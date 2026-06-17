パラディン、韓国での戦略的提携とオランダでの事業拡大により、中国国外のレアアース回収と同盟国サプライチェーンを強化

フロリダ州タンパ、韓国・水原市、オランダ・ヘルモント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- パラディン・エンバイロテックは、韓国・水原市に本社を置く投資家および戦略的パートナーのDaeheung M&Tとの新たな戦略的提携に署名し、またR&L Recyclingの買収を受けてオランダ・ヘルモントでの欧州事業を拡大することを発表しました。これにより、同盟国および中国国外におけるレアアース元素のサプライチェーン強化を進めます。

これらの発表は、パラディン・エンバイロテックの国際成長戦略における重要な一歩であり、世界的拡大に向けた投資総額はこれまでに8,500万ドルに達しました。これにより、同社はRECaptureのレアアース回収能力を展開するとともに、合弁パートナーであるCritical Minerals Recycling, Inc.（CMR）が開発したレアアース・リサイクル技術の導入を同盟国市場全体へ拡大する体制を整えました。

パラディンの重要資源・防衛部門担当バイスプレジデントであるルーク・レイは、次のように述べています。「世界的に見ると、単なる資源採掘を超え、地政学的な混乱にも耐え得る強靭なエンドツーエンドのサプライチェーン構築へと明確に移行しています。韓国およびオランダでのパートナーシップを通じて、当社はこうしたサプライチェーンに対する管理能力を同盟国市場全体へ拡大しています。これにより、重要資源を信頼できるサプライチェーン内で回収し、保持し、再投入できる体制を確保しています。2035年までに磁石用レアアース元素の需要は現在の3倍に拡大すると予測されており、この取り組みの緊急性はますます高まっています。」

これらの発表は、重要資源の供給安全保障に向けた世界的な連携が加速する中で行われました。欧州連合（EU）の重要原材料法（Critical Raw Materials Act）は、2030年までに特定の第三国への供給依存度を65％以下に抑える目標を掲げています。一方、米国主導のパートナーシップでは、地域内での加工能力の拡充や、友好国間で構築する「フレンド・ショアリング」型サプライチェーン、さらに強靭な同盟国の産業基盤の整備が進められています。

同時に、韓国では新たなインフラ整備と資源安全保障体制の強化を通じて、レアアースを含む重要資源の輸入依存度低減とリサイクル拡大を目指す国家戦略が進められています。Daeheung M&Tとの戦略的提携は、この動きを直接支援するもので、同国初となるレアアース磁石リサイクル技術のの導入を意味します。この提携により、使用済み磁石材料の国内調達、集荷および処理が可能となり、韓国がこれまで外部市場に依存してきた国内精製を支えるために必要な物流・原料供給体制が構築されます。

Daeheung M&Tの会長兼最高経営責任者（CEO）であるハン・ジェヒョン氏は、次のように述べました。「韓国は長年にわたり先進製造業の分野をリードしてきましたが、多くの国と同様に、重要資源については外部のサプライチェーンに依存してきました。パラディンとの提携により、米国での事業を通じて実証された能力を韓国市場に導入します。これにより、レアアース材料の国内回収および精製が可能となり、輸入依存の低減につながります。」

Daeheung M&Tは、貴金属含有材料の湿式製錬処理において30年にわたり業界をリードしてきた企業で、パラディンおよびCMRと連携し、既存事業にレアアース・リサイクル能力を導入します。これには、パラディンとCMR独自の処理技術、技術研修、ならびにレアアース磁石の大規模な回収・リサイクルを支援する現地仕様の施設・設備の開発が含まれます。

初期導入にとどまらず、両社は回収材料の商業化に向けた方策についても検討を進めます。これには、韓国内および同盟国市場全体における加工、精製、流通が含まれます。さらに、規制対応、許認可取得、業界パートナーとの連携においても協力して取り組みます。

これと並行して、パラディン・エンバイロテックはオランダ・ヘルモントで欧州での事業基盤を拡大しています。同拠点は、欧州市場における重要資源の回収および処理を担う戦略的ハブとして機能し、域内の商業向けサプライチェーンおよび防衛関連サプライチェーンの双方を支援します。

パラディン・エンバイロテックの最高経営責任者（CEO）であるブライアン・ディーゼルホーストは、次のように述べています。「循環型サプライチェーンの構築は、世界的な戦略課題となっています。当社が構築しているのは、高付加価値材料を同盟国の経済圏内にとどめ、敵対的なサプライチェーンへの依存を低減するとともに、使用済み資産を製造工程へ再び戻すための、安全かつ追跡可能な統合システムです。」

韓国およびオランダへの拡大は、米国および同盟国全体に分散型の回収・処理ハブを構築するという、より広範な戦略を反映しています。これは、政府および政策イニシアチブの要請を受けて、安全なクローズド・ループ型サプライチェーンを求めるハイパースケーラー、製造業者、防衛請負業者からの需要拡大に対応するものです。

パラディン・エンバイロテックについて

2025年に設立されたパラディン・エンバイロテックは、組織が使用済みテクノロジー資産を安全に、法規制に準拠して、大規模に処分できるよう支援する、セキュアなテクノロジー・ライフサイクル管理会社です。同社は、単一のエンド・ツー・エンド・プラットフォームを通じて、IT資産処分（ITAD）、認定データ破壊、資産回収、電子機器リサイクルのサービスを提供しています。パラディン・エンバイロテックは、北米、欧州、アジアのハイパースケーラー、政府機関、企業顧客にサービスを提供し、責任あるテクノロジー管理を通じて、機密データを保護し、資産価値を最大化し、循環型経済を推進しています。

パラディンは、合弁パートナーであるCritical Materials Recycling（CMR）と連携し、使用済み電子機器や製造工程で発生する廃棄物からレアアース元素および戦略的重要資源を回収することで、世界の重要資源サプライチェーンの強化に取り組んでいます。CMR独自の特許取得済み「Advanced Dissolution Recycling（ADR）」技術を通じて、このパートナーシップは、従来型の採掘に代わる、拡張性の高い環境配慮型ソリューションを提供します。両社は協力して、価値ある資源の循環利用を促進するとともに、海外供給源への依存低減を図り、米国および同盟国における製造、エネルギー、防衛、テクノロジー分野を支援しています。

Daeheungについて

Daeheungは韓国を拠点とする金属リサイクル・製錬会社で、電子スクラップ、産業廃棄物、使用済み触媒、廃液から金、銀、白金、パラジウムを回収・精製することを専門としています。同社は、自動破砕設備、湿式回収設備、電解精製設備、火試金分析ラボなどの先進的な処理・分析設備を運営しており、電子機器、半導体、自動車、石油化学業界の顧客に対して、環境に配慮した資源回収を重視したサービスを提供しています。

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