-

LabGenius Therapeutics en LG Chem sluiten een samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek, inclusief optie en licentie, voor de ontwikkeling van een door AI/ML ontworpen tumorgerichte antistof

  • De bedrijven hebben een meerjarige samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek, inclusief optie en licentie, gesloten. LabGenius Therapeutics zal haar AI/ML-gestuurde platform voor antistofontdekking, EVA™, gebruiken om de volgende generatie multispecifieke antistoffen met verbeterde therapeutische eigenschappen te ontwerpen en te ontwikkelen
  • LabGenius Therapeutics ontvangt een niet nader genoemd bedrag aan vooruitbetaling en mogelijke vroege mijlpalen; indien de optie wordt uitgeoefend, kunnen er bovendien potentiële driecijferige miljoenen euro's aan klinische, regelgevende en commerciële mijlpalen worden behaald, evenals royalty's op de netto-omzet
original

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--LabGenius Therapeutics ('LabGenius'), een bedrijf voor geneesmiddelenontwikkeling dat machine learning (ML) en experimentatie met hoge doorvoer combineert om therapeutische antistoffen te optimaliseren, heeft vandaag een meerjarige samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek, inclusief optie en licentie, met LG Chem aangekondigd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media: press@labgeni.us
Corporate / business development: partnerships@labgeni.us

Industry:
LabGenius Therapeutics LogoLabGenius Therapeutics Logo

LabGenius Therapeutics

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Media: press@labgeni.us
Corporate / business development: partnerships@labgeni.us

More News From LabGenius Therapeutics

Samenvatting: LabGenius Therapeutics kondigt een posterpresentatie tijdens het ESMO Immuno-Oncology Congress 2025 aan

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--LabGenius Therapeutics (“LabGenius”), een bedrijf dat zich toelegt op het ontdekken van geneesmiddelen en hiertoe artificiële intelligence (AI) combineert met experimentatie met hoge doorvoer om multispecifieke antilichamen van de nieuwe generatie voor vaste tumoren te bevorderen, kondigde vandaag aan dat een wetenschappelijke poster zal worden voorgesteld tijdens het ESMO Immuno-Oncology Congress 2025, dat van 10 tot 12 december 2025 doorgaat in het Queen Elizabeth II...

Samenvatting: LabGenius benoemt Prof Hendrik-Tobias Arkenau en Prof Victor Greiff tot wetenschappelijke adviseurs

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--LabGenius, LabGenius, een pionier in het gebruik van machine learning (ML) voor antilichaamonderzoek, hebben vandaag aangekondigd dat Hendrik-Tobias Arkenau, MD/PhD/FRCP, en Victor Greiff, PhD, zich bij hun team van adviseurs van wereldklasse zullen voegen. Als vooraanstaande deskundigen uit de academische wereld en de biotechnologie gaan zij een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van het platform voor het onderzoek naar antilichamen van LabGenius en naar de mog...

Samenvatting: LabGenius wint overheidssubsidie voor innovatie ter ondersteuning van de ontwikkeling van ML-gestuurde kankertherapieën

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--LabGenius, een pionier in het gebruik van machine learning (ML) voor het ontdekken van op antilichamen gebaseerde geneesmiddelen, heeft vandaag aangekondigd dat het een zeer competitieve Biomedical Catalyst (BMC)-subsidie heeft gekregen van Innovate UK. Met deze recente subsidie heeft LabGenius dit jaar in totaal meer dan £ 1 miljoen aan overheidssteun veiliggesteld. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp b...
Back to Newsroom