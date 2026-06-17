BitGoシンガポールとdtcpayが提携し、グローバル市場における安全なデジタル資産インフラの発展を推進

シンガポール＆ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- BitGoホールディングス（BitGo）（NYSE：BTGO）の子会社であるBitGoシンガポールと、デジタル決済会社であるdtcpayは、グローバル市場における安全で法令に準拠したデジタル資産決済インフラの継続的発展を推進するための提携を発表しました。

dtcpayは、この提携によりBitGoシンガポールのデジタル資産インフラを活用し、運用能力の強化、資産セキュリティの向上、そして決済ネットワークの継続的拡大を目指します。BitGoシンガポールは、シンガポール金融管理局（MAS）より、デジタル決済トークンサービスおよびクロスボーダー送金サービスに関する主要決済機関として認可を受けています。

機関投資家や企業による信頼性の高いデジタル資産サービスに対するニーズが世界的に高まる中、今回の提携は、デジタル資産と従来型金融分野で事業を展開する企業や機関向けに、安全かつ法令に準拠した拡張性の高いインフラを構築するという両社の共通のコミットメントを示すものです。

BitGoシンガポールのマネージングディレクターであるアンジェラ・アンは、「dtcpayは、規制に準拠した決済ソリューションを通じて、現実世界におけるデジタル資産の普及に重要な役割を果たしていると確信しています。dtcpayが新たな市場へと事業を拡大している中、当社の役割は、dtcpayが容易に規模を拡大できるよう、安全かつ規制に準拠したインフラを提供することです。今回の提携は、金融の未来のための信頼の基盤を構築するという、両社の共通のコミットメントを反映したものです」と述べています。

dtcpayの創業者兼CEOであるアリス・リウは、「デジタル決済において、信頼とコンプライアンスは不可欠な要素となっています。BitGoシンガポールの規制に準拠したインフラは、dtcpayがグローバル決済ネットワークを拡大していく上で理想的な基盤となります。今回の提携は、金融の未来はセキュリティ、透明性、そして規制の健全性の上に築かれるという、両社の共通の信念を反映しています」と述べています。

今回の発表は、より広範な分野にわたる両社の提携の始まりとなります。BitGoシンガポールとdtcpayは、dtcpayのデジタル資産事業をサポートするのみならず、規制に準拠したデジタル資産市場全体におけるインフラ、接続性、エコシステムパートナーシップを強化するためのさらなる機会を模索していく予定です。

BitGoについて

BitGo（NYSE: BTGO）は、規制対象のコールドストレージを基盤に、カストディ、ウォレット、ステーキング、取引、資金調達、ステーブルコイン、決済サービスを提供するデジタル資産のインフラ企業です。2013年以来、BitGoは金融システムのデジタル資産経済への移行を加速させることに注力してきました。BitGoは世界各地で事業を展開し、複数の規制対象事業体を有しています。その中には、上場企業が保有する初の連邦認可のデジタル資産信託銀行であるBitGo Bank & Trust, National Associationが含まれます。現在、BitGoは、業界を代表する多くの企業ブランド、金融機関、取引所、プラットフォームを含む数千の機関顧客と、世界中の数百万人の投資家にサービスを提供しています。詳細については、 www.bitgo.com をご覧ください。

dtcpayについて

dtcpayはシンガポールに本社を置くデジタル決済会社で、リアルタイム決済、競争力のある価格設定、そしてプレミアムな金融サービスを提供するグローバルな決済ネットワークを構築しています。dtcpayは、「未来の決済を、今日から」をモットーとしており、シンガポール金融管理局（MAS）の認可を受けるとともに、ルクセンブルクでは電子マネー機関（EMI）のライセンスを保有し、欧州経済領域（EEA）全域で規制に準拠したサービスを提供しています。また、香港、オーストラリア、米国、カナダでもライセンスおよび登録を取得しており、デジタル資産と従来の金融を結びつけ、ライセンスを保有する管轄区域内の企業および個人にサービスを提供しています。詳細はwww.dtcpay.comをご覧ください。

将来予測に関する記述

本プレスリリースに含まれる一部の記述は、連邦証券法における「将来予測に関する記述」に該当します。 「かもしれない」、「する可能性がある」、「だろう」、「すべきである」、「信じる」、「予想する」、「見込む」、「見積もる」、「続ける」、「予測する」、「見通す」、「計画する」、「意図する」などの表現、または意図、信念、現在の期待に関する記述は、将来予測にに関する記述です。これらの将来予測にに関する記述は、さまざまなリスクや不確実性の影響を受けやすく、その多くは予測が困難であり、実際の結果が、将来予測にに関する記述によって明示または暗示される現在時点での期待や前提と大きく異なる可能性があります。実際の結果が現在の予測と大きく異なる可能性のある重要な要因には、デジタル資産の極めて高い変動性、サポートされているデジタル資産の統合に関連する技術的問題、およびそれらの基盤となるネットワークの変更とアップグレード、該当する業界および事業に対する監視の強化、当社または顧客のために保管されているデジタル資産にアクセスするために必要な秘密鍵の盗難、紛失、または破壊、顧客取引の実行または当社の取引において発生する不具合、さらに2026年3月27日に米国証券取引委員会（「SEC」）に提出されたフォーム10-Kによる年次報告書、およびその後のSECへの提出書類（フォーム10-Qおよび8-Kによる定期報告書を含む）で説明されているその他の要因が含まれます。このような将来予測にに関する記述は、当該記述がなされた時点の事実および状況、ならびに将来の事実および状況に関する予測に基づいています。当社はこれらの将来予測に関する記述が合理的であると考えていますが、本プレスリリースの読者は、将来予測に関する記述に過度に依拠しないよう注意する必要があります。本プレスリリースの情報は、本リリース発行日時点のものであり、当社は、適用される証券法で義務付けられる場合を除き、本プレスリリースで議論されている事項の将来予測に関する記述を更新する義務を負いません。

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