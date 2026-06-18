Ohmium e Hynfra firmano un accordo di collaborazione per promuovere progetti di idrogeno green su larga scala nel Medio Oriente e in Africa

NEWARK, Calif. e VARSAVIA, Polonia--(BUSINESS WIRE)--Ohmium International Inc., azienda produttrice all'avanguardia di elettrolizzatori a membrana a scambio protonico (PEM) ad alta efficienza e modulari, e Hynfra P.S.A., uno sviluppatore di punta di progetti di idrogeno verde e ammoniaca verde, oggi ha annunciato la firma di un accordo di collaborazione per promuovere progetti di idrogeno verde in Mauritania, Giordania e Oman.

L'accordo di collaborazione copre la fase dei progetti Front-End Engineering and Design (FEED) e stabilisce la struttura per una collaborazione continua. Ohmium fornirà inoltre supporto tecnico e competenze in materia di elettrolizzatori PEM attraverso le fasi di FEED e sviluppo per i tre progetti a idrogeno menzionati. Questi progetti sono ideati per produrre idrogeno verde per applicazioni di ammoniaca verde, portando avanti la sicurezza energetica e la resilienza a lungo termine in Paesi ospiti costruendo impianti di energia pulita generata a livello nazionale e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili importati, fornendo al contempo ammoniaca verde conforme RFNBO per l'esportazione, compresi i mercati europei.

“Il nostro principale accordo di collaborazione con Hynfra è un traguardo entusiasmante, mentre ci espandiamo in Medio Oriente e in Africa. Hynfra porta vaste competenze e una visione audace per lo sviluppo di idrogeno verde su larga scala, e insieme faremo avanzare questi progetti per realizzare la produzione di idrogeno verde e ammoniaca verde su larga scala. L'accordo riflette lo slancio globale di crescita dello sviluppo dell'idrogeno verde e il nostro impegno per avere un ruolo centrale in questa crescita”, ha dichiarato il Dott. Markus Tacke, CEO di Ohmium International.

Il Medio Oriente e l'Africa stanno emergendo come poli chiave per l'idrogeno verde, con abbondanti risorse rinnovabili e forte prossimità ai centri di domanda globali. Per Mauritania, Giordania e Oman, la capacità di sviluppare idrogeno verde e ammoniaca verde a livello nazionale offre un percorso verso l'indipendenza energetica, la diversificazione economica e una maggiore resilienza di fronte alla volatilità dei prezzi energetici a livello globale. La tecnologia degli elettrolizzatori PEM modulari di Ohmium risulta in una rapida implementazione e una maggiore flessibilità della capacità.

“Collaboriamo con vari partner tecnologici nei nostri progetti di idrogeno e ammoniaca verde, e manteniamo almeno due fornitori qualificati per ogni categoria tecnologica. Si tratta di una scelta deliberata, che riflette la complessità di ciò che stiamo costruendo. Ohmium è uno dei nostri partner produttori di elettrolizzatori PEM”, ha dichiarato Tomoho Umeda, CEO di Hynfra.

L'accordo di collaborazione tra Hynfra e Ohmium riflette il forte slancio globale alla base dell'idrogeno verde come pietra miliare della transizione energetica e come strumento critico per la sicurezza energetica nazionale. Unendo la tecnologia avanzata degli elettrolizzatori PEM di Ohmium e le straordinarie competenze di sviluppo dei progetti di Hynfra e i rapporti a livello regionale dell'azienda, le società sono ben posizionate per fornire soluzioni di idrogeno verde e ammoniaca verde su larga scala che rafforzano l'indipendenza energetica in tutta la regione MENA.

Informazioni su Ohmium

Ohmium progetta, produce e distribuisce elettrolizzatori modulari e scalabili a membrana a scambio protonico (PEM) che consentono la produzione di idrogeno verde a costi competitivi. La suite di prodotti elettrochimici dell'azienda aiuta i clienti a raggiungere i loro obiettivi di energia sostenibile in vari progetti industriali, di trasporto ed energetici. Con sede centrale negli Stati Uniti, impianti di produzione in India e attività in tutto il mondo, Ohmium ha una pipeline globale di progetti di idrogeno verde che supera i 2 GW in tre continenti. Nel 2023 Ohmium ha raccolto 250 milioni di dollari in un finanziamento di Serie C, guidato da TPG Rise Climate.

Per saperne di più, visitare https://www.ohmium.com/

Informazioni su Hynfra

Hynfra è un progettista di sistemi, integratore tecnologico e sviluppatore specializzato in progetti di idrogeno verde e ammoniaca verde su larga scala. Fondata da Tomoho Umeda e con sede in Polonia, la società vanta grande esperienza radicata nel tradizionale settore dell'ammoniaca e dei fertilizzanti in Polonia, compresa l'esperienza accumulata in uno dei colossi chimici europei, Grupa Azoty, che applica alle sfide della transizione energetica. Con una presenza internazionale sempre più ampia, compresa una crescente divisione ad Amburgo, Germania, Hynfra mantiene programmi di progetti attivi in tutta Europa, nel Medio Oriente, in Asia e in Africa.

Per maggiori informazioni, visitare: https://www.hynfra.com/

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