LabGenius Therapeutics und LG Chem gehen eine Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit sowie eine Options- und Lizenzvereinbarung ein, um einen KI/ML-gestützten, tumorzielgerichteten Antikörper zu entwickeln

LONDON--(BUSINESS WIRE)--LabGenius Therapeutics („LabGenius”), ein Medikamentenentwicklungsunternehmen, das maschinelles Lernen (ML) und High-Throughput Experimentation (HTE) kombiniert, um therapeutische Antikörper zu optimieren, gab heute eine mehrjährige Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit sowie eine Options- und Lizenzvereinbarung mit LG Chem bekannt. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, multispezifische Antikörper der nächsten Generation zu identifizieren, die darauf ausgelegt sind, die wesentlichen Einschränkungen bestehender Immuntherapien zu überwinden, einschließlich On-target, Off-tumour-Toxizitäten. Gemeinsam werden die Unternehmen bestrebt sein, ein neuartiges, tumorselektives Therapeutikum zu entwickeln, das auf ein solides Tumorantigen abzielt, das in mehreren schwer zu behandelnden Krebsarten exprimiert wird.

„Die Partnerschaft mit LG Chem stellt einen sehr wichtigen Moment für LabGenius dar und bietet eine weitere Validierung der Fähigkeit unserer Plattform, hochoptimierte, multispezifische Antikörper zu entwickeln”, erläuterte Dr. James Field, CEO von LabGenius. „Wir begrüßen diese Gelegenheit, unsere proprietären Erkennungsfunktionen optimal zu nutzen, um die Entwicklung sichererer und wirksamerer Immuntherapien für Patienten mit soliden Tumoren voranzutreiben.”

Jineon So, Head of R&D, Life Sciences Division bei LG Chem, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: „LabGenius verfügt über eine äußerst leistungsfähige und systematische Plattform, die eine schnelle Kandidatenerkundung und frühzeitige Bewertung durch eine geschlossenen Kreislaufstruktur ermöglicht, die mit automatisierten Nasslaboren und computergestützten Trockenlaboren ausgestattet ist. Durch diese Zusammenarbeit streben wir danach, neuartige Krebsmedikamentenkandidaten mit verbesserter Wirksamkeit und reduzierter Toxizität in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf rasch zu identifizieren.”

Der Wissenschaftsminister Lord Vallance erläuterte: „Im Laufe unseres Lebens wird Krebs viele von uns oder unsere Familien in Mitleidenschaft ziehen, jedoch von der Medikamentenentwicklung bis hin zu schnelleren Diagnosen, revolutionieren aufstrebende Technologien, wie KI unsere menschlichen Fähigkeiten, diese schreckliche Krankheit zu behandeln und zu heilen. Durch die Verknüpfung von maschinellem Lernen und wissenschaftlicher Forschungsexpertise verfügt diese Zusammenarbeit über das Potenzial, neue Behandlungsformen anzubieten, die effizienter sind und weniger Nebenwirkungen haben - und die Behandlungsergebnisse für Patienten auf der ganzen Welt möglicherweise verbessern."

Gemäß den Bestimmungen des Lizenzvertrags wird LabGenius das Programm durch die präklinische Forschung voranbringen, einschließlich in-vitro-Wirksamkeitsstudien nach denen LG Chem weitere präklinische Entwicklungsarbeiten durchführen wird, einschließlich In-vivo-Studien und anschließend wird es die Option geben, die Vermögenswerte einzulizenzieren. LabGenius wird eine nicht genannte Vorauszahlung erhalten und potenzielle frühe Meilensteine und darüber hinaus, falls die Option ausgeübt wird, potenzielle klinische, regulatorische und kommerzielle Meilensteine im dreistelligen Millionenbereich zusammen mit Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz erreichen. LG Chem wird alle Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten finanzieren, die im Rahmen der Zusammenarbeit durchgeführt werden.

Über LabGenius Ltd. (LabGenius Therapeutics)

LabGenius Therapeutics ist ein Unternehmen im Bereich der Wirkstoffforschung an der Spitze der Entwicklung therapeutischer Antikörper der nächsten Generation. Seine proprietäre Discovery-Plattform EVA™ , kombiniert fortschrittliche Technologien in den Bereichen künstliche Intelligenz, robotergesteuerte Prozessautomatisierung und synthetische Biologie, um die Entdeckung neuartiger multispezifischer Antikörper zu beschleunigen. Mithilfe von EVA™ generierte LabGenius sein Lead-Programm LGTX-101, einen hochselektiven und potenten trivalenten VHH-basierten Nectin-4 x CD3 T-Zell-Engager. LabGenius arbeitet mit einem hybriden Geschäftsmodell, das die gleichzeitige Partnerschaft mit Biotech- und Pharmaunternehmen mit der Verfolgung einer hundertprozentigen therapeutischen Pipeline beinhaltet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.labgeniustx.com oder vernetzen Sie sich auf LinkedIn.

Über LG Chem Ltd. und LG Chem LifeSciences

LG Chem ist ein führendes globales Chemieunternehmen mit einem diversifizierten Geschäftsportfolio, das sich über Petrochemikalien, fortschrittliche Materialien und Produkte der Biowissenschaften erstreckt. LG Chem Life Sciences, der Geschäftsbereich Biowissenschaften von LG Chem, hat sich der Entwicklung und Lieferung innovativer Medikamente über ein breites Spektrum von Therapiegebieten verschrieben. Geleitet von seiner Mission, das Leben der Menschen durch inspirierende Wissenschaft und führende Innovation zu verändern, bietet LG Chem Life Sciences seinen Kunden differenzierte Lösungen an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lgchem.com.

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