LabGenius Therapeutics en LG Chem sluiten een samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek, inclusief optie en licentie, voor de ontwikkeling van een door AI/ML ontworpen tumorgerichte antistof

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--LabGenius Therapeutics ('LabGenius'), een bedrijf voor geneesmiddelenontwikkeling dat machine learning (ML) en experimentatie met hoge doorvoer combineert om therapeutische antistoffen te optimaliseren, heeft vandaag een meerjarige samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek, inclusief optie en licentie, met LG Chem aangekondigd.

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