Happy Holidays S.A. en JTA Investment Holding kondigen een investering van €65 miljoen aan voor het toeristische SARTIMARE-ontwikkelingsproject in Griekenland

THESSALONIKI, Griekenland--(BUSINESS WIRE)--Happy Holidays S.A. maakte vandaag bekend dat het een investeringsakkoord heeft ondertekend met de in Qatar gevestigde JTA Investment Holding voor de ontwikkeling van het duurzame SARTIMARE Beach Resort & Spa-project in Sarti, Halkidiki, Griekenland.

In het kader van dit akkoord zal JTA Investment Holding €65 miljoen in de ontwikkeling investeren. Het project wordt gebouwd op een site van om en bij 120.900 vierkante meter, en de bouw is gepland tussen 2027 en 2030. Het SARTIMARE-project, ontworpen met een sterke verbintenis voor milieuverantwoordelijkheid, zal luxueuze accommodaties voor gasten, residenties en villa's van topklasse, wellnessvoorzieningen, retail, outlets voor voeding en dranken en mariene infrastructuur omvatten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.