Thredd amplía su colaboración con ID DISTRIBUTION para potenciar la siguiente fase de innovación en las prestaciones para los empleados y la gestión de los gastos

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plataforma de procesamiento para emisores con inteligencia artificial como prioridad, ha anunciado hoy que ampliará su colaboración con ID DISTRIBUTION a través de su programa insignia Vaziva, una plataforma líder en prestaciones para empleados y pagos, con el fin de sustentar su crecimiento más allá de los pagos de los consumidores, hacia los pagos corporativos, así como su expansión a nivel internacional.

Thredd colabora con ID DISTRIBUTION desde 2020 para sustentar la oferta de la empresa para los consumidores en Francia, con capacidades de emisión de tarjetas físicas y digitales, así como de procesamiento de pagos.

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