-

Thredd與薩頓銀行攜手合作，協助全球品牌擴大美國銀行卡計畫

該合作提供銀行識別碼(BIN)授權及現代化發卡處理服務，協助在市場中推出並擴大儲值卡或簽帳金融卡計畫

德州奧斯丁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以AI為核心的發卡處理平台Thredd今日宣布，與首屈一指的合作發卡銀行及金融科技和內建式金融使用案例卡片發行商薩頓銀行(Sutton Bank)達成策略性合作。根據協議，薩頓銀行將為尋求在美國市場推出並擴大儲值卡和簽帳金融卡計畫的Thredd客戶提供BIN授權服務。

此次合作透過為這些機構對接一家成熟的美國發卡行合作夥伴，強化了全球金融科技公司和內建式金融服務提供者的美國市場優勢。薩頓銀行在支援整個金融科技生態系統的卡片計畫方面擁有長期的良好業績記錄，其支付業務已廣受肯定，包括與卡片組織、處理機構和計畫管理公司的合作，以及身為金融科技社群大型BIN授權人的角色。

Thredd和薩頓銀行將攜手支援希望在全美推出現代化儲值卡和簽帳金融卡計畫的企業。Thredd將提供發卡處理平台和計畫基礎設施，包括支付處理、卡片控制、風險與反詐騙工具、自動化後台作業能力、數位錢包賦能以及相關的計畫服務。

Thredd執行長Jim McCarthy表示：「隨著越來越多的全球品牌尋求憑藉現代化的卡片產品進入美國市場，獲得強大的發卡行合作夥伴的支援至關重要。薩頓銀行在支援美國金融科技和卡片計畫方面經驗豐富，是Thredd客戶充滿信心地推出、擴充和營運儲值卡及簽帳金融卡產品的理想合作夥伴。我們將共同為企業提供一條更清晰的路徑，把創新的卡片體驗帶給美國的消費者和企業。」

薩頓銀行支付長Darryl Clukey表示：「薩頓銀行在與金融科技、計畫管理公司和技術夥伴合作以推動美國卡片創新方面具有悠久的歷史。Thredd帶來了龐大的全球客戶群以及專為規模化打造的現代化處理平台。我們欣然攜手合作，共同支援那些希望在美國市場推出高品質儲值卡和簽帳金融卡計畫的企業。」

該協議是Thredd透過靈活的合作夥伴主導型發卡生態系統支援跨地域客戶這一更廣泛策略的一部分。透過將薩頓銀行納入其美國銀行合作夥伴陣容，Thredd進一步強化了協助金融科技、數位銀行和內建式金融服務提供者擴大美國市場的能力，同時保持其全球卡片計畫營運的連續性。

關於薩頓銀行

薩頓銀行成立於1878年，是一家總部位於俄亥俄州的獨立社群銀行，在支付和發卡領域擁有深厚經驗。薩頓銀行的支付業務已支援數百個涵蓋卡片組織、處理機構、計畫管理公司和金融科技公司的卡片計畫與合作夥伴關係。透過Sutton Payments，該銀行支援廣泛的現代支付和卡片計畫需求，包括BIN授權、發卡服務和金融科技計畫支援。

關於Thredd

Thredd是值得信賴的AI優先、雲端原生發卡處理平台，致力於為下一代全球支付的發展賦能。透過單一API與統一平台，Thredd向50多個國家的100多家金融科技公司、數位銀行和內建式金融服務商提供簽帳金融卡、信用卡、數位錢包和帳本管理功能，每年處理數十億筆交易。憑藉全球營運布局、本地專業知識以及深度整合於平台各層面的AI技術，Thredd專為速度、規模和現代發卡模式量身打造，在市場准入、客戶體驗、安全性、嚴格監管和營運韌性方面樹立了產業標竿。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.thredd.ai

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Simeon Lando
行銷長
press@thredd.com

Industry:

Thredd

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Simeon Lando
行銷長
press@thredd.com

More News From Thredd

Thredd協助Clique推出邀約制財富生態系統及Visa卡方案

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Thredd是一個AI優先的髮卡處理平臺，該公司今日宣布與Clique Finance Limited(以下簡稱「Clique」)達成合作。Clique是一個採用邀約制的私人財富管理生態系統，專為企業家、家族辦公室以及擁有複雜跨境生活方式的高淨值人士設計，致力於提供超越傳統銀行業務框架的財富管理方案。 透過此次合作，Thredd與Clique將借助Visa消費信用卡，打造一種銜接數位資產與日常消費的現代金融體驗。Clique負責提供前端財富平台、客戶體驗以及專為高淨值用戶和加密原生投資組合量身定制的投資基礎設施。Thredd則作為核心的髮卡與處理引擎，通過單一的API驅動平臺為Clique的消費信貸計畫提供動力。這一合作可確保支付功能具備安全、合規且靈活的特性，並使其無縫集成到Clique更廣泛的財富生態系統中。 Clique創始人Ilay Oz表示：「整個上線歷程是一個高度協作且富有成效的過程。透過與Thredd攜手，我們建立了一套客製化解決方案。無論客戶的財富是以傳統資產還是另類資產形式存在，他們都能享受到無縫的存取...

Thredd以全球平台和企業級成果加速2026年成長腳步

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 人工智慧為先導的發卡機構處理平台Thredd今天宣布任命Marilyn McDonald為技術長，並拔擢Ryan Dew升任產品長，將2026年推進重大加速階段。 Thredd現今的優勢前所未見。其全球平台的完全雲端原生版本已在美國上線，未來幾個月內還將推出端到端的信用卡功能、最先進的簽帳金融卡平台和現代統一帳本。 Marilyn McDonald以技術長的身分加入，領導下個階段的企業級執行工作。前任技術長Edwin Poot協助領導Thredd架構和技術堆疊的現代化，為雲端原生和代理成長奠定基礎。 Marilyn曾在Citigroup、Mastercard、Expedia Group和StubHub擔任高階職務，擁有豐富的全球轉型經驗。她計畫將重心置於提升Thredd的營運準備、銀行級交付能力、企業級執行力和長期韌性，並協助Thredd與全球銀行與信用社合作，擴展嵌入式金融計畫。 升任Ryan Dew為產品長將進一步確保產品創新與平台規模和企業執行力同步一致。 「Thredd的地位從未比目前穩固。」Thredd執行長Ji...

Netbank選擇Thredd推動其於全菲律賓推出的新世代Cards-as-a-Service服務

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Thredd領先的次世代全球支付處理商，今日宣布菲律賓首個完全受監管的嵌入式銀行平台Netbank已選擇Thredd來推出其全新的Cards-as-a-Service（CaaS）解決方案，幫助金融科技公司、電子錢包與銀行在消費者與商業領域迅速部署現代且彈性的卡片發行服務。 Netbank的CaaS解決方案運用Thredd的完整全方位卡片發行平台，支援虛擬與實體卡片，並提供先進的支出控管、即時卡片建立API、強大的卡片管理系統、直覺化的營運平台，以及與Google Pay的無縫整合。此合作夥伴關係使Netbank的客戶能夠提供創新的卡片產品，以滿足菲律賓市場不斷演變的需求。 近期中央銀行與第三方資料顯示，菲律賓在加速邁向無現金經濟的同時，數位支付的交易量與交易價值正經歷顯著成長，預計至2033年數位支付將以13.8%的複合年增長率持續擴張。 Thredd執行長Jim McCarthy表示：「菲律賓展現出充滿活力的成長機會，特別是在社交商務、微型商戶以及SME/SMB族群。我們與Netbank的合作將促成新一波消費者與商業應...
Back to Newsroom