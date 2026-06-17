エアシップ、DIE ZEIT（ディー・ツァイト）の「声なき支持者」を星4.9の評価向上につなげる取り組みを支援

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- モバイルファーストの顧客体験（CX）企業であるエアシップは、ドイツ最大級かつ最も権威あるニュースメディアの1つであるDIE ZEIT（ディー・ツァイト）が、モバイルアプリ上のプレゼンスを高め、Google Playストアでのアプリ評価を2026年初頭の星2.7から、ほぼ満点の星4.9へと引き上げることに成功したと発表しました。

従来型の出版社の多くで読者数が急減している中、DIE ZEITは成長を続けており、2025年には発行部数が過去最高に達し、同ブランドを中心としたデジタル・エコシステムを構築しています。同媒体では現在、デジタル読者が読者の大半を占めていますが、DIE ZEITアプリのストア評価はこの勢いに見合うものではありませんでした。

DIE ZEITは、世界中のデジタルプロダクトチームと顧客体験（CX）担当幹部に共通する課題、すなわち「声なき支持者」の問題に直面していました。満足度の非常に高い顧客は、読書体験を中断して公開レビューを残すことはほとんどありません。一方で、一時的・単発的な不満を感じたユーザーは、不満を表明する動機が強くなります。こうした差により、実際の顧客感情を大きく歪める公開評価につながることが少なくありません。DIE ZEITのモバイルチームは、アプリストア上のプレゼンスを、ロイヤルティの非常に高い読者基盤に見合うものにするため、エアシップと連携し、ユーザー体験を妨げない、精密にターゲティングされたアプリ内キャンペーンを実施しました。エアシップのオーディエンス・セグメンテーション機能と、ストーリー形式のビジュアル体験機能を活用し、DIE ZEITは最もエンゲージメントの高い読者を特定し、ネイティブアプリ体験内に、軽量で負担の少ない単一質問のプロンプト「Sind Sie zufrieden mit der ZEIT App?」（「ZEITアプリに満足していますか？」）を表示しました。

自動展開の結果は即座に表れました。

一夜での好転： 中核となるアプリ評価指標は1日で1ポイント上昇し、最終的に星4.9まで急上昇しました。

中核となるアプリ評価指標は1日で1ポイント上昇し、最終的に星4.9まで急上昇しました。 大きな読者エンゲージメント： ターゲティングしたプロンプトにより、質の高いアクティブな回答822件を収集しました。

ターゲティングしたプロンプトにより、質の高いアクティブな回答822件を収集しました。 顧客体験課題への先回り対応：このキャンペーンでは、直接寄せられた774件の非公開フィードバックをDIE ZEITのチームに届けることに成功しました。これにより、DIE ZEITはユーザーの軽微な不満を、否定的な公開レビューとして表面化させるのではなく、非公開で解決できるようになりました。

「多くのブランドが『声なき支持者』の問題に悩まされていますが、DIE ZEITは、精度の高いターゲティングは、単に量を追うアプローチに常に勝ることを証明しました」と、エアシップのグローバル・カスタマーエクスペリエンス担当バイスプレジデントであるダニエル・グエン（Daniel Nguyen）は述べました。「読者の読書体験を妨げることなく、適切なオーディエンスに適切な質問をまさに適切なタイミングで投げかけることで、DIE ZEITは現代のモバイル戦略における模範例を示しました。DIE ZEITの卓越した中核プロダクト自体は何も変わっていません。同社は、これまで声を上げてこなかった支持者に、負担なく意見を伝えられる機会を提供しただけなのです。」

エアシップの自動化ワークフローを活用することで、対象オーディエンスのセグメントは7日ごとに自動的に再計算されます。新たな読者がロイヤルユーザーと見なされる基準を満たすと、DIE ZEITのチームによる手動での監視や開発者の支援を一切必要とせず、その読者にプロンプトがシームレスに表示されます。

「ビジネス指標や公開評価が、努力して築き上げてきたブランド・ロイヤルティを正確に反映していない場合、解決策は、より大々的で大規模なマーケティングキャンペーンを展開することでは決してありません」とグエンは付け加えました。「解決策は、精度にあります。」

世界有数のブランドがモバイル戦略を測定可能な成長につなげている方法についての詳細は、「Airship Customer Success Stories」をご覧ください。

エアシップについて

エアシップは、顧客体験（CX）に特化した初のライブAIエージェントフリートを提供する、唯一のモバイルファースト型顧客体験プラットフォームです。エアシップは15年以上にわたり、初のプッシュ通知、初のモバイル搭乗券、初のライブアクティビティ、そして現在では初のインテリジェント・エージェント・フリートに至るまで、モバイル・イノベーションを牽引してきました。世界中の数千ものトップブランドが、大規模に測定可能な成果を生み出す統合型クロス・チャンネル体験とオーケストレーションされたカスタマー・ジャーニーを提供するために、エアシップを信頼しています。

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