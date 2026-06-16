Moody’s incorpora su inteligencia para la toma de decisiones a Amazon Quick

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) anunció el día de hoy que su inteligencia conectada ya está disponible en Amazon Quick, un asistente de IA personalizado y proactivo, a través de un servidor específico del Protocolo de Contexto de Modelos (MCP). Esta integración ofrece a los clientes que operan en Amazon Web Services (AWS) acceso directo a las calificaciones y los análisis de Moody’s Ratings, así como a los datos que selecciona Moody’s sobre más de 600 millones de entidades públicas y privadas, entre los que se incluyen datos de perfil empresarial, estructura de propiedad, datos financieros, previsiones macroeconómicas, datos económicos y el sentimiento de las noticias.

"Proporcionar información de calidad para la toma de decisiones allí donde trabajen los profesionales financieros es la forma en que ayudamos a nuestros clientes a mantenerse a la vanguardia, a medida que la IA agéntica transforma los flujos de trabajo financieros", afirmó Cristina Pieretti, directora de Contenido Digital e Innovación de Moody’s. "Con Amazon Quick, nuestros clientes ahora pueden conectarse directamente a la inteligencia conectada de Moody’s desde el espacio de trabajo de IA agéntica que ya utilizan, lo que les permite disponer de datos fiables y explicables sobre entidades, exposiciones y riesgos allí donde se toman las decisiones".

La integración con MCP ayuda a los usuarios de Amazon Quick a basar sus investigaciones, análisis y automatizaciones impulsadas por IA en la inteligencia financiera fiable de Moody’s, conectando datos estructurados sobre empresas, calificaciones y riesgos directamente con las consultas en lenguaje natural y los flujos de trabajo que se ejecutan dentro de la plataforma.

Los clientes pueden gestionar de forma nativa en Amazon Quick una amplia gama de casos de uso relacionados con el crédito y los préstamos, desde el análisis crediticio y la gestión de riesgos hasta la gestión de relaciones, el asesoramiento en calificaciones, el análisis de inversiones y el análisis de mercado. En lugar de recurrir a datos de uso general o desarrollar integraciones personalizadas, los clientes pueden conectar sus sistemas de IA directamente a la inteligencia conectada de Moody’s a nivel de protocolo.

Amazon Quick es un asistente de IA agéntica que integra aplicaciones, sistemas, herramientas, datos y flujos de trabajo en una única experiencia.

Esta integración refuerza el compromiso compartido entre Moody's y AWS de ayudar a las entidades financieras a pasar de la fase experimental de la IA a la toma de decisiones respaldada por la IA, basada en datos en los que puedan confiar y que puedan justificar.

Para obtener más información, visite http://www.moodys.com/agenticsolutions.

Acerca de Moody’s Corporation

En un mundo marcado por riesgos cada vez más interconectados, los datos, los análisis y las tecnologías innovadoras de Moody's (NYSE: MCO) ayudan a los clientes a desarrollar una visión global de su entorno y a aprovechar nuevas oportunidades. Con una dilatada trayectoria en los mercados mundiales y una plantilla diversa de aproximadamente 16 000 empleados repartidos por más de 40 países, Moody's ofrece a sus clientes la perspectiva integral necesaria para actuar con confianza y prosperar. Puede obtener más información en moodys.com.

Declaración de "puerto seguro" conforme a la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995

Ciertas afirmaciones contenidas en este documento constituyen declaraciones prospectivas y se basan en expectativas, planes y perspectivas futuras para los negocios y las operaciones de Moody's, los cuales están sujetos a diversos riesgos e incertidumbres. Estas afirmaciones incluyen estimaciones, proyecciones, objetivos, previsiones y supuestos que podrían hacer que los resultados reales difieran significativamente de los previstos o implícitos en dichas declaraciones. Se recomienda a los accionistas e inversores no depositar una confianza excesiva en estas afirmaciones. Las declaraciones prospectivas y demás información contenida en este comunicado se realizan a la fecha del presente documento, y Moody's no asume obligación alguna —ni tiene intención de hacerlo— de complementarlas, actualizarlas o revisarlas públicamente en el futuro, ya sea como consecuencia de acontecimientos posteriores, cambios en las expectativas o por cualquier otro motivo, salvo cuando así lo exijan las leyes o regulaciones aplicables. Los factores de riesgo y otras incertidumbres que podrían provocar que los resultados de Moody's difieran significativamente de los previstos o implícitos en las declaraciones prospectivas se describen con mayor detalle en la sección "Factores de riesgo" de la Parte I, Punto 1A, del Informe Anual de Moody's en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, así como en otras presentaciones realizadas periódicamente por la Empresa ante la SEC y en los documentos incorporados por referencia en ellas. Asimismo, se advierte a los accionistas e inversores que la materialización de cualquiera de estos riesgos o incertidumbres podría afectar sustancialmente los resultados de la Empresa y tener un efecto adverso significativo sobre sus negocios, resultados operativos y situación financiera.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.