NIQ et Unlimitail collaborent pour offrir la prochaine génération d'informations et de mesures multimédias omnicanal sur l'ensemble des détaillants et des pays

CHICAGO et PARIS--(BUSINESS WIRE)--L'investissement dans les médias de détail s'accélère à l'échelle mondiale, 67 % des CMO prévoyant d'augmenter leurs dépenses en réseaux de médias de détail (RMN) en 2026. Pourtant, seulement 53 % pensent que les RMN d'aujourd'hui fournissent des capacités de mesure et d'attribution adéquates, mettant en évidence un écart critique dans la preuve d'un véritable impact commercial parmi les détaillants et les marchés.*

NIQ (NYSE : NIQ), une société leader dans l'intelligence des consommateurs, et Unlimitail, un réseau de médias de détail de premier plan, ont annoncé une collaboration stratégique conçue pour aider les marques et les détaillants à ouvrir une nouvelle ère de responsabilité des médias de détail grâce à des mesures avancées, à des informations sur les consommateurs, à une infrastructure de données interopérable et à des analyses basées sur l'IA.

Cette collaboration combinera le vaste réseau de médias de détail d'Unilimitail, qui couvre 21 pays, 35 détaillants, plus de 120 sites Web de détaillants et plus de 250 millions de détenteurs de cartes de fidélité, avec les capacités de mesure, d'analyse et de renseignement des consommateurs de pointe de NIQ. Ensemble, les entreprises aideront les annonceurs à aller au-delà des mesures de campagne pour comprendre le véritable impact commercial des investissements dans les médias de détail tout en permettant d'obtenir des informations plus approfondies sur les consommateurs et les catégories et d'obtenir une vue cohérente des performances des détaillants, des marchés et des canaux.

Alors que le commerce et les médias continuent de converger, les marques subissent une pression croissante pour connecter des sources de données fragmentées, prouver le retour sur investissement et comprendre l'impact supplémentaire de chaque dollar marketing. Cette collaboration donne aux marques les outils nécessaires pour ancrer chaque recommandation sur site et hors site dans une analyse rigoureuse de leur position dans le commerce de détail et lier l’exposition des médias aux résultats de vente vérifiés, avec un seul objectif : aider les marketeurs à comprendre comment les campagnes influencent vraiment le comportement des acheteurs et stimulent la croissance.

Dans le cadre de l'accord, Unlimitail déploiera les capacités de mesure de NIQ en tant que composante essentielle de son écosystème technologique en évolution, aux côtés d'un nouvel environnement de salle blanche de données et d'une infrastructure AdTech améliorée. Le déploiement initial commencera par les opérations de Carrefour en France, en Espagne et au Brésil, avec des programmes pilotes qui devraient être lancés à la mi 2026.

Principaux avantages de cette collaboration

Aide à mesurer l'impact des ventes en liant l'exposition des médias aux achats vérifiés

en liant l'exposition des médias aux achats vérifiés Compare les performances entre les différents marchés et détaillants pour optimiser l'investissement mondial dans les médias

et détaillants pour optimiser l'investissement mondial dans les médias Active la collaboration confidentielle grâce à des environnements de salle blanche

grâce à des environnements de salle blanche Accroît la transparence et la responsabilisation pour les investissements dans les médias de détail

et la responsabilisation pour les investissements dans les médias de détail Normalise la mesure dans l'ensemble des écosystèmes des détaillants

dans l'ensemble des écosystèmes des détaillants Fournit des informations améliorées pour soutenir les futures applications de commerce et de publicité alimentées par l'IA

Génère des informations plus riches sur les consommateurs, les catégories et le marché pour améliorer la planification et l'optimisation des campagnes

« Les médias de détail deviennent l'un des moteurs de croissance les plus importants pour les marques et les détaillants, mais leur avenir dépend de la confiance, de la transparence et de résultats commerciaux mesurables », déclare Emilie Darolles, présidente, Europe de l'Ouest, NIQ. « Alors que le commerce et les médias continuent de converger, les marques ont besoin d’un moyen cohérent de comprendre ce qui stimule la performance pour les marchés, les détaillants et les canaux. Avec Unlimitail, nous contribuons à créer un écosystème de mesure plus connecté qui permet aux marketeurs d'aller au-delà des hypothèses et de démontrer en toute confiance l'impact de leurs investissements. »

Cette collaboration représente une étape importante pour éliminer les silos de longue date entre les données des médias et du commerce. Les marques ont historiquement eu du mal à évaluer l'efficacité des campagnes de manière cohérente parmi les détaillants, les pays et les publics de consommateurs. En harmonisant les données sur les détaillants, les médias et le commerce dans un cadre commun, NIQ et Unlimitail permettront une vue plus complète de la performance et aideront les annonceurs à prendre des décisions d'investissement plus intelligentes.

« Les médias de détail sont passés d'un canal émergent à un pilier stratégique du marketing moderne », déclare Alexis Marcombe, CEO, Unlimitail. « Notre ambition est de fournir aux marques et aux détaillants les outils, les données et la technologie dont ils ont besoin pour libérer une plus grande valeur pour chaque campagne. En intégrant les capacités éprouvées de mesure de NIQ dans notre écosystème, nous permettons un nouveau niveau de transparence et de responsabilité en matière de performance qui profitera aux annonceurs, aux détaillants et aux consommateurs. »

L'annonce reflète un changement plus large en cours dans l'industrie alors que les marques cherchent à unifier les médias, le commerce et les données des consommateurs dans une vue unifiée. Grâce à son écosystème mondial de données, à ses analyses basées sur l'IA et à l'aperçu complet (The Full View™) du comportement des consommateurs, NIQ aide les organisations à relier les informations aux résultats et à naviguer dans la prochaine ère du commerce.

Des représentants de NIQ et d'Unlimitail seront disponibles pour des entrevues avec les médias lors du Cannes Lions International Festival of Creativity, où les médias de détail et la mesure seront des thèmes clés de l'industrie.

À propos de NIQ

NielsenIQ (NYSE : NIQ) est une entreprise leader dans le domaine de l’intelligence consommateur, offrant la compréhension la plus complète et la plus fiable du comportement d’achat des consommateurs et révélant de nouvelles voies de croissance. En combinant une couverture mondiale inégalée des données et des mesures granulaires sur les consommateurs et le commerce de détail avec des décennies d’expertise en modélisation IA, NIQ développe des systèmes décisionnels qui aident les entreprises à transformer des données complexes en actions sûres.

Notre présence mondiale s'étend sur plus de 90 pays, couvrant environ 82 % de la population mondiale et plus de 7 400 milliards de dollars de dépenses de consommation mondiales. Grâce à des plateformes cloud, des analyses avancées et des observations dérivées de l'IA, NIQ offre la « Full View™ », accompagnant les marques et les détaillants vers une meilleure compréhension du comportement d'achat des consommateurs comme levier d'action.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.niq.com.

À propos d'Unlimitail

Unlimitail est une structure internationale de médias de détail offrant aux marques et aux détaillants la possibilité de déployer leurs stratégies de médias de détail de manière simplifiée, unifiée et optimisée. La société permet une meilleure compréhension des consommateurs, l'activation de campagnes marketing ciblées et omnicanal, ainsi que la mesure de bout en bout de l'efficacité de ces campagnes, de la visibilité accrue au renforcement des ventes. La société se distingue aujourd'hui sur le marché grâce à sa suite technologique publicitaire de pointe, qui unifie sur site et hors site, ainsi que grâce à sa portée mondiale et à la qualité de ses données, accumulant plus de deux milliards de vues de pages mensuelles et couvrant plus de 250 millions de clients adressables dans le monde entier.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives traitent de diverses questions, y compris des déclarations sur les échéanciers prévus, les avantages, les caractéristiques et les résultats de NIQ Commerce Lab et les capacités connexes et d'autres déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles et comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux anticipés. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées et NIQ ne s'engage aucunement à les mettre à jour, sauf si la loi l'exige.

#NIQ-GENERAL

*Sur la base du rapport CMO Outlook: Guide to 2026. de NIQ

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