NIQ e Unlimitail collaborano per fornire la nuova generazione di analisi e misurazioni di retail media omnicanale ai commercianti al dettaglio e in vari Paesi

CHICAGO e PARIGI--(BUSINESS WIRE)--L'investimento nei media del commercio al dettaglio sta accelerando a livello globale, con il 67% dei CMO che prevedono di aumentare la spesa sulle reti dei media del commercio al dettaglio (RMN, retail media network) nel 2026. Eppure solo il 53% oggi crede le RMN offrano capacità adeguate di misurazione e attribuzione, evidenziando un divario critico nel provare il vero impatto commerciale tra rivenditori al dettaglio e mercati.*

Oggi, NIQ (NYSE: NIQ), azienda leader nel settore della consumer intelligence, e Unlimitail, una rete leader nel settore dei retail media, ha annunciato una collaborazione strategica finalizzata ad aiutare i marchi a promuovere una nuova era di responsabilità dei retail media attraverso la misurazione avanzata, le informazioni ai consumatori, l'infrastruttura dati interoperabile e l'analisi basata sull'IA.

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