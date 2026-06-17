Ohmium y Hynfra firman un acuerdo general de cooperación para desarrollar proyectos de hidrógeno ecológico a gran escala en Oriente Medio y África

NEWARK, California, y VARSOVIA, Polonia--(BUSINESS WIRE)--Ohmium International Inc., fabricante líder de electrolizadores modulares de membrana de intercambio protónico (PEM) de alta eficiencia, y Hynfra P.S.A., destacado desarrollador de proyectos de hidrógeno ecológico y amoníaco ecológico, han anunciado hoy la firma de un acuerdo general de cooperación para fomentar proyectos de hidrógeno ecológico en Mauritania, Jordania y Omán.

El acuerdo de cooperación abarca la fase de ingeniería y diseño preliminares (FEED) de los proyectos y establece el marco de colaboración continua. Ohmium también proporcionará asistencia técnica y conocimientos especializados en electrolizadores PEM a lo largo de las fases de FEED y desarrollo de los tres proyectos de hidrógeno mencionados. Estos proyectos están diseñados para producir hidrógeno ecológico para aplicaciones de amoníaco ecológico, lo que contribuirá a la seguridad energética y a la resistencia a largo plazo de los países de acogida mediante el desarrollo de la producción nacional de energía limpia y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles importados, al tiempo que se suministra amoníaco ecológico conforme a la normativa RFNBO para su exportación, incluyendo a los mercados europeos.

«Nuestro acuerdo general de cooperación con Hynfra supone un avance muy importante en nuestra expansión hacia Oriente Medio y África. Hynfra aporta una gran experiencia y una visión ambiciosa para el desarrollo a gran escala del hidrógeno ecológico, y juntos llevaremos adelante estos proyectos para hacer posible la producción a gran escala de hidrógeno ecológico y amoníaco ecológico. Este acuerdo refleja el cada vez mayor impulso internacional del desarrollo del hidrógeno ecológico y nuestro compromiso de desempeñar un papel fundamental en ese crecimiento», afirmó el Dr. Markus Tacke, director ejecutivo de Ohmium International.

Oriente Medio y África se están convirtiendo en centros clave para el hidrógeno ecológico, gracias a sus abundantes recursos renovables y a su proximidad a los centros de demanda internacionales. Para Mauritania, Jordania y Omán, el desarrollo de la capacidad nacional de producción de hidrógeno ecológico y amoníaco ecológico ofrece una vía hacia la independencia energética, la diversificación económica y una mayor resistencia a la volatilidad de los precios energéticos a nivel internacional. La tecnología de electrolizadores PEM modulares de Ohmium permite una rápida implementación y flexibilidad de capacidad.

«Colaboramos con múltiples socios tecnológicos en nuestros proyectos de hidrógeno ecológico y amoníaco, y contamos con al menos dos proveedores cualificados para cada categoría tecnológica. Se trata de una apuesta estratégica que refleja la complejidad de lo que estamos desarrollando. Ohmium es uno de nuestros socios en el campo de los electrolizadores PEM», afirmó Tomoho Umeda, director ejecutivo de Hynfra.

El acuerdo de cooperación entre Hynfra y Ohmium refleja la cada vez mayor importancia a nivel internacional del hidrógeno ecológico como pilar fundamental de la transición energética y herramienta clave para la seguridad energética nacional. Al combinar la avanzada tecnología de electrolizadores PEM de Ohmium con la excepcional experiencia de Hynfra en el desarrollo de proyectos y sus relaciones regionales, las empresas se encuentran en una posición idónea para ofrecer soluciones a gran escala de hidrógeno ecológico y amoníaco ecológico que refuercen la independencia energética en toda la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA).

Acerca de Ohmium

Ohmium diseña, fabrica e instala electrolizadores modulares y ampliables con membrana de intercambio protónico (PEM) que permiten una producción de hidrógeno ecológico competitiva y rentable. La gama de productos electroquímicos de la empresa ayuda a los clientes a alcanzar sus objetivos de energía sostenible en proyectos industriales, de transporte y energéticos. Con sede en Estados Unidos, plantas de fabricación en la India y operaciones en todo el mundo, Ohmium cuenta con una cartera internacional de proyectos de hidrógeno ecológico que supera los 2 GW en tres continentes. En 2023, Ohmium recaudó 250 millones de dólares en una ronda de financiación de serie C, liderada por TPG Rise Climate.

Más información en https://www.ohmium.com/

Acerca de Hynfra

Hynfra es una empresa dedicada al diseño de sistemas, la integración tecnológica y el desarrollo, especializada en proyectos a gran escala de hidrógeno ecológico y amoníaco ecológico. Fundada por Tomoho Umeda y con sede en Polonia, la empresa se basa en una amplia experiencia en el sector, basada en la industria tradicional polaca del amoníaco y los fertilizantes, incluyendo la experiencia acumulada en uno de los mayores grupos químicos de Europa, Grupa Azoty, y la aplica a los retos de la transición energética. Con una presencia internacional en expansión, que incluye una división en crecimiento en Hamburgo (Alemania), Hynfra cuenta con una cartera de proyectos en curso en toda Europa, Oriente Medio, Asia y África.

Para obtener más información, visite: https://www.hynfra.com/

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