Happy Holidays S.A. et JTA Investment Holding annoncent un investissement de 65 millions d’euros pour permettre le développement touristique du projet SARTIMARE en Grèce

THESSALONIQUE, Grèce--(BUSINESS WIRE)--Happy Holidays S.A. a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord d’investissement avec la société qatarie JTA Investment Holding en vue du développement du projet durable SARTIMARE Beach Resort & Spa, qui sera basé à Sarti, en Chalcidique (Grèce).

Selon les termes de l’accord, JTA Investment Holding investira 65 millions d’euros dans ce projet. Celui-ci sera réalisé sur un site d’environ 120 900 mètres carrés et sa construction se déroulera entre 2027 et 2030. Conçu dans le cadre d’un engagement fort en matière de responsabilité environnementale, le projet SARTIMARE comprendra des structures d’hébergement de luxe, des résidences et des villas haut de gamme, des espaces bien-être, des commerces, des restaurants et une marina. La valorisation du projet devrait dépasser les 100 millions d’euros à mesure que les étapes clés du développement seront franchies.

Ce partenariat associe la vaste expérience de Happy Holidays S.A. dans le développement du tourisme en Grèce au réseau mondial et à la solidité financière de JTA Investment Holding, afin de créer l’une des principales destinations de luxe axées sur le développement durable de la Méditerranée.

George Iosifidis, fondateur et propriétaire de Happy Holidays S.A., a déclaré :

« La signature de cet accord d’investissement marque une étape importante dans le projet SARTIMARE. Notre collaboration avec JTA Investment Holding nous apporte la solidité financière et la portée internationale nécessaires pour concrétiser cette vision. Cet investissement témoigne de la confiance internationale dont jouit le secteur touristique grec, mais il contribuera également à attirer d’autres investissements directs étrangers importants dans le pays. »

Le Dr Amir Ali Salemi Zadeh, fondateur et PDG de JTA Investment Holding, a confié pour sa part :

« Nous avons pleinement confiance dans l’avenir du secteur touristique grec et dans le potentiel exceptionnel du projet SARTIMARE. Cet investissement s’inscrit dans la stratégie internationale à long terme de JTA dans les domaines du tourisme et de l’immobilier. Nous sommes convaincus que ce projet aura un impact positif sur le développement économique de la Grèce, favorisera la création d’emplois et renforcera la position du pays en tant que destination touristique internationale de premier plan. »

Ce projet permettra de moderniser les infrastructures touristiques de la Chalcidique, de générer de nouveaux emplois durant les phases de construction et d’exploitation, ainsi que d’attirer des visiteurs et des investisseurs internationaux d’Europe et du Moyen-Orient.

À propos de Happy Holidays S.A. et de JTA Investment Holding :

Pour plus d’informations sur le projet et ses partenaires, rendez-vous sur www.happyholidayssa.com et sur www.jta.qa.

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