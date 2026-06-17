Airship助力德国《时代周报》将“沉默拥护者”转化为4.9星用户口碑

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为移动优先客户体验领域的领先企业，Airship今日宣布，德国规模最大且最具声望的出版机构之一——《时代周报》（DIE ZEIT）已成功提升其移动应用体验表现，实现应用商店口碑的跨越式增长：其Google Play应用评分从2026年初的2.7星大幅提升至接近满分的4.9星。

在众多传统出版机构面临读者规模持续下滑之际，《时代周报》却保持增长势头，不仅于2025年创下历史最高发行量纪录，还围绕品牌打造了完善的数字化生态体系。如今，该出版物的大部分读者已来自数字渠道。然而，《时代周报》应用在应用商店中的评分表现，却未能体现这一发展成果。

《时代周报》所面临的，是全球数字产品团队和客户体验管理者普遍遭遇的一项挑战——“沉默拥护者”（Silent Advocate）难题。高度满意的用户通常不会中断阅读体验去公开留下评价，而因短期或个别问题产生不满的用户，则往往更积极地表达投诉。由此形成的评价偏差，常常使公开评分与真实用户口碑产生显著背离。为了让应用商店中的品牌形象与其高度忠诚的读者群体更加匹配，《时代周报》移动团队与Airship展开合作，推出了一项非侵扰式、精准触达的应用内互动活动。借助Airship的受众细分能力和可视化用户旅程编排功能，该出版机构精准识别出参与度最高的核心读者，并在原生应用体验中向其推送了一则轻量、低门槛的单问题问卷：“Sind Sie zufrieden mit der ZEIT App?”（“您对《时代周报》应用满意吗？”）。

此次自动化推广活动迅速取得显著成效：

评分快速提升： 核心应用评分指标在短短一天内跃升整整1星，并最终攀升至4.9星。

核心应用评分指标在短短一天内跃升整整1星，并最终攀升至4.9星。 用户参与度显著提高： 该精准定向的互动提示共获得822条高质量的有效反馈。

该精准定向的互动提示共获得822条高质量的有效反馈。 主动化解用户体验问题：活动成功将774条直接且非公开的用户反馈引导至《时代周报》团队，使其能够及时处理用户在使用过程中遇到的个别问题，避免相关不满情绪转化为公开的负面评价。

Airship全球客户体验副总裁Daniel Nguyen表示：“许多品牌都深受‘沉默拥护者’难题困扰，而《时代周报》证明，相较于单纯追求规模覆盖，精准触达才是制胜关键。他们在最恰当的时机，向最合适的受众提出最恰当的问题，同时丝毫不干扰读者的阅读流程，为现代移动端运营树立了典范。他们卓越的核心产品并没有发生任何改变；他们只是为那些长期支持品牌却鲜少发声的用户，提供了一个便捷、顺畅的表达机会。”

借助Airship的自动化工作流，该受众细分群组每七天便会自动更新一次。当新的读者达到忠实用户标准后，系统将自动向其推送相关互动提示，整个过程无缝完成，无需《时代周报》团队进行人工管理或开发支持。

“当业务指标或公开评分未能真实反映品牌长期以来所积累的用户忠诚度时，解决之道绝非开展一场声势更大、投入更多的营销活动。”Nguyen补充道，“关键在于精准触达。”

欲了解全球领先品牌如何将移动战略转化为可衡量的增长成果，敬请访问Airship客户成功案例页面（Airship Customer Success Stories）。

关于AIRSHIP

Airship是唯一一家专注于移动端优先客户体验的平台，并率先推出首个专为客户体验（CX）打造的实时AI智能体集群。十五年来，Airship始终走在移动创新前沿，从推出业内首个推送通知、首个移动登机牌和首个实时活动，到如今打造首个智能AI智能体集群，持续推动移动客户体验的发展与变革。如今，全球数千家领先品牌信赖Airship，通过其平台打造统一的跨渠道体验和精心编排的用户旅程，并以规模化方式实现可衡量的业务成果。

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