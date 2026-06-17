Paladin verdiept zijn voetafdruk in de geallieerde toeleveringsketen met een strategisch initiatief in Zuid-Korea en uitbreiding in Nederland, en bevordert de terugwinning van zeldzame aardmetalen buiten China

TAMPA, Fla. & SUWON, Zuid-Korea & HELMOND, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Paladin Envirotech maakte vandaag bekend dat het bedrijf een nieuw strategisch initiatief heeft ondertekend met investeerder en strategische partner Daeheung M&T, met hoofdzetel in Suwon, Zuid-Korea, alsook de uitbreiding van zijn Europese activiteiten in Helmond, Nederland, na de overname van R&L Recycling, ter onderschraging van toeleveringsketens van zeldzame aardmetalen van geallieerden en buiten China.

Deze aankondigingen markeren een belangrijke stap in de internationale groeistrategie die Paladin voert en brengt de totale investering in wereldwijde uitbreiding op vandaag op $85 miljoen. Dit positioneert het bedrijf om zijn RECapture-capaciteiten voor terugwinning van zeldzame aardmetalen te ontplooien en om de integratie uit te breiden van zijn technologie voor recycling van zeldzame aardmetalen ontwikkeld door joint venture partner Critical Minerals Recycling, Inc. (CMR) in de geallieerde markten.

“Wereldwijd doet zich een duidelijke verschuiving weg van extractie voor, gericht op het tot stand brengen van robuuste end-to-end toeleveringsketens die tegen geopolitieke verstoringen bestand zijn,” verklaart Luke Wray, vicevoorzitter Critical Minerals & Defense van Paladin. “Via onze partnerschappen in Zuid-Korea en Nederland breiden we die controle in geallieerde markten uit, om te verzekeren dat kritieke materialen worden afgevangen, weerhouden en opnieuw geïntegreerd binnen betrouwbare toeleveringsketens. Tegen 2035 zal de vraag naar magnetische zeldzame aardmetalen naar verwacht verdrievoudigen, wat dit werk steeds dringender maakt.”

De aankondigingen werden gedaan temidden een versnellende wereldwijde afstemming op het veilig stellen van kritieke materialen. De Europese verordening inzake kritieke grondstoffen bepaalt een doel in 2030 om afhankelijkheid van een derde land te beperken tot 65% van de toevoer; terwijl door de VS geleide partnerschappen regionale verwerking, “friend-shored” toeleveringsketens en meer veerkrachtige geallieerde industriële basissen bevorderen.

Tegelijk werkt Zuid-Korea aan een nationale strategie om de afhankelijkheid van import te verminderen en recycling van belangrijke materialen — waaronder ook zeldzame aardmetalen — op schaal te brengen aan de hand van nieuwe infrastructuur en een versterkt kader voor het veilig stellen van gronfstoffen. Het strategische initiatief met Daeheung M&T ondersteunt deze inspanning rechtstreeks en markeert een unieke ontplooiing van capaciteiten voor het recycleren van zeldzame aardmetalen in het land. Het partnerschap zal binnenlandse inkoop, aggregatie en verwerking van afgedankte magnetische materialen mogelijk maken — door de nodige logistieke en grondstoffensystemen tot stand te brengen om lokale raffinage te ondersteunen, een domein waarvoor Zuid-Korea vroeger op externe markten beroep deed.

“Zuid-Korea was lange tijd een leider in geavanceerde productie, maar net als vele landen was het voor kritieke materialen afhankelijk van externe toeleveringsketens,” aldus Jaehyun Han, voorzitter en CEO van Daeheung M&T. “Door met Paladin samen te werken, introduceren we op de Koreaanse markt een capaciteit die zich heeft bewezen via activiteiten in de VS — één die binnenlandse terugwinning en raffinage van zeldzame aardmetalen mogelijk maakt terwijl het tegelijk de afhankelijkheid van import vermindert.”

Daeheung M&T, al 30 jaar leider in hydrometallurgische verwerking van edelmetaalhoudende materialen, zal aan de zijde van Paladin en CMR werken om capaciteiten voor recycling van zeldzame aardmetalen in zijn bestaande activiteiten te integreren, inclusief de eigen verwerkingstechnologie van Paladin en CMR, technische training en de ontwikkeling van gelokaliseerde faciliteiten en uitrusting om terugwinning en recycling van magnetische zeldzame aardmetalen op schaal te ondersteunen.

Naast de initiële ontplooiing, zullen de bedrijven wegen verkennen voor de commercialisatie van teruggewonnen materialen — waaronder ook verwerking, raffinage en distributie in Zuid-Korea en naar ruimere geallieerde markten — terwijl wordt samengewerkt aan nalevingsoverleg, het verkrijgen van vergunningen en industriële partnerschappen.

Parallel hiermee breidt Paladin zijn Europese voetafdruk uit in Helmond, Nederland, die als strategische hub zal dienen voor terugwinning en verwerking van kritieke materialen binnen de Europese markt, ter ondersteuning van commerciële en op defensie gerichte toeleveringsketens in de regio.

“Circulaire toeleveringsketens zijn een wereldwijde strategische must,” legt Brian Diesselhorst, CEO van Paladin Envirotech, uit. “Wat we opbouwen is een geïntegreerd systeem dat materialen met grote waarde binnen geallieerde economieën houdt, dat afhankelijkheid van vijandige toeleveringsketens vermindert en een veilig, controleerbaar pad van afgedankte activa terug naar productie verschaft.”

De uitbreiding naar Zuid-Korea en Nederland weerspiegelt een ruimere strategie om gespreide terugwin- en verwerkingshubs in de Verenigde Staten en geallieerde naties tot stand te brengen, afgestemd op de stijgende vraag van hyperscalers, fabrikanten en defensiecontractors die op zoek zijn naar veilige, circulaire toeleveringsketens op verzoek van overheid- en beleidsinitiatieven.

OVER PALADIN ENVIROTECH

Paladin EnviroTech, opgericht in 2025, is een bedrijf gespecialiseerd in 'secure technology lifecycle management' die organisaties helpt om afgedankte technologie op veilige, conforme wijze op schaal terug te nemen. Het bedrijf staat in voor ITAD (IT asset disposition), gecertificeerde vernietiging van gegevens, terugwinning van activa en recycling van elektronica aan de hand van één enkel end-to-end platform. Paladin staat ten dienste van hyperscalers, overheidsagentschappen en bedrijfsklanten in Noord-Amerika, Europa en Azië, en beschermt gevoelige gegevens, maximaliseert de waarde van activa en bevordert doelstellingen voor circulaire economie aan de hand van verantwoord technologiebeheer.

In samenwerking met joint venture partner Critical Materials Recycling (CMR), streeft Paladin om de wereldwijde toeleveringsketen van kritieke materialen te versterken via terugwinning van zeldzame aardmetalen en strategische materialen uit afgedankte elektronica en productieafval. Via CMR's exclusieve, gepatenteerde ADR-technologie (Advanced Dissolution Recycling), biedt het partnerschap een schaalbaar en milieuverantwoord alternatief voor traditionele mijnontginning. Samen helpen de organisaties om waardevolle materialen in circulatie te houden, afhankelijkheid van buitenlandse bronnen te verminderen en de V.S. en geallieerde productie-, energie-, defensie- en technologiesectoren te ondersteunen.

OVER DAEHEUNG

Daeheung is een bedrijf gevestigd in Zuid-Korea dat zich toelegt op het recyclen en smelten van metalen, gespecialiseerd in terugwinning en raffinage van goud, zilver, platina en palladium uit elektronisch schroot, industrieel afval, katalysatorenafval en afvaloplossingen. Het bedrijf exploiteert geavanceerde verwerkings- en analytische faciliteiten, waaronder geautomatiseerd pletten, natte winning, elektrolytische raffinage en vuuranalyselaboratoria, ten dienste van klanten in de sectoren van elektronica, halfgeleiders, de automobielsector en petrochemie, met aandacht voor milieuverantwoorde terugwinning van grondstoffen.

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