LabGenius Therapeutics en LG Chem sluiten een samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek, inclusief optie en licentie, voor de ontwikkeling van een door AI/ML ontworpen tumorgerichte antistof
LabGenius Therapeutics en LG Chem sluiten een samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek, inclusief optie en licentie, voor de ontwikkeling van een door AI/ML ontworpen tumorgerichte antistof
- De bedrijven hebben een meerjarige samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek, inclusief optie en licentie, gesloten. LabGenius Therapeutics zal haar AI/ML-gestuurde platform voor antistofontdekking, EVA™, gebruiken om de volgende generatie multispecifieke antistoffen met verbeterde therapeutische eigenschappen te ontwerpen en te ontwikkelen
- LabGenius Therapeutics ontvangt een niet nader genoemd bedrag aan vooruitbetaling en mogelijke vroege mijlpalen; indien de optie wordt uitgeoefend, kunnen er bovendien potentiële driecijferige miljoenen euro's aan klinische, regelgevende en commerciële mijlpalen worden behaald, evenals royalty's op de netto-omzet
LONDEN--(BUSINESS WIRE)--LabGenius Therapeutics ('LabGenius'), een bedrijf voor geneesmiddelenontwikkeling dat machine learning (ML) en experimentatie met hoge doorvoer combineert om therapeutische antistoffen te optimaliseren, heeft vandaag een meerjarige samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek, inclusief optie en licentie, met LG Chem aangekondigd.
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