IFF與ISIPCA共同舉辦的「香氛設計與創作」碩士課程迎來十周年

法國凡爾賽--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 香料、香氛、食品配料、健康和生物科學領域的全球領導者IFF今日慶祝其與享譽全球的香氛、化妝品及食品香料職業學校 ISIPCA合作推出的業界一流「香氛設計與創作」認證碩士課程迎來十周年。自2016年啟動以來，IFF ISIPCA課程已培養了來自40個國家的180多名專業人士，迄今已有130名畢業生，且畢業生在畢業六個月內的就業率高達100%。

課程贊助人兼IFF香氛部門數位業務資深副總裁Valery Claude表示：「在過去的十年裡，IFF ISIPCA建立了一個強大的人才儲備庫，培養了眾多背景多元、潛力出眾的香氛專業人才，他們兼具卓越的創造力、科學專業知識和全球化視野。隨著下一代香氛人才蓄勢待發，準備推動整個產業的創新，我們的未來充滿光明。」

IFF ISIPCA是一個突破性的研究生課程，為有志投身香氛領域的學子提供了絕佳的切入點。透過將IFF逾135年的創意傳承與科學驅動的創新與ISIPCA卓越的學術水準相結合，這個專門的香氛設計與創作課程擴大了香氛產業的就業通路。課程為學生在香氛研發、行銷、銷售以及調香創作等領域的職業發展做好了準備，進而協助塑造香氛產業的未來。

該認證課程主要根據候選人的嗅覺能力、學術實力和個人天賦進行選拔，不要求必須具備科學背景，從而為香氛創作注入了更多元的視角。畢業生們已在整個香氛生態系統中大展拳腳，不僅入職IFF（涵蓋歐洲、亞洲、中東和美洲），也在眾多快速消費品(FMCG)企業中發光發熱，充分彰顯了該課程的深遠影響。

ISIPCA校長Nicholas Salado表示：「該課程致力於培養兼具創造力、嗅覺文化底蘊和技術專長的複合型人才。它成功輸送了如今已完全融入產業、能夠從容因應產業不斷演變的挑戰與動態的優秀人才。」

隨著產業的不斷演進，教育、知識傳承和持續創新始終是IFF ISIPCA課程的核心基石。十周年這一重要里程碑彰顯了IFF致力於投資香氛產業的未來，並推動嗅覺體驗創新，從而為客戶和消費者帶來意義深遠的影響。

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