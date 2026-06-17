Paladin renforce sa présence dans la chaîne d’approvisionnement des pays alliés grâce à une initiative stratégique en Corée du Sud et à son expansion aux Pays-Bas, et fait progresser la récupération des terres rares hors de Chine

TAMPA, Floride et SUWON, Corée du Sud et HELMOND, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Paladin Envirotech a annoncé aujourd’hui la signature d’une nouvelle initiative stratégique avec l’investisseur et partenaire stratégique Daeheung M&T, dont le siège social est situé à Suwon, en Corée du Sud, ainsi que l’expansion de ses activités européennes à Helmond, aux Pays-Bas, à la suite de l’acquisition de R&L Recycling, afin de consolider les chaînes d’approvisionnement en terres rares des pays alliés et hors de Chine.

Ces annonces marquent une étape importante dans la stratégie de croissance internationale de Paladin, portant à ce jour le montant total des investissements consacrés à son expansion mondiale à 85 millions de dollars. Cela permet à l’entreprise de déployer ses capacités de récupération des terres rares via RECapture et d’étendre la mise en œuvre de sa technologie de recyclage des terres rares, développée par son partenaire de coentreprise Critical Minerals Recycling, Inc. (CMR), sur les marchés alliés.

« À l’échelle mondiale, on observe une évolution claire qui va au-delà de l’extraction pour s’orienter vers la mise en place de chaînes d’approvisionnement de bout en bout, résilientes et capables de résister aux perturbations géopolitiques », déclare Luke Wray, vice-président chargé des minéraux critiques et de la défense chez Paladin. « Grâce à nos partenariats en Corée du Sud et aux Pays-Bas, nous étendons ce contrôle aux marchés alliés, en veillant à ce que les matières premières critiques soient captées, conservées et réintégrées au sein de chaînes d’approvisionnement fiables. D’ici 2035, la demande en éléments magnétiques de terres rares devrait tripler, ce qui rend ce travail de plus en plus urgent. »

Ces annonces interviennent dans un contexte d’alignement mondial accéléré en matière de sécurité des matières premières critiques. La loi européenne sur les matières premières critiques fixe un objectif pour 2030 visant à limiter à 65 % la dépendance vis-à-vis d’un seul pays tiers pour l’approvisionnement ; tandis que les partenariats menés par les États-Unis favorisent la transformation régionale, les chaînes d’approvisionnement « friend-shored » et des bases industrielles alliées plus résilientes.

Parallèlement, la Corée du Sud met en œuvre une stratégie nationale visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations et à développer le recyclage des matériaux clés (y compris les terres rares) grâce à de nouvelles infrastructures et à un cadre renforcé de sécurité des ressources. L’initiative stratégique avec Daeheung M&T soutient directement cet effort, marquant le premier déploiement de ce type de capacités de recyclage d’aimants à base de terres rares dans le pays. Ce partenariat permettra l’approvisionnement, la collecte et le traitement sur le territoire national des aimants en fin de vie, en mettant en place les systèmes logistiques et d’approvisionnement en matières premières nécessaires pour soutenir le raffinage local, un domaine dans lequel la Corée du Sud a historiquement dépendu des marchés extérieurs.

« La Corée du Sud est depuis longtemps un leader dans le domaine de la fabrication de pointe, mais comme de nombreux pays, elle dépendait de chaînes d’approvisionnement externes pour les matériaux critiques », déclare Jaehyun Han, président-directeur général de Daeheung M&T. « En nous associant à Paladin, nous introduisons sur le marché coréen une capacité qui a fait ses preuves aux États-Unis : une capacité qui permet la récupération et le raffinage nationaux des terres rares tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations. »

Daeheung M&T, leader depuis 30 ans dans le traitement hydrométallurgique des matériaux contenant des métaux précieux, travaillera aux côtés de Paladin et de CMR pour intégrer des capacités de recyclage des terres rares dans ses activités existantes, ce qui inclut la technologie de traitement exclusive de Paladin et de CMR, la formation technique, ainsi que le développement d’installations et d’équipements adaptés au contexte local afin de soutenir la récupération et le recyclage à grande échelle des aimants à base de terres rares.

Au-delà de ce déploiement initial, les entreprises exploreront les voies de commercialisation des matériaux récupérés, notamment leur traitement, leur affinage et leur distribution en Corée du Sud et sur des marchés alliés plus larges, tout en collaborant sur les questions réglementaires, l’obtention des autorisations et les partenariats industriels.

Parallèlement, Paladin étend sa présence européenne à Helmond, aux Pays-Bas, qui servira de plaque tournante stratégique pour la récupération et le traitement de matériaux critiques sur le marché européen, soutenant ainsi les chaînes d’approvisionnement tant commerciales que liées à la défense dans toute la région.

« Les chaînes d’approvisionnement circulaires constituent un impératif stratégique mondial », déclare Brian Diesselhorst, directeur général de Paladin Envirotech. « Nous mettons en place un système intégré qui permet de conserver les matériaux à forte valeur ajoutée au sein des économies alliées, de réduire la dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement adverses et d’offrir un parcours sécurisé et vérifiable permettant de réintégrer les actifs en fin de vie dans le processus de fabrication. »

L’expansion en Corée du Sud et aux Pays-Bas s’inscrit dans une stratégie plus large visant à établir des pôles de récupération et de traitement décentralisés à travers les États-Unis et les pays alliés, en réponse à la demande croissante des hyperscalers, des fabricants et des sous-traitants du secteur de la défense qui recherchent des chaînes d’approvisionnement sécurisées et en circuit fermé, conformément aux initiatives gouvernementales et politiques.

À PROPOS DE PALADIN ENVIROTECH

Fondée en 2025, Paladin EnviroTech est une entreprise spécialisée dans la gestion sécurisée du cycle de vie des technologies, qui aide les organisations à mettre hors service leurs équipements en fin de vie de manière sûre, conforme et à grande échelle. La société propose des services de mise hors service des actifs informatiques (ITAD), de destruction certifiée des données, de récupération des actifs et de recyclage des équipements électroniques via une plateforme unique de bout en bout. Au service des hyperscalers, des agences gouvernementales et des entreprises en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, Paladin protège les données sensibles, optimise la valeur des actifs et fait progresser les objectifs de l’économie circulaire grâce à une gestion responsable des technologies.

En collaboration avec son partenaire de coentreprise Critical Materials Recycling (CMR), Paladin s’efforce de renforcer les chaînes d’approvisionnement mondiales en matériaux critiques grâce à la récupération d’éléments de terres rares et de matériaux stratégiques issus d’équipements électroniques en fin de vie et de déchets industriels. Grâce à la technologie exclusive et brevetée de CMR, l’Advanced Dissolution Recycling (ADR), ce partenariat offre une alternative évolutive et respectueuse de l’environnement à l’exploitation minière traditionnelle. Ensemble, ces organisations contribuent à maintenir en circulation des matériaux précieux, à réduire la dépendance vis-à-vis des sources étrangères et à soutenir les secteurs américains et alliés de l’industrie manufacturière, de l’énergie, de la défense et des technologies.

À PROPOS DE DAEHEUNG

Daeheung est une entreprise sud-coréenne spécialisée dans le recyclage et la fusion des métaux, plus précisément dans la récupération et l’affinage de l’or, de l’argent, du platine et du palladium à partir de déchets électroniques, de déchets industriels, de catalyseurs usagés et de solutions usées. L’entreprise exploite des installations de traitement et d’analyse de pointe, notamment des laboratoires de concassage automatisé, de récupération par voie humide, d’affinage électrolytique et d’essai au feu, et sert des clients issus des secteurs de l’électronique, des semi-conducteurs, de l’automobile et de la pétrochimie, en mettant l’accent sur une récupération des ressources respectueuse de l’environnement.

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