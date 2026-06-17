Airship aide DIE ZEIT à mobiliser ses défenseurs silencieux et à obtenir une note de 4,9 étoiles

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Airship, la plateforme d’expérience client axée sur le mobile, a annoncé aujourd’hui que l’un des éditeurs les plus importants et les plus prestigieux d’Allemagne, DIE ZEIT, avait réussi à transformer en profondeur la présence de son application mobile, avec une note sur Google Play qui est passée de 2,7 étoiles début 2026 à un score quasi parfait de 4,9 étoiles.

Alors que de nombreux éditeurs traditionnels voient leur lectorat s’effondrer, celui de DIE ZEIT est en pleine croissance : le journal a atteint un record historique de diffusion en 2025 et a développé un écosystème numérique autour de sa marque. La majorité de ses lecteurs sont désormais des lecteurs numériques, mais la note attribuée à l’application DIE ZEIT sur l’App Store ne reflétait pas cette dynamique.

DIE ZEIT était confronté à un défi universel auquel sont souvent les équipes chargées des produits numériques et les responsables de l’expérience client doivent souvent faire face à l’échelle mondiale : le problème des « défenseurs silencieux ». Si les clients très satisfaits interrompent rarement leur lecture pour laisser un avis public, les utilisateurs confrontés à des frustrations temporaires et ponctuelles sont, eux, très enclins à exprimer leurs plaintes. Cet écart conduit souvent à des notes publiques qui ne reflètent absolument pas le sentiment réel des clients. Afin d’aligner sa présence au sein des boutiques d’applications sur la fidélité profonde de son public, l’équipe mobile de DIE ZEIT a collaboré avec Airship pour mettre en œuvre une campagne intégrée à l’application, non intrusive et ciblée avec précision. En s’appuyant sur les fonctionnalités de segmentation d’audience et de narration visuelle d’Airship, le journal a identifié ses lecteurs les plus engagés et leur a proposé une invite légère et fluide, sous la forme d’une seule question, intégrée à l’expérience native de l’application : « Sind Sie zufrieden mit der ZEIT App? » (« Êtes-vous satisfait de l’application DIE ZEIT ? »).

Les résultats du déploiement automatisé ont été immédiats :

Revirement du jour au lendemain : l’indicateur principal d’évaluation a bondi d’un point entier en une seule journée, pour finalement atteindre la note de 4,9 étoiles

l’indicateur principal d’évaluation a bondi d’un point entier en une seule journée, pour finalement atteindre la note de 4,9 étoiles Fort engagement du public : l'invite ciblée a suscité 822 réponses actives et hautement pertinentes

l'invite ciblée a suscité 822 réponses actives et hautement pertinentes Résolution proactive des problèmes liés à l’expérience client : la campagne a permis de transmettre avec succès 774 commentaires directs et privés à l’équipe de DIE ZEIT, ce qui lui a donné l’occasion de résoudre en privé les petits désagréments rencontrés par les utilisateurs plutôt que de les laisser se transformer en avis négatifs publiés en ligne

« De nombreuses marques sont confrontées au défi des défenseurs silencieux, mais DIE ZEIT a prouvé qu’un ciblage précis est à toujours plus efficace qu’un volume brut important », a déclaré Daniel Nguyen, vice-président de l’expérience client à l’échelle mondiale chez Airship. « En posant la bonne question au bon public au moment idéal, sans perturber le flux de lecture, l’équipe de DIE ZEIT a donné une véritable leçon de stratégie mobile moderne. Leur produit phare de qualité exceptionnelle est resté exactement le même, mais ils ont simplement offert à leurs défenseurs les plus discrets l’occasion de s’exprimer en toute simplicité. »

Grâce au flux de travail automatisé d’Airship, la segmentation du public est recalculée automatiquement tous les sept jours. À mesure que de nouveaux lecteurs changent de statut et deviennent des lecteurs fidèles, ils reçoivent automatiquement l’invite, sans que l’équipe de DIE ZEIT n’ait à intervenir manuellement ni à faire appel à des développeurs.

« Lorsque les indicateurs commerciaux ou les notes attribuées par le public ne reflètent pas la fidélité à la marque que vous avez eu tant de mal à construire, la solution ne réside jamais dans une campagne marketing plus agressive ou plus ambitieuse, mais dans la précision », a ajouté M. Nguyen.

Pour en apprendre davantage sur la façon dont de grandes marques internationales peuvent transformer leur stratégie mobile en croissance mesurable, consultez les témoignages de clients d’Airship.

À PROPOS D’AIRSHIP

Airship est la seule plateforme d’expérience client axée sur le mobile à proposer la première flotte d’agents IA dédiée et disponible en temps réel, spécialement conçue pour l’expérience client. Depuis plus de 15 ans, Airship est à la pointe de l’innovation mobile : elle a inventé la première notification push, la première carte d’embarquement mobile, la première activité en direct et, aujourd’hui, la première flotte d’agents intelligents. Des milliers de grandes marques internationales font confiance à Airship pour offrir des expériences multicanales unifiées et des parcours clients orchestrés, générant des résultats mesurables à grande échelle.

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