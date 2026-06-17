L’IFF et l’ISIPCA célèbrent les 10 ans de leur programme commun de master en conception et création de parfums

VERSAILLES, France--(BUSINESS WIRE)--IFF – leader mondial dans les domaines des arômes, des parfums, des ingrédients alimentaires, de la santé et des biosciences – célèbre le 10e anniversaire de son programme de master accrédité, référence dans le secteur, dédié à la conception et à la création de parfums, développé en partenariat avec l'ISIPCA, école de renommée mondiale spécialisée dans les métiers de la parfumerie, des cosmétiques et des arômes alimentaires. Depuis son lancement en 2016, le programme IFF ISIPCA a formé plus de 180 professionnels issus de 40 pays, avec 130 diplômés à ce jour et un taux d’insertion professionnelle de 100 % dans les six mois suivant l’obtention du diplôme.

« Au cours de la dernière décennie, IFF ISIPCA a constitué un solide vivier d’experts en parfumerie diversifiés et à fort potentiel, alliant excellence créative, expertise scientifique et perspective mondiale », déclare Valery Claude, marraine du programme et vice-présidente senior en charge du numérique chez IFF Scent. « L’avenir s’annonce prometteur grâce à cette nouvelle génération de talents de la parfumerie, prête à stimuler l’innovation dans l’ensemble du secteur. »

IFF ISIPCA est un programme de troisième cycle novateur qui offre une porte d’entrée vers les carrières dans le domaine des parfums. Combinant l’héritage créatif de plus de 135 ans d’IFF et son innovation fondée sur la science avec l’excellence académique de l’ISIPCA, ce programme spécialisé dans la conception et la création de parfums a élargi l’accès aux carrières dans la parfumerie. Le programme prépare les étudiants à des postes dans le développement de parfums, le marketing, la vente et la création de parfums, contribuant ainsi à bâtir l’avenir de la parfumerie.

Ce programme accrédité sélectionne les candidats en fonction de leurs capacités olfactives, de leur niveau académique et de leur talent individuel – sans exiger de formation scientifique –, apportant ainsi une meilleure diversité de perspectives à la création de parfums. Les diplômés ont poursuivi leur carrière dans l’ensemble de l’écosystème de la parfumerie, notamment chez IFF (en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et dans les Amériques) et au sein d’entreprises du secteur des biens de grande consommation (FMCG), ce qui témoigne de l’impact du programme.

« Le programme forme des profils alliant créativité, culture olfactive et expertise technique », explique Nicholas Salado, directeur général de l’ISIPCA. « Il soutient des talents désormais pleinement intégrés au secteur, en phase avec ses défis et sa dynamique en constante évolution. »

Au fur et à mesure que le secteur évolue, la formation, le transfert de connaissances et l’innovation durable restent au cœur du programme IFF ISIPCA. Ce 10e anniversaire témoigne de l’engagement d’IFF à investir dans l’avenir de la parfumerie et à stimuler l’innovation en matière d’expériences olfactives qui ont un impact significatif pour les clients et les consommateurs.

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