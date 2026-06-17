Thredd et Sutton Bank s’associent pour soutenir l’expansion des programmes de cartes aux États-Unis pour les marques internationales

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plateforme de traitement des émissions axée sur l’IA, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Sutton Bank, une banque de parrainage et un émetteur de cartes de premier plan pour les sociétés de technologie financière et les applications de finance intégrée. Dans le cadre de ce partenariat, Sutton Bank agira en tant que sponsor BIN pour les clients de Thredd qui souhaitent lancer et développer des programmes de cartes prépayées et de débit aux États-Unis.

Ce partenariat renforce l’offre sur le marché américain pour les sociétés de technologie financière mondiales et les fournisseurs de services financiers intégrés en leur donnant accès à un partenaire bancaire émetteur américain bien établi, fort d’une longue expérience dans le soutien de programmes de cartes à travers l’écosystème de technologie financière. Sutton Bank est désormais largement reconnue pour ses activités de paiement, notamment sa collaboration avec les réseaux de cartes, les processeurs et les gestionnaires de programmes, ainsi que pour son rôle de grand sponsor de BIN au sein de la communauté de la technologie financière.

Ensemble, Thredd et Sutton Bank accompagneront les entreprises souhaitant commercialiser des programmes modernes de cartes prépayées et de débit à travers les États-Unis. Thredd fournira la plateforme de traitement des émetteurs et l’infrastructure des programmes, y compris le traitement des paiements, les contrôles des cartes, les outils de gestion des risques et de la fraude, les capacités de back-office automatisées, l’activation des portefeuilles numériques et les services associés aux programmes.

« Il est essentiel d’élargir l’accès à des partenaires bancaires émetteurs solides, car de plus en plus de marques mondiales cherchent à pénétrer le marché américain avec des offres de cartes modernes », déclare Jim McCarthy, directeur général de Thredd. « Sutton Bank possède une grande expérience dans le soutien aux sociétés de technologie financière et aux programmes de cartes aux États-Unis, ce qui en fait un partenaire idéal pour les clients de Thredd qui cherchent à lancer, développer et exploiter des offres de cartes prépayées et de débit en toute confiance. Ensemble, nous offrons aux entreprises une voie plus claire pour proposer des expériences de carte innovantes aux consommateurs et aux entreprises américains. »

« Sutton Bank collabore depuis longtemps avec des sociétés de technologie financière, des gestionnaires de programmes et des partenaires technologiques pour soutenir l’innovation en matière de cartes aux États-Unis », déclare Darryl Clukey, directeur des paiements chez Sutton Bank. « Thredd apporte un solide portefeuille de clients internationaux et une plateforme de traitement moderne conçue pour l’évolutivité. Nous sommes ravis de collaborer pour soutenir les entreprises qui souhaitent lancer des programmes de cartes prépayées et de débit de haute qualité sur le marché américain. »

Cet accord s’inscrit dans la stratégie globale de Thredd visant à soutenir ses clients dans de nombreuses régions grâce à un écosystème d’émission flexible et piloté par des partenaires. En ajoutant Sutton Bank à son réseau de partenaires bancaires aux États-Unis, Thredd renforce encore sa capacité à aider les sociétés de technologie financière, les banques numériques et les fournisseurs de services financiers intégrés à se développer aux États-Unis tout en assurant la continuité de leurs opérations mondiales de programmes de cartes.

À propos de Sutton Bank

Fondée en 1878, Sutton Bank est une banque communautaire indépendante basée dans l’Ohio qui possède une grande expérience dans les paiements et l’émission de cartes. L’activité de paiement de Sutton Bank a soutenu des centaines de programmes de cartes et de partenariats entre réseaux de cartes, processeurs, gestionnaires de programmes et sociétés de technologie financière. Par l’intermédiaire de Sutton Payments, la banque répond à un large éventail de besoins en matière de paiements modernes et de programmes de cartes, notamment le parrainage de numéros BIN, les services d’émission et le soutien aux programmes de technologie financière.

À propos de Thredd

Thredd est la plateforme de traitement des émetteurs axée sur l'IA et basée sur le cloud qui alimente la prochaine génération de paiements mondiaux. Grâce à une API unique et à une plateforme unifiée, Thredd offre des capacités de débit, de crédit, de portefeuille numérique et de tenue de registre à plus de 100 fintechs, banques numériques et fournisseurs de financement intégrés, dans plus de 50 pays, traitant des milliards de transactions chaque année. Avec une présence opérationnelle mondiale, une expertise locale et une IA intégrée à chaque couche de sa plateforme, Thredd a été spécialement conçu pour des modèles d'émission rapides, à grande échelle et modernes, établissant la norme en matière d'entrée sur le marché, d'expérience client, de sécurité, de rigueur réglementaire et de résilience opérationnelle. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.thredd.ai.

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