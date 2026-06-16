-

Moody’s porta la sua intelligenza di livello decisionale ad Amazon Quick

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) oggi ha annunciato che la sua intelligenza connessa è ora disponibile in Amazon Quick, un assistente personalizzato di intelligenza artificiale proattiva, attraverso un server dedicato Model Context Protocol (MCP). L'integrazione permette ai clienti che utilizzano Amazon Web Services (AWS) un accesso diretto ai rating e alla ricerca di Moody’s Ratings, oltre ai dati curati da Moody’s relativi a oltre 600 milioni di entità pubbliche e private, tra cui firmografia, proprietà, dati finanziari, previsioni macroeconomiche, dati economici e sentiment delle notizie.

“Offrire intelligence di livello decisionale ovunque operino i professionisti della finanza è il nostro modo di aiutare i clienti a rimanere sempre un passo avanti, mentre l'intelligenza artificiale agentica ridefinisce i flussi di lavoro finanziari”, ha dichiarato Cristina Pieretti, Responsabile di Contenuti digitali e Innovazione di Moody’s.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Per le comunicazioni di Moody’s :
Chris Cashman
Moody’s Corporation
+1 212-553-0729
chris.cashman@moodys.com

Industry:

Moody’s Corporation

NYSE:MCO
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Per le comunicazioni di Moody’s :
Chris Cashman
Moody’s Corporation
+1 212-553-0729
chris.cashman@moodys.com

More News From Moody’s Corporation

Riassunto: Moody’s promuove l'intelligence del credito di livello decisionale nei flussi di lavoro dell'intelligenza artificiale aziendale, alimentata da Microsoft 365 Copilot

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) oggi ha annunciato la prossima fase della sua partnership strategica con Microsoft, integrando l'intelligence di livello decisionale di Moody’s direttamente nelle soluzioni di Microsoft AI. Questo traguardo amplia la collaborazione dalla co-innovazione alla distribuzione ampliata, integrata nel flusso di lavoro dell'intelligence di livello decisionale di Moody’s in tutti gli ambienti aziendali nei quali i clienti lavorano ogni giorno. “...

Riassunto: Le Moody's Agentic Solutions sono ora disponibili su AWS Marketplace

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) oggi ha annunciato la disponibilità su AWS Marketplace dei flussi di lavoro Moody's Agentic Solutions (MAS). Ora abbinabile al flusso di lavoro MAS Credit Memo, e con prossime capacità addizionali in termini di credito e conformità, l'intelligence di livello decisionale targata Moody's è accessibile direttamente da AWS Marketplace. AWS Marketplace aiuta le organizzazioni a scoprire, provare, testare, acquistare, implementare e gestire i...

Riassunto: Moody’s Corporation nomina Christina Kosmowski CEO di Moody’s Analytics

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) ha annunciato oggi che a partire da giugno Christina Kosmowski rivestirà il ruolo di Chief Executive Officer di Moody’s Analytics. Kosmowski potrà contare su quasi trent'anni di esperienza nell'ambito della tecnologia aziendale nell'espletamento di questo ruolo, con una comprovata esperienza nel favorire la crescita su larga scala, sviluppare collaborazioni durature con i clienti e sfruttare l'innovazione per ottenere risultati aziendal...
Back to Newsroom