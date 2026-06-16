NIQとUnlimitail、小売業者や国を横断する次世代のオムニチャネル・リテールメディア・インサイトと測定ソリューションの提供に向けて協業

シカゴ＆パリ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- リテールメディアへの投資は世界的に加速しており、最高マーケティング責任者（CMO）の67%が2026年にリテールメディア・ネットワーク（RMN）への支出を増やすことを計画しています。一方で、現在のRMNに十分な測定およびアトリビューション機能が備わっていると考えるCMOは53%にとどまっており、小売業者や市場をまたいで、リテールメディアがもたらす実際の事業インパクトを証明するうえで、重大なギャップがあることが浮き彫りになっています。*

消費者インテリジェンス分野をリードするNIQ（NYSE: NIQ）と、大手リテールメディア・ネットワークであるUnlimitail（アンリミテール）は、戦略的協業を発表しました。この協業により、高度な測定、消費者インサイト、相互運用可能なデータ・インフラストラクチャー、AIを活用したアナリティクスを通じて、ブランドおよび小売業者がリテールメディアにおけるアカウンタビリティの新時代を切り開けるよう支援します。

この協業では、21か国、35の小売業者、120を超える小売業者のウェブサイト、2億5,000万人超のロイヤルティーカード会員を網羅するUnlimitailの広範なリテールメディア・ネットワークと、NIQの業界をリードする測定、アナリティクス、消費者インテリジェンスのケイパビリティを組み合わせます。両社は、広告主がキャンペーン指標だけにとどまらず、リテールメディア投資がもたらす真の事業インパクトを理解し、より深い消費者インサイトおよびカテゴリー・インサイトを引き出すとともに、小売業者、市場、チャンネルを横断してパフォーマンスを一貫した形で把握できるよう支援します。

コマースとメディアの融合が進む中、ブランドには、断片化されたデータソースを統合し、投資対効果を実証し、マーケティング投資1ドルごとの増分効果を把握することがますます求められています。この協業により、ブランド企業はまさにそれを実現するためのツールを手にすることができます。具体的には、オンサイトおよびオフサイト施策に関するあらゆる提案を、小売市場における自社ブランドのポジションに関する厳密な分析に基づかせ、メディア接触を検証済みの販売成果と結び付けることが可能になります。その目的はただ1つ、キャンペーンがショッパー行動に実際にどのような影響を与え、成長をどのように促進しているかをマーケターが理解できるようにすることです。

合意の一環として、Unlimitailは、新たなデータクリーンルーム環境および強化されたアドテク・インフラストラクチャーと併せて、Unlimitailの進化を続けるテクノロジー・エコシステムの中核的要素として、NIQの測定機能を導入します。初期導入は、フランス、スペイン、ブラジルにおけるCarrefour（カルフール）の事業から始まり、パイロット・プログラムは2026年半ばに開始される見込みです。

本協業の主なメリット

メディア接触と検証済みの購買を結び付け、 売上への影響の測定を支援

グローバルなメディア投資の最適化に向けた、 市場および小売業者間のパフォーマンス比較

データクリーンルーム環境を通じた、 プライバシー保護型の連携の実現

リテールメディア投資に関する 透明性とアカウンタビリティの向上

各小売業者のエコシステム全体にわたる 測定の標準化

今後のAI活用型コマースおよび広告アプリケーションを支援する 、より高度なインサイトの提供

、より高度なインサイトの提供 キャンペーン計画と最適化の改善に向けた、消費者、カテゴリー、市場に関するより豊富なインサイトの生成

「リテールメディアは、ブランドおよび小売業者にとって最も重要な成長の原動力の1つになりつつありますが、その将来は、信頼、透明性、測定可能な事業成果にかかっています」と、NIQ西ヨーロッパ担当プレジデントのエミリー・ダロル（Emilie Darolles）は述べました。「コマースとメディアの融合が進む中、ブランド企業には、市場、小売業者、チャンネルを横断して、何がパフォーマンスを左右しているのかを一貫した方法で把握することが求められています。Unlimitailとともに、より統合された測定エコシステムの構築を支援し、マーケターが推測に頼る段階を超えて、投資効果を自信を持って実証できるようにしています。」

この協業は、メディアデータとコマースデータの間に長年存在してきたサイロの解消に向けた重要な一歩です。これまで、ブランドは、小売業者、国、消費者オーディエンスをまたいでキャンペーン効果を一貫して評価することに苦慮してきました。小売、メディア、コマースのデータを共通のフレームワーク内で統合・整合化することで、NIQとUnlimitailは、パフォーマンスをより包括的に把握できるようにするとともに、広告主がより的確な投資判断を下せるよう支援します。

「リテールメディアは、新興のチャンネルから、現代マーケティングにおける戦略的基盤へと進化しました」と、Unlimitailの最高経営責任者（CEO）であるアレクシス・マルコンブ（Alexis Marcombe）は述べました。「Unlimitailが目指すのは、あらゆるキャンペーンからより大きな価値を引き出すために必要なツール、データ、テクノロジーをブランドおよび小売業者に提供することです。NIQの信頼性の高い測定機能をUnlimitailのエコシステムに統合することで、広告主、小売業者、消費者のいずれにもメリットをもたらす透明性とパフォーマンス・アカウンタビリティを、新たな水準で実現しています。」

この発表は、ブランドがメディア、コマース、消費者に関するデータを一元的なビューへと統合しようとする中、業界全体で進行しているより広範な変化を反映しています。NIQは、グローバルなデータ・エコシステム、AIを活用したアナリティクス、消費者購買行動に関する「The Full View™」を通じて、組織がインサイトを成果につなげ、コマースの次の時代に対応できるよう支援しています。

NIQとUnlimitailの代表者は、カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバルの期間中、報道関係者によるインタビューに応じる予定です。同フェスティバルでは、リテールメディアと測定が業界の主要テーマとなります。

NIQについて

NielsenIQ（NYSE: NIQ）は、消費者の購買行動に関する最も包括的で信頼性の高い理解を提供し、新たな成長への道筋を示す、世界をリードする消費者インテリジェンス企業です。比類のないグローバルなデータ基盤と、詳細な消費者・小売測定データに加え、数十年にわたるAIモデリングの専門知識を組み合わせることで、NIQは複雑なデータを確信を持った行動へと転換するための意思決定システムを構築しています。

90か国以上で事業を展開するNIQは、世界人口の約82％と世界の消費支出7.4兆ドル超をカバーしています。クラウドベースのプラットフォーム、高度な分析、およびAI主導のインサイトを通じて、NIQは「The Full View™」を提供し、ブランドおよび小売事業者が、消費者が何を購入し、なぜ購入するのか、そして次に何をすべきかを理解できるよう支援しています。

詳細については次のリンクからご覧ください。 www.niq.com.

Unlimitail（アンリミテール）について

Unlimitailは、ブランドおよび小売業者に対し、リテールメディア戦略を簡素化・一元化・最適化された形で展開する機会を提供する、国際的なリテールメディア事業組織です。Unlimitailは、消費者理解の深化、ターゲティング型のオムニチャネル・マーケティング・キャンペーンの実施に加え、露出の向上から売り上げの増加に至るまで、これらのキャンペーンの効果をエンドツーエンドで測定できるようにします。同社は現在、オンサイトとオフサイトを統合する最先端の広告テクノロジー・スイートに加え、月間20億件を超えるページビューと、世界で2億5,000万人を超えるアドレサブル・カスタマーをカバーする世界的なリーチおよびデータ品質により、市場で際立った存在となっています。

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、将来予想に関する記述が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、NIQ Commerce Labおよび関連機能の予想されるスケジュール、利点、特徴、成果に関する記述を含め、本プレスリリースに含まれる過去の事実ではないさまざまな事項を対象としています。これらの記述は現時点での予想に基づいており、実際の結果が大きく異なる原因となる可能性のあるリスクや不確実性を伴います。将来の見通しに関する記述は、その発表日時点のものであり、NIQは法律で義務付けられている場合を除き、これらを更新する義務を負いません。

#NIQ-GENERAL

*NIQの「CMO Outlook: Guide to 2026」に基づく。

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