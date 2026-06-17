Thredd與薩頓銀行攜手合作，協助全球品牌擴大美國銀行卡計畫

德州奧斯丁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以AI為核心的發卡處理平台Thredd今日宣布，與首屈一指的合作發卡銀行及金融科技和內建式金融使用案例卡片發行商薩頓銀行(Sutton Bank)達成策略性合作。根據協議，薩頓銀行將為尋求在美國市場推出並擴大儲值卡和簽帳金融卡計畫的Thredd客戶提供BIN授權服務。

此次合作透過為這些機構對接一家成熟的美國發卡行合作夥伴，強化了全球金融科技公司和內建式金融服務提供者的美國市場優勢。薩頓銀行在支援整個金融科技生態系統的卡片計畫方面擁有長期的良好業績記錄，其支付業務已廣受肯定，包括與卡片組織、處理機構和計畫管理公司的合作，以及身為金融科技社群大型BIN授權人的角色。

Thredd和薩頓銀行將攜手支援希望在全美推出現代化儲值卡和簽帳金融卡計畫的企業。Thredd將提供發卡處理平台和計畫基礎設施，包括支付處理、卡片控制、風險與反詐騙工具、自動化後台作業能力、數位錢包賦能以及相關的計畫服務。

Thredd執行長Jim McCarthy表示：「隨著越來越多的全球品牌尋求憑藉現代化的卡片產品進入美國市場，獲得強大的發卡行合作夥伴的支援至關重要。薩頓銀行在支援美國金融科技和卡片計畫方面經驗豐富，是Thredd客戶充滿信心地推出、擴充和營運儲值卡及簽帳金融卡產品的理想合作夥伴。我們將共同為企業提供一條更清晰的路徑，把創新的卡片體驗帶給美國的消費者和企業。」

薩頓銀行支付長Darryl Clukey表示：「薩頓銀行在與金融科技、計畫管理公司和技術夥伴合作以推動美國卡片創新方面具有悠久的歷史。Thredd帶來了龐大的全球客戶群以及專為規模化打造的現代化處理平台。我們欣然攜手合作，共同支援那些希望在美國市場推出高品質儲值卡和簽帳金融卡計畫的企業。」

該協議是Thredd透過靈活的合作夥伴主導型發卡生態系統支援跨地域客戶這一更廣泛策略的一部分。透過將薩頓銀行納入其美國銀行合作夥伴陣容，Thredd進一步強化了協助金融科技、數位銀行和內建式金融服務提供者擴大美國市場的能力，同時保持其全球卡片計畫營運的連續性。

關於薩頓銀行

薩頓銀行成立於1878年，是一家總部位於俄亥俄州的獨立社群銀行，在支付和發卡領域擁有深厚經驗。薩頓銀行的支付業務已支援數百個涵蓋卡片組織、處理機構、計畫管理公司和金融科技公司的卡片計畫與合作夥伴關係。透過Sutton Payments，該銀行支援廣泛的現代支付和卡片計畫需求，包括BIN授權、發卡服務和金融科技計畫支援。

關於Thredd

Thredd是值得信賴的AI優先、雲端原生發卡處理平台，致力於為下一代全球支付的發展賦能。透過單一API與統一平台，Thredd向50多個國家的100多家金融科技公司、數位銀行和內建式金融服務商提供簽帳金融卡、信用卡、數位錢包和帳本管理功能，每年處理數十億筆交易。憑藉全球營運布局、本地專業知識以及深度整合於平台各層面的AI技術，Thredd專為速度、規模和現代發卡模式量身打造，在市場准入、客戶體驗、安全性、嚴格監管和營運韌性方面樹立了產業標竿。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.thredd.ai。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。