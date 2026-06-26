LabGenius Therapeutics et LG Chem concluent un Contrat de collaboration de recherche assorti d’une option de licence pour développer un anticorps ciblant les tumeurs conçu par l’IA et le ML

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--LabGenius Therapeutics (« LabGenius »), société de découverte de médicaments qui combine l’apprentissage machine (ML) et l’expérimentation à haut débit pour optimiser les anticorps thérapeutiques, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un Contrat de collaboration de recherche assorti d’une option de licence pluriannuel avecLG Chem. La collaboration vise à identifier les anticorps multispécifiqes de nouvelle génération destinés à surmonter les principales limitation des immunothérapies actuelles, y compris la toxicité on-target, off-tumor (cible atteinte, tumeur épargnée). Ensemble, les sociétés s’efforceront de développer un traitement novateur et sélectif des tumeurs ciblant un antigène tumoral solide exprimé sur plusieurs types de cancers difficiles à traiter.

« Le partenariat avec LG Chem représente un moment très important pour LabGenius et fournit une preuve supplémentaire de la capacité de notre plateforme à concevoir des anticorps multispécifiques fortement optimisés », a déclaré le Dr James Field, PDG de LabGenius. « Nous nous réjouissons de pouvoir tirer parti de nos capacités de découverte exclusives pour faire progresser le développement d’immmunothérapies plus sûres et plus efficaces au profit des patients atteints de tumeurs solides. »

Jineon So, directeur R&D, Division des Sciences de la vie, chez LG Chem, a indiqué : « LabGenius possède une plateforme hautement performante et méthodique qui permet d’effectuer une rapide exploration des candidats et une évaluation précoce grâce à une structure en boucle fermée qui intègre des laboratoires humides automatisés et des laboratoires secs computationnels. Par le biais de cette collaboration, nous comptons identifier rapidement des candidats-médicaments innovants plus efficaces et moins toxiques dans des domaines où le besoin médical est important et non satisfait. »

Lord Vallance, ministre de la Science, a indiqué : « Le cancer affectera beaucoup d’entre nous ou nos familles au cours de notre vie mais, de la découverte de médicaments aux diagnostiques précoces, des technologies émergentes comme l’IA transforment notre capacité à traiter cette terrible maladie et trouver des remèdes. En associant le pouvoir de l’apprentissage machine et de l’expertise en matière de recherche, cette collaboration a le potentiel de fournir de nouveaux traitements qui sont plus efficaces et ont moins d’effets secondaires, et d’améliorer les résultats obtenus pour les patients du monde entier. »

Selon les termes du Contrat de licence, LabGenius fera avancer le programme en effectuant la recherche préclinique, y compris les études d’efficacité in vitro , après quoi LG Chem mènera d’autres travaux de développement préclinique, y compris des études in vivo , et aura ensuite la possibilité d’obtenir un accord d’in-licensing (licence d’exploitation de l’actif). LabGenius recevra un paiement initial non divulgué et des paiements d’étape précoces potentiels, plus, en cas d’exercice de l’option, des paiements d’étape clinique, réglementaire et commerciale potentiels de centaines de millions, ainsi que des redevances sur les ventes nettes. LG Chem financera toutes les activités de recherche et de développement effectuées dans le cadre de la collaboration.

À propos de LabGenius Ltd. (LabGenius Therapeutics)

LabGenius Therapeutics est une société de découverte de médicaments pionnière dans le développement d’anticorps thérapeutiques de nouvelle génération. Sa plateforme de découverte, EVA™ , intègre plusieurs technologies de pointe issues de l’intelligence artificielle, de la robotique et de la biologie synthétique, pour accélérer la découverte de nouveaux anticorps multispécifiques. Utilisant EVA™ , LabGenius génère son programme phare, LGTX-101, engagement de lymphocytes T (TCE) bispécifique trivalent hautement sélectif et puissant basé sur les VHH et ciblant simultanément les protéines Nectin-4 et le récepteur CD3. LabGenius Therapeutics adopte un modèle économique hybride, associant des partenariats à des sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques, tout en poursuivant le développement de son portefeuille thérapeutique détenu à 100 %. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web www.labgeniustx.com, ou connectez-vous sur LinkedIn.

About LG Chem Ltd. and LG Chem LifeSciences

LG Chem est une entreprise chimique mondiale de premier plan qui dispose d’un portefeuille d’activités diversifié dans les domaines clés de la pétrochimie, des matériaux avancés et des sciences de la vie. LG Chem Life Sciences, division commerciale des sciences de la vie de LG Chem, se consacre à développer et à fournir des médicaments novateurs dans un large éventail de domaines thérapeutiques. Guidée par sa mission qui vise à transformer la vie des gens grâce à une science inspirante et une innovation de pointe, LG Chem Life Sciences propose des solutions différenciées à ses clients. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web www.lgchem.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.