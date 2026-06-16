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Moody’s brengt zijn hoogwaardige intelligentie naar Amazon Quick

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) heeft vandaag aangekondigd dat zijn verbonden intelligentie nu beschikbaar is in Amazon Quick – een gepersonaliseerde, proactieve AI-assistent – via een speciale Model Context Protocol (MCP)-server. De integratie geeft klanten die werken met Amazon Web Services (AWS) directe toegang tot ratings en onderzoek van Moody’s Ratings, evenals tot door Moody’s samengestelde gegevens over meer dan 600 miljoen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven, waaronder firmografische gegevens, eigendomsgegevens, financiële gegevens, macro-economische prognoses, economische gegevens en nieuwssentiment.

"Door hoogwaardige intelligentie te leveren waar financiële professionals ook werken, helpen we onze klanten het voortouw te blijven nemen nu AI de financiële workflows verandert," aldus Cristina Pieretti, hoofd Digital Content & Innovation bij Moody’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor berichtgeving van Moody’s:
Chris Cashman
Moody’s Corporation
+1 212-553-0729
chris.cashman@moodys.com

Industry:

Moody’s Corporation

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Contacts

Voor berichtgeving van Moody’s:
Chris Cashman
Moody’s Corporation
+1 212-553-0729
chris.cashman@moodys.com

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