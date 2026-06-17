Airship hilft dem Verlag DIE ZEIT dabei, stille Fürsprecher in eine 4,9-Sterne-Bewertung zu verwandeln

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Airship, das auf mobile Kundenerlebnisse spezialisierte Unternehmen, gab heute bekannt, dass DIE ZEIT, einer der größten und renommiertesten Verlage Deutschlands, seine mobile App-Präsenz erfolgreich umgestaltet und die Bewertung im Google Play Store von 2,7 Sternen Anfang 2026 auf nahezu perfekte 4,9 Sterne gesteigert hat.

In einer Zeit, in der viele traditionelle Verlage einen Einbruch ihrer Leserzahlen verzeichnen, wächst DIE ZEIT – sie erreichte 2025 eine Rekordauflage und baut ein digitales Ökosystem rund um die Marke auf. Die Mehrheit der Leser der Publikation nutzt mittlerweile digitale Kanäle, doch die App-Store-Bewertung von DIE ZEIT hielt mit dieser Dynamik nicht Schritt.

DIE ZEIT stand vor einer universellen Herausforderung, mit der digitale Produktteams und Führungskräfte im Bereich Customer Experience weltweit konfrontiert sind: dem Problem der „stillen Fürsprecher“. Während hochzufriedene Kunden ihr Leseerlebnis selten unterbrechen, um öffentliche Bewertungen abzugeben, sind Nutzer, die vorübergehende, einmalige Frustrationen erleben, hochmotiviert, Beschwerden zu äußern. Diese Diskrepanz führt oft zu öffentlichen Bewertungen, die die tatsächliche Kundenstimmung stark verzerren. Um die Präsenz im App-Store an die äußerst treue Leserschaft anzupassen, arbeitete das Mobiltelefon-Team von DIE ZEIT mit Airship zusammen, um eine nicht störende, präzise zielgerichtete In-App-Kampagne umzusetzen. Mithilfe der Funktionen zur Zielgruppensegmentierung und visuellen Story-Darstellung von Airship identifizierte die Zeitung ihre engagiertesten Leser und zeigte ihnen innerhalb der nativen App-Erfahrung eine einfache, reibungslose Abfrage mit einer einzigen Frage an: „Sind Sie zufrieden mit der ZEIT-App?“ („Are you satisfied with the ZEIT app?“).

Die Ergebnisse der automatisierten Einführung zeigten sich sofort:

Umschwung über Nacht: Die zentrale Bewertungskennzahl stieg innerhalb eines einzigen Tages um einen ganzen Punkt an und schoss schließlich auf 4,9 Sterne in die Höhe.

Die zentrale Bewertungskennzahl stieg innerhalb eines einzigen Tages um einen ganzen Punkt an und schoss schließlich auf 4,9 Sterne in die Höhe. Massives Nutzerengagement: Die zielgerichtete Abfrage erfasste 822 hochqualifizierte, aktive Antworten.

Die zielgerichtete Abfrage erfasste 822 hochqualifizierte, aktive Antworten. Proaktive Lösung von Kundenerfahrungsproblemen: Die Kampagne leitete 774 direkte, private Rückmeldungen erfolgreich an das DIE ZEIT-Team weiter, sodass dieses kleinere Frustrationen der Nutzer privat lösen konnte, anstatt zuzulassen, dass sie als negative öffentliche Bewertungen veröffentlicht wurden.

„Viele Marken leiden unter dem Problem der stillen Fürsprecher, aber DIE ZEIT hat bewiesen, dass präzises Targeting jedes Mal mehr zählt als bloße Menge“, sagte Daniel Nguyen, Vice President of Global Customer Experience bei Airship. „Indem sie der richtigen Zielgruppe im absolut richtigen Moment die richtige Frage stellten – ohne den Arbeitsablauf der Leser zu stören –, haben sie eine Meisterleistung in moderner mobiler Strategie vollbracht. An ihrem außergewöhnlichen Kernprodukt hat sich nichts geändert; sie haben ihren stillsten Fürsprechern einfach eine reibungslose Gelegenheit gegeben, sich zu äußern.“

Durch die Nutzung des automatisierten Workflows von Airship wird die Zielgruppensegmentierung alle sieben Tage automatisch neu berechnet. Sobald neue Leser die Schwelle überschreiten und zu treuen Lesern werden, erhalten sie nahtlos die Aufforderung, ohne dass manuelle Überwachung oder Entwicklerunterstützung durch das DIE-ZEIT-Team erforderlich ist.

„Wenn Geschäftskennzahlen oder öffentliche Bewertungen die Markentreue, die Sie mühsam aufgebaut haben, nicht genau widerspiegeln, liegt die Antwort niemals in einer lauteren, größeren Marketingkampagne“, fügte Nguyen hinzu. „Die Antwort lautet: Präzision.“

Um mehr darüber zu erfahren, wie weltweit führende Marken ihre mobile Strategie in messbares Wachstum umsetzen, besuchen Sie Airship-Kundenerfolgsgeschichten.

ÜBER AIRSHIP

Airship ist die einzige „Mobile-First“-Plattform für Kundenerlebnisse, die die erste speziell für CX entwickelte, in Echtzeit arbeitende KI-Agentenflotte bereitstellt. Seit über 15 Jahren ist Airship Vorreiter bei mobilen Innovationen – von der Erfindung der ersten Push-Benachrichtigung über die erste mobile Bordkarte und die erste Live-Aktivität bis hin zur ersten intelligenten Agentenflotte. Tausende weltweit führende Marken vertrauen auf Airship, um einheitliche kanalübergreifende Erlebnisse und koordinierte Customer Journeys zu bieten, die messbare Ergebnisse in großem Maßstab erzielen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.