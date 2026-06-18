JTB va acquérir EXO Travel, leader asiatique des DMC, pour accélérer sa croissance mondiale

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--JTB Corp. a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord en vue d’acquérir la totalité des actions d’All Wise Holdings Pte. Ltd., l’opérateur d’EXO Travel Group basé à Bangkok, l’une des principales agences de gestion de destinations (DMC) en Asie. L’acquisition sera réalisée par l’intermédiaire d’une société de JTB Group implantée dans la région Asie-Pacifique.

EXO Travel opère sur le marché B2B, principalement dans la région Asie-Pacifique. Depuis plus de 30 ans, l’entreprise maintient un niveau élevé de satisfaction client grâce à la confiance qu’elle inspire, à ses réalisations et à la qualité de ses services. La société bénéficie d’une forte notoriété sur les marchés aisés d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Australie, où la confiance de ses entreprises partenaires contribue de manière significative à sa valeur. De plus, EXO Travel tire parti de son vaste réseau de destinations en Asie-Pacifique pour développer des produits performants et s’adapter avec souplesse à l’évolution des besoins des clients.

La technologie numérique unique d’EXO Travel simplifie les organisations complexes afin d’améliorer considérablement le confort des clients. En reliant de manière transparente les entreprises partenaires en Europe, en Amérique du Nord et en Australie aux destinations de la région Asie-Pacifique, cette technologie transcende les distances physiques pour améliorer l’expérience client et contribuer à la croissance commerciale des partenaires.

JTB fait évoluer son approche pour concrétiser sa mission « Designing Human Moments », passant d’un modèle économique traditionnel centré sur le Japon à un réseau mondial de régions interconnectées. Cette transformation vise à poursuivre l’expansion de ses activités selon le principe « Departing Globally, Arriving Globally. » Pour faire avancer cette initiative, la solide base de clientèle d’EXO Travel (marchés émetteurs) et son infrastructure de services complète (destinations) seront désormais intégrées aux activités de JTB.

Cette acquisition devrait améliorer la satisfaction client au sein de l’ensemble de JTB Group en tirant parti des atouts de JTB Global Marketing & Travel Inc., qui pilote l’activité de tourisme réceptif au Japon de JTB Group, et d’EXO Travel, spécialisée dans les voyages intra-asiatiques. De plus, l’Asie, y compris le Japon, sera considérée comme une destination touristique unifiée, en s’appuyant sur la vaste présence internationale d’EXO Travel, afin de répondre à la demande croissante de voyages multidestinations. En tant qu’agence réceptive (DMC) opérant à l’échelle mondiale, JTB Group facilitera divers échanges internationaux et favorisera des « moments humains » enrichissants qui relient les personnes, les lieux et les opportunités.

Stratégies de développement commercial de JTB après l’acquisition :

Constituer une solide base de clientèle et étendre les activités de voyages émetteurs depuis l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Australie vers l’Asie, y compris le Japon. Mettre en place un système maximisant les synergies grâce à l’intégration et à l’optimisation des fonctions commerciales, marketing et opérationnelles. Tirer pleinement parti des atouts de JTB et d’EXO Travel pour devenir la première DMC d’Asie. Par ailleurs, procéder à une intégration stratégique avec les activités mondiales existantes du groupe JTB dans le domaine des DMC afin de s’imposer comme le leader mondial du secteur et de contribuer au développement de l’industrie.

Présentation de la société acquise

Propriétaire : All Wise Holdings Pte. Ltd.

Nom commercial : EXO Travel Group

Siège social : Bangkok, Royaume de Thaïlande

Directeur général : Hamish Keith

Fondé en : 1993

Capital : non divulgué

Activité : activités de DMC en Asie, y compris au Japon

Site Web : https://www.exotravel.com/

À propos de JTB Corp.

JTB Corp., l’un des principaux prestataires de solutions de voyage au Japon, s’engage à « créer des moments humains ». Fondée en 1912, JTB a évolué au rythme de la société tout en restant fidèle à la valeur des liens humains. S’appuyant sur plus d’un siècle d’expérience et d’expertise dans le domaine du tourisme, JTB s’est diversifiée dans un large éventail d’activités, notamment les voyages individuels, d’affaires et éducatifs, l’organisation de réunions et d’événements, ainsi que l’accueil dans le domaine sportif. JTB propose des solutions de voyage dans le monde entier grâce à son réseau mondial de 153 agences réparties dans 37 pays et régions. En associant les compétences de ses collaborateurs aux données et à l’intelligence artificielle, JTB contribue à une société mondiale plus durable et plus prospère, guidée par sa vision : créer « des moments parfaits, à chaque instant ».

Rendez-vous sur www.jtbcorp.jp/en/.

À propos d’EXO Travel Group

EXO Travel est une société de gestion de destinations certifiée B Corpi, spécialisée dans les voyages et expériences sur mesure en Asie et au-delà. Avec des bureaux opérationnels dans toute la région Asie-Pacifique, en Égypte et au Maroc, EXO Travel collabore avec des conseillers en voyages, des voyagistes et des partenaires du secteur à travers le monde pour offrir des expériences de voyage de haute qualité, ancrées localement, en mettant l’accent sur le service, la durabilité et l’innovation.

Pays d’implantation en Asie : Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Singapour, Japon, Corée du Sud et Myanmar. *Outre son implantation dans les principaux pays asiatiques, EXO Travel dispose également de bases en Égypte et au Maroc, témoignant ainsi de son expansion au-delà de la région asiatique.

i La certification B Corp est un programme international de certification en matière de développement durable géré par l’organisation à but non lucratif américaine « B Lab ».

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