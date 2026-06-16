Moody’s将其决策级智能引入Amazon Quick

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Moody’s Corporation (NYSE: MCO)今日宣布，通过专用的模型上下文协议(MCP)服务器，其互联智能现已正式接入个性化的主动式AI助手Amazon Quick。此次集成使在Amazon Web Services (AWS)上运营的客户能够直接访问Moody’s Ratings提供的评级与研究成果，以及Moody’s精心整理的超过6亿家公私实体的精选数据，涵盖企业基本特征、所有权结构、财务数据、宏观经济预测、经济数据以及新闻情感分析等内容。

Moody’s数字内容与创新负责人Cristina Pieretti表示：“通过在金融专业人士的各类工作场景中提供决策级智能，我们致力于帮助客户在智能体AI重塑金融工作流的时代保持领先。借助Amazon Quick，我们的客户现在可以直接在日常使用的智能体AI工作空间中连接Moody’s的互联智能，在各类决策场景中调取关于实体、风险敞口和风险的可靠且可解释的数据。”

MCP集成帮助Amazon Quick用户将其AI驱动的研究、分析和自动化建立在Moody’s值得信赖的金融智能基础之上，将关于公司、评级和风险的结构化数据直接连接到平台内运行的自然语言查询和工作流中。

客户现在可以在Amazon Quick中原生支持广泛的信贷和借贷用例，涵盖信用分析、风险管理、客户关系管理、评级咨询、投资研究和市场分析等。客户无需依赖通用数据或构建自定义集成，即可在协议层面将其AI系统直接连接到Moody’s的互联智能。

Amazon Quick是一款智能体AI助手，将各类应用程序、系统、工具、数据和工作流整合到统一的体验中。

此次集成进一步彰显了Moody’s与AWS的共同承诺，即帮助金融机构从AI实验迈向以可信、可佐证数据为基础的AI辅助决策。

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《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”声明

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