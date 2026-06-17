IFFとISIPCA、共同で運営する香りのデザイン・創造修士課程プログラムの10周年を記念

フランス、ヴェルサイユ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- フレーバー、フレグランス、食品原料、ヘルス&バイオサイエンス分野のグローバルリーダーであるIFFは、香水、化粧品、食品香料分野の専門人材育成で世界的に知られる ISIPCAとの提携により開発した、業界をリードする認定修士課程レベルの香りのデザイン・創造プログラムの10周年を迎えたことを発表しました。2016年の開講以来、IFF ISIPCAプログラムは40か国以上から180人超の専門人材を育成し、これまでに130人の卒業生を輩出しています。また、卒業後6か月以内の就職率は100％を達成しています。

IFF Scentのデジタル担当シニア・バイスプレジデントであり、本プログラムのスポンサーを務めるヴァレリー・クロードは、次のように述べています。「過去10年間にわたり、IFF ISIPCAプログラムは、卓越した創造力、科学的専門知識、そしてグローバルな視点を兼ね備えた、多様で将来性豊かなフレグランス分野の専門人材を輩出してきました。次世代の香りの専門人材が業界全体のイノベーションを牽引していくことで、今後の展望は非常に明るいものになると考えています。」

IFF ISIPCAは、香りの分野でのキャリアへの扉を開く画期的な大学院プログラムです。IFFが135年以上にわたり培ってきた創造の伝統と科学に基づくイノベーションを、ISIPCAの卓越した学術的専門性と融合させることで、専門性の高い香りのデザイン・創造プログラムを実現し、調香業界へのキャリアパスを広げてきました。本プログラムは、フレグランス開発、マーケティング、営業、調香クリエーションなどの職種に向けた人材を育成し、フレグランス業界の未来づくりに貢献しています。

この認定プログラムでは、科学分野のバックグラウンドを必須条件とせず、嗅覚能力、学業成績、個々の才能に基づいて受講者を選抜しています。これにより、フレグランス創作の現場により多様な視点をもたらしています。卒業生は、IFF（欧州、アジア、中東、南北アメリカ地域）をはじめ、日用消費財（FMCG）企業などフレグランス業界全体にわたるさまざまな組織で活躍しており、本プログラムの高い成果と影響力を示しています。

ISIPCAのゼネラル・ディレクターであるニコラス・サラド氏は、次のように述べています。「本プログラムは、創造性、香りに関する豊かな知識、そして技術的専門性を兼ね備えた人材を育成しています。こうして育った人材は、業界が直面する課題や変化する市場環境に対応しながら、すでに業界の一員として活躍しています。」

業界が進化を続ける中、教育、知識継承、そして継続的なイノベーションは、IFF ISIPCAプログラムの基盤であり続けています。今回の10周年という節目は、IFFがフレグランス業界の未来への投資を継続し、顧客や消費者に意義ある価値をもたらす嗅覚体験のイノベーションを推進していく姿勢を示すものです。

IFFについて

IFF（NYSE：IFF）は、科学、創造性、そして人への思いを通じて喜びを創造しています。味覚、香り、食品素材、ヘルス&バイオサイエンス分野におけるグローバルリーダーとして、未来に向けたイノベーションを推進しています。日々、人々に愛される製品の価値を高める革新的かつ持続可能なソリューションを提供し、健康の向上、感性を刺激する体験の創出、そして人々の暮らしの向上を実現しています。詳細は、iff.com、LinkedIn、Instagram、Facebookをご覧ください。

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