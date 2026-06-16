Moody’s將其決策級智慧引進Amazon Quick

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Moody’s Corporation (NYSE: MCO)今日宣布，透過專用的模型上下文協議(MCP)伺服器，其互連智慧現已正式登陸個人化的主動式AI助手Amazon Quick。此次整合使在Amazon Web Services (AWS)上營運的客戶能夠直接調取Moody’s Ratings提供的評等與研究成果，以及Moody’s精心整理的超過6億家公共和私人實體的精選資料，涵蓋企業基本特徵、所有權結構、財務資料、總體經濟預測、經濟資料以及資訊情感分析等內容。

Moody’s數位內容與創新負責人Cristina Pieretti表示：「透過在金融專業人士的各類工作場景中提供決策級智慧，我們致力於協助客戶在代理式AI重塑金融工作流程的時代保持領先。藉助Amazon Quick，我們的客戶現在可以直接在日常使用的代理式AI工作空間中連接Moody’s的互連智慧，在各類決策場景中調取關於實體、風險曝險和風險的可靠且可解釋的資料。」

MCP整合協助Amazon Quick使用者將其AI驅動的研究、分析和自動化建立在Moody’s值得信賴的金融智慧基礎之上，將關於公司、評等和風險的結構化資料直接連接到平台內運行的自然語言查詢和工作流程中。

客戶現在可以在Amazon Quick中原生支援廣泛的信貸和借貸使用案例，涵蓋信用分析、風險管理、客戶關係管理、評等顧問、投資研究和市場分析等。客戶無需仰賴通用資料或建構自訂整合，即可在協議層面將其AI系統直接連接到Moody’s的互連智慧。

Amazon Quick是一款代理式AI助手，將各類應用程式、系統、工具、資料和工作流程整合到統一的體驗中。

此次整合進一步彰顯了Moody’s與AWS的共同承諾，即協助金融機構從AI實驗邁向以可信、可佐證資料為基礎的AI輔助決策。

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關於Moody’s Corporation

在風險日益相互關聯的世界中，Moody's (NYSE: MCO)的資料、見解和創新技術協助客戶全面瞭解其所處的世界並挖掘機會。憑藉在全球市場的豐富經驗和遍布40多個國家的約16,000名多元化員工，Moody's為客戶提供全面的視角，使其自信行事並茁壯成長。更多資訊請造訪moodys.com。

《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」聲明

本文件中的某些陳述為前瞻性陳述，依據對Moody’s業務和營運的未來預期、計畫與前景，涉及各種風險與不確定性。此類陳述涉及估計、預測、目標、預計、預期和不確定性，可能導致實際業績或結果與前瞻性陳述中估計、表述、預測、預期或暗指的業績或結果大相逕庭。股東和投資人應注意不要過分依賴這些前瞻性陳述。本文件中的前瞻性陳述和其他資訊於發稿之日做出，除非適用法律或法規要求，否則Moody’s沒有義務（也不打算）在未來公開對該等陳述進行補充、更新或修改，無論是由於後來的事態發展、期望的改變或其他原因。上述因素、風險和不確定性以及其他風險和不確定性可能會導致Moody’s的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預測、預期或暗指的業績大相逕庭。這些內容在Moody’s截至2025年12月31日年度的Form 10-K年度報告中第一部分1A項「風險因素」，以及該公司不時向美國證券交易委員會(SEC)遞交的其他文件中或由此而含有的資料中具有更為詳細的描述。請股東和投資人注意，上述因素、風險和不確定性的發生可能會導致公司的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預測、預期或暗指的業績大相逕庭，繼而可能會對公司的業務、經營業績和財務狀況帶來重大的負面影響。

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