Airship helpt DIE ZEIT stille ambassadeurs om te zetten in een 4,9-sterrenbeoordeling

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Airship, het bedrijf dat zich richt op klantbeleving met een focus op mobiele apparaten, heeft vandaag bekendgemaakt dat DIE ZEIT, een van de grootste en meest prestigieuze uitgevers van Duitsland, zijn aanwezigheid op mobiele apps succesvol heeft getransformeerd. De beoordeling in de Google Play Store is gestegen van 2,7 sterren begin 2026 naar een bijna perfecte 4,9 sterren.

In een tijd waarin veel traditionele uitgevers hun lezersaantallen zien kelderen, groeit DIE ZEIT juist – met een recordoplage in 2025 en de bouw van een digitaal ecosysteem rondom het merk.

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