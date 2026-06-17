Schneider Electric Canada a été choisie pour fournir des solutions électriques et d'automatisation pour le projet « Ontario Line South »

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Schneider Electric Canada, leader mondial dans les domaines de la gestion de l’énergie et de l’automatisation industrielle, a été sélectionnée par l’Ontario Transit Group (OTG) pour fournir des solutions électriques et d’automatisation de pointe destinées à l’Ontario Line South, un élément essentiel du plus grand projet d’extension du réseau de transport en commun de Toronto depuis plus d’un demi-siècle.

L’Ontario Line est une nouvelle ligne de transport rapide de 15,6 kilomètres qui reliera Exhibition Place au train léger sur rail (TLR) Eglinton Crosstown, à Don Mills Road, en passant par le centre-ville de Toronto. Le tronçon sud, réalisé par l’OTG pour le compte de Metrolinx et d’Infrastructure Ontario, comprend 6,7 kilomètres de tunnels et sept stations – dont la station Exhibition, une correspondance importante entre les réseaux GO Transit et TTC – traversant le cœur du centre-ville de Toronto.

Schneider Electric apporte son soutien au projet grâce à une technologie qui renforcera la fiabilité, la sécurité et les performances de tous les systèmes électriques et énergétiques critiques. L’entreprise fournit des solutions essentielles, notamment des équipements de commutation et des systèmes de gestion de l’énergie – des technologies éprouvées déjà largement déployées dans le cadre de grands projets de transport et d’infrastructure à travers le monde. L’expertise de Schneider Electric en matière d’intégration et d’interopérabilité contribuera à garantir que ces systèmes fonctionnent ensemble de manière transparente, répondant ainsi aux exigences complexes d’un réseau de transport urbain hautement performant.

« Schneider Electric Canada est fière d’apporter ses technologies éprouvées en matière d’énergie et d’automatisation à l’Ontario Line South, un projet qui va transformer la façon dont des centaines de milliers de Torontois se déplacent chaque jour dans leur ville », a déclaré Emily Heitman, présidente de Schneider Electric Canada. « Une infrastructure de transport fiable, sûre et efficace repose avant tout sur les systèmes technologiques qui la font fonctionner. En collaboration avec l’Ontario Transit Group et Metrolinx, nous contribuons à la mise en place d’un réseau de transport sur lequel les Torontois pourront compter pendant des décennies. »

Assurer un transport en commun fiable pour les communautés de Toronto

Une fois achevée, la ligne Ontario devrait accueillir près de 388 000 embarquements quotidiens et permettre à plus de 227 500 personnes d’accéder à pied au réseau de transport rapide. Pour les communautés de Toronto qui compteront chaque jour sur cette ligne, la fiabilité des systèmes fonctionnant en coulisses est essentielle.

Parmi ces systèmes, l’un des plus critiques est le système de ventilation des tunnels, qui gère la circulation de l’air dans l’ensemble des tunnels et des stations souterraines de la ligne Ontario, tant en exploitation quotidienne qu’en cas d’urgence. Équipé de variateurs de fréquence Altivar™ de Schneider Electric, ce système assure un contrôle précis des ventilateurs à haut débit, garantissant une extraction rapide de la fumée, des conditions d’évacuation sûres et une protection continue des passagers et des premiers intervenants.

« C’est le genre de technologie qui passe inaperçue lorsqu’elle fonctionne, mais qui s’avère indispensable lorsqu’on en a le plus besoin », a poursuivi Mme. Heitman.

Le projet apportera également des avantages significatifs en matière de développement durable, en phase avec les objectifs de l’Ontario en matière d’énergie propre et de mobilité durable, notamment 28 000 trajets en voiture en moins par jour, 7,2 millions de litres de carburant économisés chaque année et des réductions considérables des émissions de gaz à effet de serre. En améliorant l’accès aux transports en commun rapides, la ligne Ontario reliera les communautés à plus de 47 000 emplois en moins de 45 minutes et désengorgera la ligne 1 de la TTC.

Schneider Electric a été retenue pour sa conformité technique, la flexibilité de ses configurations de produits et ses capacités d’assistance à la conception, qui aideront OTG à gérer la complexité de l’intégration et à minimiser les risques liés au projet dont l’achèvement est prévu en 2030. Ce partenariat reflète l'expertise reconnue de Schneider Electric dans la fourniture de solutions électriques et d’automatisation fiables pour des environnements d’infrastructure complexes.

La ligne Ontario Line South est réalisée dans le cadre d’un contrat de conception-construction-financement attribué à Ontario Transit Group – une coentreprise entre Ferrovial Construction et VINCI Construction Grands Projets – par Infrastructure Ontario et Metrolinx, dans le cadre de l’investissement historique de la province de l’Ontario dans l’extension du réseau de transport en commun. D’importants travaux de construction sont en cours sur plusieurs sites de stations du centre-ville de Toronto.

Avec plus de 2 000 collaborateurs et un réseau couvrant tout le pays, composé de sites de vente, de services, de fabrication et de R&D, Schneider Electric apporte une expertise locale approfondie aux projets d’infrastructure complexes au Canada. L’ouverture d’un nouveau bureau à Milton, en Ontario, soutient les activités de l’entreprise à l’échelle nationale et facilite une collaboration étroite avec les partenaires du projet et les organismes publics. Le rôle de Schneider Electric dans le cadre de l’Ontario Line South vient compléter son implantation nationale croissante, notamment grâce à son siège social et à son centre EcoFit™ récemment inaugurés à Milton, ainsi qu’à son partenariat avec les Canucks de Vancouver et la Rogers Arena, dont l’entreprise est fière d’être le partenaire technologique en matière d’énergie.

À propos de Schneider Electric Schneider Electric est un leader mondial des technologies énergétiques, qui favorise l’efficacité et la durabilité en électrifiant, en automatisant et en numérisant les industries, les entreprises et les foyers. Ses technologies permettent aux bâtiments, aux centres de données, aux usines, aux infrastructures et aux réseaux électriques de fonctionner comme des écosystèmes ouverts et interconnectés, améliorant ainsi leurs performances, leur résilience et leur durabilité. Son portefeuille comprend des appareils intelligents, des architectures définies par logiciel, des systèmes basés sur l’IA, des services numériques et des conseils d’experts. Avec 160 000 collaborateurs et un million de partenaires dans plus de 100 pays, Schneider Electric figure régulièrement parmi les entreprises les plus durables au monde. http://www.se.com

À propos d’Ontario Transit Group Ontario Transit Group (OTG) est une coentreprise entre Ferrovial Construction et VINCI Construction Grands Projets (par l’intermédiaire de leur filiale JANIN ATLAS) chargée de la conception, de la construction et de la réalisation du contrat « Ontario Line Subway – Southern Civil, Stations and Tunnel » pour le compte de Metrolinx et d’Infrastructure Ontario. Pour plus d’informations, rendez-vous sur ontariotransitgroup.ca. https://www.metrolinx.com/en/projects-and-programs/ontario-line

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