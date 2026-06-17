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Airship協助DIE ZEIT讓潛水粉絲浮上水面，締造4.9顆星評價

德國一流數位新聞出版商利用Airship的客戶體驗平台重塑讀者互動模式，締造單日收取822則活躍回應的佳績

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 行動優先客戶體驗平台Airship今天宣布在德國規模與聲望具屬一流的出版商DIE ZEIT已順利重塑其行動應用程式的形象，該應用程式在Google Play應用程式商店的評分從2026年初的2.7顆星躍升到近乎滿分的4.9顆星。

在這大多傳統出版商的讀者數量急劇下滑之際，DIE ZEIT卻逆勢成長，發行量在2025年創下歷史新高，並為該品牌打造了一個數位生態系統。這家出版商目前的讀者多半透過數位媒介閱讀其內容，但應用程式的應用程式商店評分卻未配合這股成長趨勢上升。

DIE ZEIT遇上了全球數位產品團隊與客戶體驗主管幾乎都必須面對的一個困擾：潛水粉絲。高度滿意的客戶通常不會為了撰寫公開評論而打斷閱讀體驗，但那些曾有過暫時性、偶發性不快體驗的使用者卻往往有表達不滿的強烈意願。這種落差導致公開評分嚴重扭曲客戶的真實感受。為了讓應用程式商店的評分忠實反映高忠誠度受眾的意見，DIE ZEIT行動團隊與Airship合作推動了一項非侵入式且能精準定向的應用程式內活動。該媒體利用Airship的受眾細分和視覺化故事 (Visual Stories) 功能篩選出參與度最高的讀者，並從原生應用程式向他們發送一個無礙閱讀的輕量問題：「Sind Sie zufrieden mit der ZEIT App?」（您滿意ZEIT應用程式嗎？）

這項自動提問功能立即收到以下成效：

  • 立竿見影：重要評分指標在一天之內大幅躍升了整整一點，最終飆升到4.9顆星。
  • 吸引大量受眾參與：這個問題共收到822則高滿意度的活躍回應。
  • 主動解決客戶遇到的體驗問題：這項行動順利將774則非公開的意見回饋直接傳送給DIE ZEIT團隊，讓他們私下解決使用者遇到的細微不快體驗，避免使用者因為這些問題留下公開負評。

「許多品牌都面對潛水粉絲的問題，但DIE ZEIT證明精確鎖定的效果絕對高於一昧擴大覆蓋規模。」Airship全球客戶體驗副總裁Daniel Nguyen說，「他們在恰當的時機向正確的受眾提出合適的問題，而且並沒有打斷讀者的閱讀體驗，建立現代行動戰略典範。他們要做的只是為潛水粉絲提供順暢無阻的發言機會，無需改變原已優秀核心產品。」

Airship的自動化工作流程每七天自動重新計算受眾細分群體。跨越標準線成為忠實使用者的新讀者會自動收到提問，整個過程均無需DIE ZEIT團隊人工介入或是開發人員支援。

「如果業務指標或公眾評分無法正確反映你苦心經營的品牌忠誠度，那麼解決之道絕不是聲勢更浩大的行銷活動。」Nguyen 補充道，「而是精確鎖定對象。」

想進一步了解全球領先品牌如何透過行動策略追求具體成長，請造訪：Airship客戶成功故事

關於AIRSHIP

行動優先客戶體驗平台Airship率先打造專為客戶體驗量身訂製的即時專用多人工智慧代理系統，絕無僅有。Airship在過去15年來引領行動創新——從發明第一則推播通知、第一張行動登機證、第一個即時活動，到如今推出第一個多智慧代理系統。全球數千個頂尖品牌仰賴Airship打造統一的跨通路體驗及協調使用者旅程，大規模創造具體成果。

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