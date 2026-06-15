KRM22 werkt met Sigma AI samen om de capaciteiten voor markttoezicht en risico-informatie te bevorderen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--KRM22, het bedrijf gespecialiseerd in technologie- en software-investeringen gericht op oplossingen voor het beheer van risico's voor kapitaalmarkten, maakte vandaag een strategisch partnerschap bekend met Sigma AI, een toonaangevende aanbieder van financiële inzichten aangedreven door AI, om geavanceerde analyse van marktsentiment te integreren in zijn aanbod toepassingen voor risicobeheer.

Deze integratie markeert een belangrijke verbetering van KRM22’s capaciteiten, om klanten in staat te stellen realtime inzichten in marktsentiment afgeleid uit wereldwijde nieuwsbronnen rechtstreeks in hun risicoframeworks te integreren. Door Sigma AI’s eigen verwerking van natuurlijke taal en machine learning-modellen te benutten, zal KRM22 bedrijven helpen om opduikende risico's beter te identificeren, te anticiperen op gebeurtenissen die de markten beroeren en meer geïnformeerde beslissingen inzake verhandelen en naleving te nemen.

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