Thredd étend son partenariat avec ID Distribution pour accompagner la prochaine phase d’innovation dans les avantages salariés et la gestion des dépenses professionnelles

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plateforme de processing émetteur AI-first, annonce aujourd’hui l’extension de son partenariat avec ID Distribution à travers son programme phare Vaziva, une plateforme de référence dédiée aux avantages salariés et aux paiements, afin d’accompagner la croissance d’ID Distribution au-delà des paiements grand public vers les paiements professionnels, ainsi que son développement à l’international.

Depuis 2020, Thredd accompagne l’offre grand public d’ID Distribution en France à travers des services d’émission de cartes physiques et virtuelles ainsi que des capacités de traitement des paiements. Le programme de cartes Vaziva d’ID Distribution permet aux entreprises de gérer et de distribuer numériquement plusieurs types d’avantages salariés au moyen d’une seule carte Mastercard prépayée. Cette solution offre aux collaborateurs un moyen simple et sécurisé d’accéder à leurs avantages dans différentes catégories : déjeuner, cadeaux, culture, vacances, voyages.

Alors que les employeurs recherchent des moyens toujours plus simples et digitalisés de gérer les avantages salariés et les dépenses professionnelles, ID Distribution s’appuie sur son programme de cartes grand public existant pour lancer, en 2026, une nouvelle solution de gestion des dépenses collaborateurs.

Dans le cadre de cet accord élargi, ID Distribution a prolongé son partenariat avec Thredd jusqu’en 2030. Thredd continuera ainsi à accompagner les programmes déjà déployés par ID Distribution en France, son lancement prévu en Espagne et le développement de son futur programme de cartes d’entreprise. La plateforme fournira également des services de détection et de prévention de la fraude, ainsi que d'authentification 3D Secure.

ID Distribution s'est imposé en France avec son programme phare Vaziva, en aidant les employeurs à moderniser la manière dont ils attribuent des avantages, des récompenses et du pouvoir d’achat à leurs collaborateurs », a déclaré Kevin Fox, Chief Revenue Officer de Thredd. « Alors qu’ID Distribution entame une nouvelle phase de son développement, nous sommes fiers d’étendre notre collaboration et de soutenir sa croissance grâce à l’infrastructure de traitement, aux capacités de surveillance des risques et à l’expertise en paiements nécessaires pour se développer sur de nouveaux cas d’usage et de nouveaux marchés.

Depuis nos débuts, notre mission est de simplifier et d’optimiser la gestion des transactions et des comptes associés aux programmes d’avantages salariés, afin de les rendre plus flexibles et plus créateurs de valeur pour les entreprises et leurs collaborateurs », a déclaré Henri Riou, Chief Operating Officer d’ID Distribution. « Thredd est un partenaire de confiance depuis le développement de notre programme de cartes en France, et nous sommes heureux de prolonger cette collaboration alors que nous nous développons sur de nouveaux marchés et lançons de nouvelles solutions de paiement destinées aux entreprises.

Ce partenariat élargi renforce le rôle de Thredd en tant que partenaire de traitement des paiements pour les fintechs, les banques digitales, les acteurs de la finance embarquée et les innovateurs du secteur des paiements en Europe et au-delà. Grâce à sa plateforme configurable et à sa solide expertise des paiements, Thredd permet à ses clients de lancer, gérer et faire évoluer des programmes de cartes modernes destinés à des usages grand public comme professionnels.

À propos d’ID Distribution

ID Distribution est une fintech innovante avec une proposition unique sur le marché en matière de paiements en monnaie électronique et de gestion de programmes de cartes bancaires. À travers sa plateforme propriétaire, l’entreprise conçoit et gère des programmes sur mesure adaptés aux besoins de ses clients, tout en les accompagnant à chaque étape de leur projet sur les aspects réglementaires, de conformité, de sécurité et technologiques.

À propos de Vaziva

Vaziva est une entreprise française dédiée aux avantages salariés, engagée dans la digitalisation des dotations sociales : cadeaux, vacances et titres-restaurant. Sa plateforme intégrée permet aux directions des ressources humaines et aux comités sociaux et économiques (CSE) de digitaliser et de centraliser ces avantages sur une carte de paiement unique, acceptée dans l’ensemble du réseau international Mastercard.

À propos de Thredd

Thredd est la plateforme de processing émetteur cloud-native et AI-first de référence pour la nouvelle génération des paiements à l’échelle mondiale. Grâce à une API unique et une plateforme unifiée, Thredd fournit des capacités de débit, de crédit, de portefeuille numérique et de gestion des comptes à plus de 100 fintechs, banques digitales et fournisseurs de finance embarquée dans plus de 50 pays, traitant chaque année plusieurs milliards de transactions. Forte d’une empreinte mondiale, de son expertise locale et de l’intégration de l’intelligence artificielle à tous les niveaux de sa plateforme, l’entreprise Thredd a été conçue pour répondre aux exigences de rapidité et d’évolutivité des nouveaux modèles d’émission de cartes, établissant ainsi de nouveaux standards en matière de mise sur le marché, d’expérience client, de sécurité, de conformité réglementaire et de résilience opérationnelle. Pour en savoir plus : www.thredd.ai