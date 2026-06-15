KRM22 forma una alianza con Sigma AI para mejorar sus capacidades de vigilancia del mercado e inteligencia de riesgo

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--KRM22, la empresa de inversión en tecnología y software orientada a soluciones de gestión de riesgo para mercados de capital, anunció hoy una alianza estratégica con Sigma AI, proveedor líder de perspectivas financieras impulsadas por inteligencia artificial, con el objetivo de integrar analítica avanzada de sentimientos de noticias en su paquete de aplicaciones de gestión de riesgo.

La integración representa una importante mejora en las capacidades de KRM22, al permitir que los clientes incorporen capacidades de analítica avanzada de mercado en tiempo real derivada de fuentes de noticias globales directamente en sus marcos de trabajo de riesgo. A través de los modelos de aprendizaje automático y el procesamiento de lenguaje natural patentados de Sigma AI, KRM22 ayudará a que las firmas identifiquen mejor los riesgos emergentes, anticipen los eventos de movimiento del mercado y tomen decisiones financieras y de cumplimiento normativo mejor informadas.

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