Ohmium et Hynfra signent un accord-cadre de coopération visant à faire avancer des projets d'hydrogène vert à grande échelle au Moyen-Orient et en Afrique

NEWARK, Californie et VARSOVIE, Pologne--(BUSINESS WIRE)--Ohmium International Inc., l’un des principaux fabricants d’électrolyseurs modulaires à membrane échangeuse de protons (PEM) à haut rendement, et Hynfra P.S.A., un développeur de premier plan de projets liés à l’hydrogène vert et à l’ammoniac vert, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord-cadre de coopération destiné à faire avancer des projets d’hydrogène vert en Mauritanie, en Jordanie et à Oman.

Cet accord de coopération couvre la phase d’ingénierie et de conception préliminaires (FEED) des projets et établit le cadre d’une collaboration continue. Ohmium apportera également son soutien technique et son expertise en matière d’électrolyseurs PEM tout au long des phases FEED et de développement des trois projets d’hydrogène mentionnés. Ces projets sont conçus pour produire de l’hydrogène vert destiné aux projets de production d’ammoniac vert, renforçant ainsi la sécurité énergétique et la résilience à long terme des pays hôtes en développant une capacité locale de production d’énergie propre et en réduisant la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles importés, tout en fournissant de l’ammoniac vert conforme à la norme RFNBO destiné à l’exportation, notamment vers les marchés européens.

« Notre accord-cadre de coopération avec Hynfra marque une étape importante et passionnante dans le cadre de notre expansion au Moyen-Orient et en Afrique. Hynfra apporte une expertise approfondie et une vision audacieuse pour le développement à grande échelle de l’hydrogène vert, et ensemble, nous ferons avancer ces projets afin de permettre la production à grande échelle d’hydrogène vert et d’ammoniac vert. Cet accord reflète la dynamique mondiale croissante en faveur du développement de l’hydrogène vert et notre engagement à jouer un rôle central dans cette croissance », a déclaré le Dr Markus Tacke, PDG d’Ohmium International.

Le Moyen-Orient et l’Afrique s’imposent comme des pôles clés pour l’hydrogène vert, grâce à leurs ressources renouvelables abondantes et à leur proximité avec les centres de demande mondiaux. Pour la Mauritanie, la Jordanie et Oman, le développement de capacités nationales d’hydrogène vert et d’ammoniac vert offre une voie vers l’indépendance énergétique, la diversification économique et une plus grande résilience face à la volatilité des prix mondiaux de l’énergie. La technologie d’électrolyseur PEM modulaire d’Ohmium permet un déploiement rapide et une grande flexibilité en termes de capacité.

« Nous collaborons avec plusieurs partenaires technologiques dans le cadre de nos projets d’hydrogène vert et d’ammoniac, et nous faisons appel à au moins deux fournisseurs qualifiés pour chaque catégorie technologique. Il s’agit d’un choix délibéré, qui reflète la complexité de ce que nous construisons. Ohmium est l’un de nos partenaires pour les électrolyseurs PEM », a déclaré Tomoho Umeda, PDG de Hynfra.

L’accord de coopération entre Hynfra et Ohmium témoigne de la dynamique mondiale croissante en faveur de l’hydrogène vert, considéré comme la pierre angulaire de la transition énergétique et un levier essentiel pour la sécurité énergétique nationale. En combinant la technologie avancée d’électrolyseurs PEM d’Ohmium avec l’expertise exceptionnelle de Hynfra en matière de développement de projets et ses relations régionales, les deux entreprises sont bien placées pour fournir des solutions de production d’hydrogène vert et d’ammoniac vert à grande échelle qui renforcent l’indépendance énergétique dans toute la région MENA.

À propos d'Ohmium

Ohmium conçoit, fabrique et déploie des électrolyseurs modulaires et évolutifs à membrane échangeuse de protons (PEM) qui permettent une production d’hydrogène vert à des coûts compétitifs. La gamme de solutions électrochimiques de l’entreprise aide ses clients à atteindre leurs objectifs en matière d’énergie durable dans le cadre de projets industriels, de transport et énergétiques. Basée aux États-Unis, avec des sites de production en Inde et des activités dans le monde entier, Ohmium dispose d’un portefeuille mondial de projets d’hydrogène vert dépassant les 2 GW sur trois continents. En 2023, Ohmium a levé 250 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table de série C, mené par TPG Rise Climate.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.ohmium.com/

À propos de Hynfra

Hynfra est un concepteur de systèmes, un intégrateur technologique et un développeur spécialisé dans les projets à grande échelle liés à l’hydrogène vert et à l’ammoniac vert. Fondée par Tomoho Umeda et dont le siège social est situé en Pologne, l’entreprise s’appuie sur une expertise sectorielle solide, ancrée dans le secteur polonais de l’ammoniac et des engrais conventionnels, notamment grâce à l’expérience acquise au sein de l’un des plus grands groupes chimiques d’Europe, Grupa Azoty, et la met au service des défis de la transition énergétique. Avec une présence internationale en pleine expansion, notamment grâce à une division en pleine croissance à Hambourg, en Allemagne, Hynfra dispose d’un portefeuille de projets en cours à travers l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Afrique.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.hynfra.com/

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