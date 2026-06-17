Airship ayuda a DIE ZEIT a movilizar a sus lectores más comprometidos y alcanzar una valoración de 4,9 estrellas

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Airship, una plataforma de experiencia del cliente (CX) con enfoque "mobile-first", anunció hoy que DIE ZEIT, uno de los grupos editoriales más importantes y prestigiosos de Alemania, ha logrado mejorar significativamente el posicionamiento de su aplicación móvil, elevando su valoración en la tienda de aplicaciones Google Play desde 2,7 estrellas a principios de 2026 hasta alcanzar 4,9 estrellas, muy cerca de la mejor puntuación posible.

En un momento en que muchos medios de comunicación tradicionales están experimentando una fuerte caída de lectores, DIE ZEIT continúa creciendo: en 2025 alcanzó un récord histórico de difusión y continúa desarrollando un ecosistema digital en torno a su marca.

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