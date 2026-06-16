Moody’s porta la sua intelligenza di livello decisionale ad Amazon Quick

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) oggi ha annunciato che la sua intelligenza connessa è ora disponibile in Amazon Quick, un assistente personalizzato di intelligenza artificiale proattiva, attraverso un server dedicato Model Context Protocol (MCP). L'integrazione permette ai clienti che utilizzano Amazon Web Services (AWS) un accesso diretto ai rating e alla ricerca di Moody’s Ratings, oltre ai dati curati da Moody’s relativi a oltre 600 milioni di entità pubbliche e private, tra cui firmografia, proprietà, dati finanziari, previsioni macroeconomiche, dati economici e sentiment delle notizie.

“Offrire intelligence di livello decisionale ovunque operino i professionisti della finanza è il nostro modo di aiutare i clienti a rimanere sempre un passo avanti, mentre l'intelligenza artificiale agentica ridefinisce i flussi di lavoro finanziari”, ha dichiarato Cristina Pieretti, Responsabile di Contenuti digitali e Innovazione di Moody’s.

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