卡项目及合作伙伴提供支持，涵盖各类卡组织、支付处理商、项目管理方和金融科技公司。通过旗下的Sutton Payments，该行能够满足各类现代支付及卡项目的需求，包括BIN赞助、发卡服务以及金融科技项目支持。

关于Thredd

Thredd是值得信赖的人工智能优先、云原生发卡处理平台，致力于为下一代全球支付的发展赋能。通过单一API与统一平台，Thredd向50多个国家的100多家金融科技公司、数字银行和嵌入式金融服务商提供借记卡、信用卡、数字钱包和账本管理功能，每年处理数十亿笔交易。凭借全球运营布局、本地专业知识以及深度集成于平台各层面的人工智能技术，Thredd专为速度、规模和现代发卡模式量身打造，在市场准入、客户体验、安全性、严格监管和运营韧性方面树立了行业标杆。如需了解更多信息，请访问www.thredd.ai。

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