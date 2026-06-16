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Thredd amplía su colaboración con ID DISTRIBUTION para potenciar la siguiente fase de innovación en las prestaciones para los empleados y la gestión de los gastos

La empresa de tecnología financiera con sede en París ampliará su programa de tarjetas al ámbito de la gestión de los gastos corporativos y sustentará su expansión continua en Europa

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plataforma de procesamiento para emisores con inteligencia artificial como prioridad, ha anunciado hoy que ampliará su colaboración con ID DISTRIBUTION a través de su programa insignia Vaziva, una plataforma líder en prestaciones para empleados y pagos, con el fin de sustentar su crecimiento más allá de los pagos de los consumidores, hacia los pagos corporativos, así como su expansión a nivel internacional.

Thredd colabora con ID DISTRIBUTION desde 2020 para sustentar la oferta de la empresa para los consumidores en Francia, con capacidades de emisión de tarjetas físicas y digitales, así como de procesamiento de pagos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Simeon Lando
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