NIQ und Unlimitail entwickeln gemeinsam die nächste Generation von Statistiken und Messungen für Omnichannel Retail Media, die global Einzelhändler und Länder abdecken

CHICAGO & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Die Investitionen in Retail Media nehmen weltweit zu: 67 % der CMOs planen, ihre Ausgaben für Retail-Media-Netzwerke (RMNs) im Jahr 2026 zu erhöhen. Dennoch sind nur 53 % der Meinung, dass die heutigen RMNs ausreichende Mess- und Attributionsfunktionen bieten. Das zeigt eine kritische Lücke im Hinblick auf den Nachweis der tatsächlichen Wirkung auf den geschäftlichen Erfolg über verschiedene Einzelhändler und Märkte hinweg.*

Heute gaben NIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, und Unlimitail, ein bekanntes Retail-Media-Netzwerk, eine strategische Zusammenarbeit bekannt. Sie möchten Marken und Einzelhändlern helfen, durch erweiterte Messmethoden, Daten über Verbraucherverhalten, eine interoperable Dateninfrastruktur und KI-gestützte Analysen die Wirkung von Retail Media nachvollziehbar zu machen.

Unlimitail wird sein weites Retail-Media-Netzwerk nutzen, das sich über 21 Länder, 35 Einzelhändler, mehr als 120 Einzelhandelswebsites und über 250 Millionen Kundenkarteninhaber erstreckt, während NIQ seine Kompetenzen in den Bereichen Messung, Analyse und Verbraucherforschung in die Kooperation einbringt. Gemeinsam werden die Unternehmen Werbetreibenden mehr als nur die Kennzahlen der Kampagnen bieten und sie dabei unterstützen, die tatsächlichen geschäftlichen Auswirkungen von Investitionen in Retail Media zu verstehen. Sie werden dabei mehr über Verbraucherverhalten und Kategorien erfahren und sich einen Überblick über die Leistung von Einzelhändlern, Märkten und Kanälen verschaffen.

Da Handel und Media immer stärker verschmelzen, stehen Marken unter zunehmendem Druck, fragmentierte Datenquellen zu verknüpfen, den Return on Investment nachzuweisen und die zusätzlichen Auswirkungen jedes in Marketing investierten Euro zu erfassen. Genau auf diesen Bedarf zielt die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen: Jede Empfehlung für Onsite- und Offsite-Maßnahmen wird mit einer gründlichen Analyse ihrer Position im Einzelhandel untermauert und Medienpräsenz wird mit nachweislichen Verkaufsergebnissen verknüpft. Dies alles mit einem Ziel: Marketingfachleuten verständlich zu machen, wie Kampagnen das Kaufverhalten tatsächlich beeinflussen und das Wachstum vorantreiben.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Unlimitail die Messfunktionen von NIQ als Kernkomponente seines sich weiterentwickelnden Technologie-Ökosystems einsetzen, zusammen mit einer neuen „Data Clean Room“-Umgebung und einer verbesserten AdTech-Infrastruktur. Die erste Implementierung wird bei den Carrefour-Standorten in Frankreich, Spanien und Brasilien vorgenommen, der Start der Pilotprogramme ist für Mitte 2026 vorgesehen.

Der wichtigste Nutzen dieser Zusammenarbeit:

Die Wirkung auf den Umsatz messen durch die Herstellung einer Verbindung zwischen Kontakt mit Medien und nachweislichen Käufen

durch die Herstellung einer Verbindung zwischen Kontakt mit Medien und nachweislichen Käufen Die Performance von Märkten und Einzelhändlern vergleichen, um die globalen Media-Ausgaben zu optimieren

und Einzelhändlern vergleichen, um die globalen Media-Ausgaben zu optimieren Eine datenschutzkonforme Zusammenarbeit aufbauen durch „Clean Room"-Umgebungen

durch „Clean Room"-Umgebungen Mehr Transparenz und Zurechenbarkeit für Retail-Media-Ausgaben schaffen

Zurechenbarkeit für Retail-Media-Ausgaben schaffen Messmethoden über verschiedene Einzelhändler hinweg standardisieren

verschiedene Einzelhändler hinweg standardisieren Mehr Erkenntnisse gewinnen, um zukünftigen KI-basierten Handel und Anwendungen für Werbung zu unterstützen

Aussagekräftigere Daten über Konsum, Kategorien und Märkte generieren, um die Planung von Kampagnen und die Optimierung zu verbessern

„Retail Media entwickelt sich zu einem der wichtigsten Wachstumsmotoren für Marken und Einzelhändler, doch die Zukunft hängt von Vertrauen, Transparenz und messbaren Geschäftsergebnissen ab“, sagteEmilie Darolles, President, West Europe, NIQ . „Da Handel und Medien immer stärker miteinander verschmelzen, benötigen Marken eine einheitliche Methode, um zu verstehen, welche Faktoren die Leistung über Märkte, Einzelhändler und Kanäle hinweg beeinflussen. Gemeinsam mit Unlimitail tragen wir dazu bei, ein stärker vernetztes Messökosystem zu schaffen, sodass Marketingfachleute sich nicht mehr auf Vermutungen verlassen müssen, sondern die Wirkung ihrer Investitionen überzeugend nachweisen können.“

Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Schritt dar, um die seit langem bestehenden Silos zwischen Medien- und Handelsdaten aufzubrechen. In der Vergangenheit hatten Marken Schwierigkeiten, die Wirksamkeit von Kampagnen über verschiedene Einzelhändler, Länder und Verbrauchergruppen hinweg einheitlich zu bewerten. Durch die Harmonisierung von Einzelhandels-, Medien- und Handelsdaten innerhalb eines gemeinsamen Rahmens werden NIQ und Unlimitail einen umfassenderen Überblick über die Leistung ermöglichen und Werbetreibenden dabei helfen, fundiertere Investitionsentscheidungen zu treffen.

„Retail Media hat sich von einem aufstrebenden Kanal zu einer strategischen Säule des modernen Marketings entwickelt“, sagteAlexis Marcombe, Chief Executive Officer, Unlimitail . „Unser Ziel ist es, Marken und Einzelhändlern die Tools, Daten und Technologien zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um aus jeder Kampagne einen höheren Mehrwert zu erzielen. Durch die Einbettung der bewährten Messfunktionen von NIQ in unser Ökosystem schaffen wir ein neues Maß an Transparenz und machen Leistung nachverfolgbar, wovon Werbetreibende, Einzelhändler und Verbraucher gleichermaßen profitieren werden.“

Diese Ankündigung ist die Reaktion auf einen allgemeinen Wandel, der sich derzeit in der gesamten Branche vollzieht. Marken sind nun bestrebt, Medien-, Handels- und Verbraucherdaten in einer einheitlichen Übersicht zusammenzuführen. Durch ein globales Datenökosystem, KI-gestützte Analysen und den „Full View™“ beim Verbraucherverhalten unterstützt NIQ Unternehmen dabei, Erkenntnisse mit Ergebnissen zu verknüpfen und sich in der nächsten Ära des Handels zurechtzufinden.

Vertreter von NIQ und Unlimitail stehen während des Cannes Lions International Festival of Creativity für Medieninterviews zur Verfügung. Dort werden Retail Media und Messmethoden eines der zentralen Themen sein.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das das umfassendste und fundierteste Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern bietet und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination eines einzigartigen globalen Datensatzes und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 % der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View™ — und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

Über Unlimitail

Unlimitail ist eine internationale Retail-Media-Plattform, die Marken und Einzelhändlern die Möglichkeit bietet, ihre Retail-Media-Strategien auf vereinfachte, einheitliche und optimierte Weise umzusetzen. Sie ermöglicht ein besseres Verständnis der Verbraucher, die Durchführung zielgerichteter Omnichannel-Marketingkampagnen sowie eine lückenlose Messung der Wirksamkeit dieser Kampagnen – von der Steigerung der Sichtbarkeit bis hin zu höheren Umsätzen. Das Unternehmen hebt sich heute auf dem Markt durch seine Suite an hochmodernen Werbetechnologien ab, die sowohl Onsite- als auch Offsite-Maßnahmen abdecken. Darüber hinaus bietet Unlimitail eine globale Reichweite und eine hohe Qualität der Daten, die monatlich mehr als 2 Milliarden Seitenaufrufe verzeichnen und weltweit mehr als 250 Millionen adressierbare Kunden abdecken.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese beziehen sich auf verschiedene Themen, darunter Aussagen zu erwarteten Zeitplänen, Vorteilen, Funktionen und Ergebnissen des NIQ Commerce Lab sowie zu damit verbundenen Funktionen und andere in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Diese basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ankündigungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und NIQ übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

#NIQ-GENERAL

*Basierend auf NIQ’s CMO Outlook: Guide to 2026.

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