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Moody’s将其决策级智能引入Amazon Quick

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Moody’s Corporation (NYSE: MCO)今日宣布，通过专用的模型上下文协议(MCP)服务器，其互联智能现已正式接入个性化的主动式AI助手Amazon Quick。此次集成使在Amazon Web Services (AWS)上运营的客户能够直接访问Moody’s Ratings提供的评级与研究成果，以及Moody’s精心整理的超过6亿家公私实体的精选数据，涵盖企业基本特征、所有权结构、财务数据、宏观经济预测、经济数据以及新闻情感分析等内容。

Moody’s数字内容与创新负责人Cristina Pieretti表示：“通过在金融专业人士的各类工作场景中提供决策级智能，我们致力于帮助客户在智能体AI重塑金融工作流的时代保持领先。借助Amazon Quick，我们的客户现在可以直接在日常使用的智能体AI工作空间中连接Moody’s的互联智能，在各类决策场景中调取关于实体、风险敞口和风险的可靠且可解释的数据。”

MCP集成帮助Amazon Quick用户将其AI驱动的研究、分析和自动化建立在Moody’s值得信赖的金融智能基础之上，将关于公司、评级和风险的结构化数据直接连接到平台内运行的自然语言查询和工作流中。

客户现在可以在Amazon Quick中原生支持广泛的信贷和借贷用例，涵盖信用分析、风险管理、客户关系管理、评级咨询、投资研究和市场分析等。客户无需依赖通用数据或构建自定义集成，即可在协议层面将其AI系统直接连接到Moody’s的互联智能。

Amazon Quick是一款智能体AI助手，将各类应用程序、系统、工具、数据和工作流整合到统一的体验中。

此次集成进一步彰显了Moody’s与AWS的共同承诺，即帮助金融机构从AI实验迈向以可信、可佐证数据为基础的AI辅助决策。

如需了解更多信息，请访问http://www.moodys.com/agenticsolutions

关于Moody’s Corporation

在风险日益相互关联的世界中，Moody's (NYSE: MCO)的数据、见解和创新技术帮助客户全面了解其所处的世界并挖掘机会。凭借在全球市场的丰富经验和遍布40多个国家的约16,000名多元化员工，Moody's为客户提供全面的视角，使其自信行事并茁壮成长。更多信息请访问moodys.com。

《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”声明

本文件中的某些陈述为前瞻性陈述，基于对Moody’s业务和运营的未来预期、计划与前景，涉及各种风险与不确定性。此类陈述涉及估计、预测、目标、预计、预期和不确定性，可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中估计、表述、预测、预期或暗指的业绩或结果大相径庭。股东和投资者应注意不要过分依赖这些前瞻性陈述。本文件中的前瞻性陈述和其他信息于发稿之日做出，除非适用法律或法规要求，否则Moody’s没有义务（也不打算）在未来公开对该等陈述进行补充、更新或修改，无论是由于后来的事态发展、期望的改变或其他原因。上述因素、风险和不确定性以及其他风险和不确定性可能会导致Moody’s的实际业绩与前瞻性陈述中估计、表述、预测、预期或暗指的业绩大相径庭。这些内容在Moody’s截至2025年12月31日年度的Form 10-K年度报告中第一部分1A项“风险因素”，以及该公司不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他文件中或由此而含有的资料中有着更为详细的描述。请股东和投资者注意，上述因素、风险和不确定性的发生可能会导致公司的实际业绩与前瞻性陈述中估计、表述、预测、预期或暗指的业绩大相径庭，继而可能会对公司的业务、经营业绩和财务状况带来重大的负面影响。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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