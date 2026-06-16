Clean Energy se expande en Puerto Rico con sistemas de suministro de GNL para fortalecer la seguridad energética

NEWPORT BEACH, California--(BUSINESS WIRE)--Clean Energy Fuels Corp. (Nasdaq: CLNE), el mayor proveedor de combustible limpio para el mercado del transporte en Norteamérica, anunció la adjudicación de dos contratos para diseñar e instalar sistemas de suministro de gas natural licuado (GNL) destinados a aplicaciones de generación eléctrica en Puerto Rico. Los proyectos, suscritos con P.R. Energy Partners y un proveedor global de productos para el sector sanitario, aportarán mayor seguridad y resiliencia energética a ambas organizaciones.

En el marco del acuerdo con el proveedor de productos para el sector sanitario, Clean Energy suministrará e instalará el equipamiento necesario para una estación de GNL destinada a respaldar sus operaciones locales de fabricación farmacéutica. La empresa eligió el gas natural y una estación de GNL como fuente energética confiable para garantizar la continuidad de sus operaciones en Puerto Rico.

Clean Energy también celebró un acuerdo con P.R. Energy Partners, una empresa puertorriqueña especializada en la distribución de soluciones energéticas integrales y el desarrollo de infraestructura. Como parte de este proyecto, diseñará y construirá una estación de suministro de GNL que abastecerá una planta de cogeneración de seis megavatios destinada a respaldar un complejo residencial y hotelero de lujo en Puerto Rico.

“En P.R. Energy Partners tenemos el compromiso de brindar a nuestros clientes una energía limpia y confiable, además de contribuir al desarrollo de una red eléctrica más sólida y estable para Puerto Rico”, afirmó Eduardo M. Cortes, socio director de P.R. Energy Partners.

“Estos dos acuerdos marcan un hito para Clean Energy, ya que nos permiten ampliar nuestra oferta de infraestructura de GNL a nuevos clientes en Puerto Rico”, señaló Sean Columbia, gerente general de CE Technologies en Clean Energy. “Que nos hayan elegido como socios de confianza y especialistas en sistemas de suministro de gas natural y GNL confirma nuestra expansión en el sector energético. Estos proyectos demuestran la solidez y capacidad de adaptación de nuestras soluciones de GNL y contribuirán a fortalecer la resiliencia energética de la isla”.

Estos acuerdos representan los primeros proyectos de infraestructura de abastecimiento de GNL de Clean Energy en Puerto Rico y, en conjunto, respaldarán una capacidad instalada total de 10 megavatios.

A través de infraestructura modular de GNL, Clean Energy ayuda a sus clientes a incorporar sistemas energéticos más confiables y les brinda acceso a energía primaria y de respaldo para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas plantas manufactureras, hospitales, centros de datos, operaciones portuarias durante el abastecimiento marítimo de GNL (bunkering), zonas industriales y centrales de generación en mercados con limitaciones de red.

El GNL es un combustible de combustión más limpia que ayuda a reducir las emisiones en comparación con fuentes energéticas tradicionales como el diésel o el fueloil. Al incorporar GNL, las empresas pueden mejorar la calidad del aire y, al mismo tiempo, mantener un suministro energético eficiente y confiable para sus operaciones.

Acerca de Clean Energy

Clean Energy Fuels Corp. es el mayor proveedor de combustible limpio para el mercado del transporte en Estados Unidos. Su misión es descarbonizar el transporte mediante el desarrollo y suministro de gas natural renovable (RNG), un combustible sostenible obtenido a partir de la captura de metano generado por residuos orgánicos. Las soluciones de Clean Energy permiten que miles de vehículos —desde servicios de transporte aeroportuario y autobuses urbanos hasta camiones recolectores de residuos y de carga pesada— reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. La empresa opera una extensa red de estaciones de abastecimiento en Estados Unidos y Canadá, además de instalaciones de producción de RNG en explotaciones lecheras. Para obtener más información, visite www.cleanenergyfuels.com y siga a @ce_renewables en X y LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas conforme a la Sección 27A de la Securities Act de 1933, con sus modificaciones, y a la Sección 21E de la Securities Exchange Act de 1934, con sus modificaciones, que implican riesgos, incertidumbres y supuestos, incluidos, entre otros, el calendario y el alcance de los proyectos de diseño e instalación; la seguridad, resiliencia, eficiencia, capacidad de adaptación y solidez de las soluciones ofrecidas por Clean Energy y sus socios; el volumen de GNL que se suministrará; y los beneficios ambientales y de otra índole asociados al GNL. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado reflejan únicamente las circunstancias vigentes a la fecha de su publicación y, salvo que la legislación aplicable disponga lo contrario, Clean Energy no asume obligación alguna de actualizarlas públicamente para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores. Asimismo, los informes y demás documentos que Clean Energy presenta ante la SEC (disponibles en www.sec.gov) contienen factores de riesgo que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa.

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