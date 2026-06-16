Thredd breidt samenwerking met ID DISTRIBUTION uit om de volgende fase van innovatie op het gebied van personeelsvoordelen en -uitgaven te stimuleren

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, het AI-gedreven platform voor de verwerking van kaartuitgiften, heeft vandaag een uitgebreide samenwerking aangekondigd met ID DISTRIBUTION via zijn vlaggenschipprogramma Vaziva, een toonaangevend platform voor personeelsvoordelen en betalingen. Deze samenwerking is bedoeld om de groei van het bedrijf te ondersteunen, niet alleen op het gebied van consumentenbetalingen, maar ook op het gebied van zakelijke betalingen. Ook willen ze hiermee internationaal uitbreiden.

Thredd werkt sinds 2020 samen met ID DISTRIBUTION en ondersteunt het consumentenaanbod van het bedrijf in Frankrijk met diensten op het gebied van de uitgifte van fysieke en digitale kaarten en de verwerking van betalingen.

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