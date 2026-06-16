Moody’s met son intelligence décisionnelle au service d'Amazon Quick

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE : MCO) a annoncé aujourd’hui que son service d’intelligence connectée est désormais disponible dans Amazon Quick, un assistant IA personnalisé et proactif, grâce à un serveur MCP (Model Context Protocol) dédié. Cette intégration permet aux clients utilisant Amazon Web Services (AWS) d’accéder directement aux notations et aux études de Moody’s Ratings, ainsi qu’aux données sélectionnées par Moody’s sur plus de 600 millions d’entités publiques et privées, notamment des données sur les entreprises, leur structure de propriété, leurs données financières, leurs prévisions macroéconomiques, leurs données économiques et leur analyse du sentiment médiatique.

« Proposer des informations décisionnelles pertinentes aux professionnels de la finance, où qu'ils se trouvent, est notre façon d'aider nos clients à garder une longueur d’avance à mesure que l’IA agentique révolutionne les processus financiers », a déclaré Cristina Pieretti, responsable du contenu numérique et de l’innovation chez Moody’s. « Grâce à Amazon Quick, nos clients peuvent désormais accéder directement aux données connectées de Moody’s au sein de leur environnement de travail d’IA agentique habituel, et bénéficier ainsi de données fiables et exploitables sur les entités, les expositions et les risques, au moment de prendre des décisions. »

L'intégration du MCP aide les utilisateurs d'Amazon Quick à ancrer leurs recherches, analyses et automatisations alimentées par l'IA dans les renseignements financiers fiables de Moody's, en connectant directement aux requêtes en langage naturel et aux workflows exécutés au sein de la plateforme, les données structurées sur les entreprises, les notations et les risques.

Les clients peuvent exploiter nativement un grand nombre de cas d'usage liés au crédit et aux prêts au sein d'Amazon Quick, allant de l'analyse de crédit et la gestion des risques à la gestion de la relation client, en passant par le conseil en notation, la recherche en investissement et l'analyse de marché. Au lieu de recourir à des données générialistes ou de développer des intégrations personnalisées, ils peuvent connecter directement leurs systèmes d'IA à l'intelligence connectée de Moody's au niveau du protocole.

Amazon Quick est un assistant IA interactif qui connecte les applications, les systèmes, les outils, les données et les workflows, le tout en une seule expérience.

Cette intégration renforce l'engagement commun de Moody's et d'AWS visant à aider les institutions financières à passer de l'expérimentation en matière d'IA à une prise de décision assistée par l'IA, fondée sur des données fiables et défendables.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.moodys.com/agenticsolutions.

À propos de Moody's Corporation

Dans un monde où les risques sont de plus en plus interconnectés, les données, les analyses et les technologies innovantes de Moody's (NYSE : MCO) aident ses clients à avoir une vision globale de leur environnement et à saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Forte d'une longue expérience sur les marchés internationaux et d'une équipe diversifiée composée d'environ 16 000 personnes réparties dans plus de 40 pays, Moody's offre à ses clients la perspective globale nécessaire pour agir avec confiance et prospérer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur moodys.com.

Déclaration relative à la « sphère de sécurité » en vertu de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995

Certaines déclarations contenues dans le présent document constituent des déclarations prospectives et sont basées sur des attentes, des perspectives et des plans relatifs aux activités et aux opérations de Moody’s, lesquels sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Ces déclarations impliquent des estimations, des projections, des objectifs, des prévisions, des hypothèses et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou implicites dans les déclarations prospectives et les résultats réels. Les actionnaires et les investisseurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives et autres informations contenues dans ce document sont faites à la date des présentes, et Moody’s n’assume aucune obligation (ni n’a l’intention) de compléter, de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations à l’avenir, que ce soit à la suite de développements ultérieurs, de changements des attentes ou autres, sauf dans les cas où la loi ou les réglementations en vigueur l’exigeraient. Les facteurs, risques et incertitudes ainsi que d’autres risques et incertitudes susceptibles d’entraîner une différence sensible entre les résultats envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou implicites dans les déclarations prospectives et les résultats réels sont décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » dans la Partie I, Article 1A du rapport annuel de Moody's sur formulaire 10-K pour l’année se terminant le 31 décembre 2025, ainsi que dans d’autres documents déposés de temps à autre par la Société auprès de la SEC, ou dans des documents incorporés aux présentes ou intégrés par renvoi dans les présentes. Les actionnaires et les investisseurs sont avertis que la survenue de l’un de ces facteurs, risques et incertitudes pourrait entraîner une différence sensible entre les résultats envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou implicites dans les déclarations prospectives et les résultats réels, ce qui pourrait avoir une incidence importante et défavorable sur les activités, les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société.

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