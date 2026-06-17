Happy Holidays S.A. y JTA Investment Holding anuncian una inversión de 65 millones de euros para el desarrollo del proyecto turístico SARTIMARE en Grecia

TESALÓNICA, Grecia--(BUSINESS WIRE)--Happy Holidays S.A. anunció hoy la firma de un acuerdo de inversión con JTA Investment Holding, con sede en Catar, para el desarrollo de SARTIMARE Beach Resort & Spa, un proyecto turístico sostenible en Sarti, región situada en la península Calcídica, en Grecia.

En virtud del acuerdo, JTA Investment Holding invertirá 65 millones de euros en el desarrollo de SARTIMARE. Este proyecto se construirá sobre una parcela de aproximadamente 120.900 metros cuadrados, y las obras están previstas entre 2027 y 2030. Con el respeto al medioambiente como uno de sus pilares fundamentales, el proyecto contará con instalaciones hoteleras de lujo, residencias y villas exclusivas, espacios dedicados al bienestar, áreas comerciales, propuestas gastronómicas y una infraestructura portuaria para embarcaciones deportivas.

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