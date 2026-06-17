Paladin stärkt Lieferkette durch strategische Initiative mit Südkorea und Expansion in den Niederlanden zwecks Gewinnung von seltenen Erden außerhalb Chinas

TAMPA, Fla. & SUWON, Südkorea & HELMOND, Niederlande--(BUSINESS WIRE)--Paladin Envirotech hat heute die Unterzeichnung einer neuen strategischen Initiative mit dem Investor und strategischen Partner Daeheung M&T mit Hauptsitz in Suwon, Südkorea, und die Ausweitung seiner europäischen Aktivitäten in Helmond, Niederlande, bekannt gegeben. Dies folgt auf die Akquisition von R&L Recycling mit dem Ziel, die Lieferketten für seltene Erden außerhalb Chinas zu stärken.

Die Ankündigungen stellen einen bedeutenden Schritt in der internationalen Wachstumsstrategie von Paladin dar und erhöhen die Gesamtinvestitionen in die globale Expansion bis dato auf 85 Millionen US-Dollar. Damit ist das Unternehmen in der Lage, seine RECapture-Technologien zur Rückgewinnung von Seltenen Erden einzusetzen und den Einsatz seiner vom Joint-Venture-Partner Critical Minerals Recycling, Inc. (CMR) entwickelten Recyclingtechnologie für Seltene Erden auf weitere Märkte auszuweiten.

„Weltweit ist ein deutlicher Wandel zu beobachten: weg von der reinen Gewinnung hin zum Aufbau durchgängiger, widerstandsfähiger Lieferketten, die geopolitischen Störungen standhalten können“, sagte Luke Wray, VP of Critical Minerals & Defense bei Paladin. „Durch unsere Partnerschaften in Südkorea und den Niederlanden dehnen wir die Kontrolle auf weitere Märkte aus. Wir stellen sicher, dass kritische Rohstoffe gewonnen, gesichert und in vertrauenswürdige Lieferketten integriert werden. Bis 2035 wird die Nachfrage nach magnetischen Seltenen Erden sich voraussichtlich verdreifachen und das macht diese Arbeit extrem dringend.”

Diese Ankündigungen stehen im Kontext mit internationalen Initiativen zur Sicherung der Versorgung mit kritischen Rohstoffen. Das EU-Gesetz über kritische Rohstoffe sieht vor, die Abhängigkeit von einem einzelnen Drittland bis 2030 auf 65 % des Gesamtvolumens zu begrenzen. In den USA werden regionale Verarbeitung, „Friend-Shoring“-Lieferketten und eigene industrielle Verarbeitung gefördert.

Südkorea treibt eine nationale Strategie voran, mit deren Hilfe die Abhängigkeit von Importen verringert und das Recycling von wichtigen Materialien – darunter Seltene Erden – durch neue Infrastruktur und eine Stärkung der Ressourcensicherheit gestärkt werden soll. Die strategische Initiative mit Daeheung M&T unterstützt diese Bemühungen und markiert den landesweit ersten Einsatz von Recyclingkapazitäten für Seltene Erden. Die Beschaffung, Sammlung und Aufbereitung von ausgedienten Magnetmaterialien im Inland werden durch die Partnerschaft ermöglicht. Damit sollen die Logistik- und Rohstoffsysteme aufgebaut werden, die für die lokale Veredelung erforderlich sind – ein Bereich, in dem Südkorea bisher auf externe Märkte angewiesen war.

„Südkorea ist seit langem führend bei fortschrittlichen Produktionsmethoden, war jedoch – wie viele andere Länder auch – bei kritischen Rohstoffen auf externe Lieferketten angewiesen“, sagte Jaehyun Han, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Daeheung M&T. „Durch die Partnerschaft mit Paladin führen wir eine in den USA bewährte Technologie auf dem koreanischen Markt ein – eine Technologie, die die heimische Gewinnung und Veredelung von Seltenen Erden ermöglicht und gleichzeitig die Abhängigkeit von Importen verringert.“

Daeheung M&T, seit 30 Jahren führend in der hydrometallurgischen Aufbereitung von edelmetallhaltigen Rohstoffen, wird mit der Unterstützung von Paladin und CMR Kapazitäten für das Recycling von Seltenen Erden in seine bestehenden Operationen integrieren. Dazu gehören die firmeneigenen Aufbereitungstechnologien von Paladin und CMR, technische Schulungen sowie die Entwicklung lokaler Anlagen und Ausrüstung zur Unterstützung der Gewinnung und des Recyclings von Seltenen Erden in großem Maßstab.

Darüber hinaus werden die Unternehmen Vermarktungsmöglichkeiten für die zurückgewonnenen Materialien ausloten – einschließlich der Aufbereitung, Veredelung und des Vertriebs innerhalb Südkoreas sowie in weiteren Märkten. Auch werden sie beim Umgang mit den Aufsichtsbehörden, der Einholung von Genehmigungen und dem Aufbau von Branchenpartnerschaften zusammenarbeiten.

Parallel dazu baut Paladin seine Präsenz in Europa in Helmond (Niederlande) aus. Der Standort wird in Europa als strategischer Knotenpunkt für die Rückgewinnung und Aufbereitung kritischer Werkstoffe auf dem europäischen Markt dienen und sowohl zivile als auch militärische Lieferketten in der gesamten Region unterstützen.

„Kreislaufwirtschaft ist eine globale strategische Notwendigkeit“, sagte Brian Diesselhorst, Chief Executive Officer von Paladin Envirotech. „Wir bauen ein integriertes System auf, das hochwertige Materialien innerhalb verbündeter Wirtschaftssysteme hält, die Abhängigkeit von zweifelhaften Lieferketten verringert und einen sicheren, nachverfolgbaren Weg von Altgeräten zurück in die Fertigung bietet.“

Die Expansion nach Südkorea und in die Niederlande ist Teil einer umfassenden Strategie zum Aufbau dezentraler Rückgewinnungs- und Verarbeitungszentren in den Vereinigten Staaten und verbündeten Ländern. Diese Strategie orientiert sich an der wachsenden Nachfrage von Hyperscalern, Herstellern und Rüstungsunternehmen, die im Rahmen staatlicher und politischer Initiativen nach sicheren, geschlossenen Lieferketten streben.

ÜBER PALADIN ENVIROTECH

Paladin EnviroTech wurde 2025 gegründet und ist ein Unternehmen für sicheres Management des Technologie-Lebenszyklus. Es unterstützt Organisationen dabei, ausgediente Technologie sicher, vorschriftsmäßig und in großem Umfang aus dem Verkehr zu ziehen. Das Unternehmen bietet über eine einzige End-to-End-Plattform Dienstleistungen in den Bereichen IT-Asset-Disposition (ITAD), zertifizierte Datenvernichtung, Asset-Rückgewinnung und Elektronikrecycling an. Paladin betreut Hyperscaler, Behörden und Unternehmenskunden in Nordamerika, Europa und Asien und schützt sensible Daten, optimiert den Wert der Anlagen und fördert durch verantwortungsbewusstes Technologiemanagement die Ziele der Kreislaufwirtschaft.

Gemeinsam mit seinem Joint-Venture-Partner Critical Materials Recycling (CMR) stärkt Paladin die globalen Lieferketten für kritische Materialien durch die Rückgewinnung von Seltenen Erden und strategischen Materialien aus ausgedienten Elektronikgeräten und Produktionsabfällen. Dank der exklusiven und patentierten „Advanced Dissolution Recycling“ (ADR)-Technologie entsteht eine skalierbare und umweltverträgliche Alternative zum traditionellen Bergbau. Gemeinsam tragen die Unternehmen dazu bei, wertvolle Materialien im Kreislauf zu halten, die Abhängigkeit von ausländischen Quellen zu verringern und in den USA und verbündeten Staaten die Sektoren Fertigung, Energie, Verteidigung und Technologie zu unterstützen.

ÜBER DAEHEUNG

Daeheung ist ein in Südkorea ansässiges Metallrecycling- und Verhüttungsunternehmen, das sich auf die Rückgewinnung und Veredelung von Gold, Silber, Platin und Palladium aus Elektronikschrott, Industrieabfällen, verbrauchten Katalysatoren und Abfalllösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt hochmoderne Verarbeitungs- und Analyseanlagen, darunter automatisierte Zerkleinerungsanlagen, Nassgewinnungsanlagen, elektrolytische Raffinerien und Feuerprobenlabore. Seine Kunden kommen aus der Elektronik-, Halbleiter-, Automobil- und petrochemischen Industrie. Der Schwerpunkt liegt auf einer umweltverträglichen Rückgewinnung von Ressourcen.

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