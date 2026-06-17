IFF und ISIPCA feiern das 10-jährige Jubiläum ihres gemeinsamen Masterstudiengangs für Duftdesign und -kreation

VERSAILLES, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--IFF – ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Aromen, Duftstoffe, Lebensmittelzutaten sowie Gesundheits- und Biowissenschaften – feiert das 10- jährige Jubiläum seines branchenführenden, akkreditierten Masterstudiengangs für Duftdesign und -kreation, der in Zusammenarbeit mit ISIPCA, der weltbekannten Ausbildungsstätte für Berufe in den Bereichen Parfümerie, Kosmetik und Lebensmittelaromen, entwickelt wurde. Seit seinem Start im Jahr 2016 hat das IFF ISIPCA-Programm mehr als 180 Fachkräfte aus 40 Ländern ausgebildet; bislang gibt es 130 Absolventen, und die Vermittlungsquote liegt bis zu sechs Monate nach Abschluss bei 100 %.

„In den letzten zehn Jahren hat IFF ISIPCA einen soliden Nachwuchskader aus vielfältigen, vielversprechenden Duft-Experten aufgebaut, die kreative Exzellenz, wissenschaftliche Kompetenz und eine globale Perspektive vereinen“, sagt Valery Claude, Programmsponsorin und Senior Vice President of Digital bei IFF Scent. „Die Zukunft sieht vielversprechend aus, denn die nächste Generation talentierter Parfümeure ist bereit, branchenweite Innovationen voranzutreiben.“

IFF ISIPCA ist ein bahnbrechender Masterstudiengang, der einen Einstieg in berufliche Laufbahnen im Bereich der Duftkreation bietet. Durch die Verbindung des mehr als 135-jährigen kreativen Erbes und der wissenschaftlich fundierten Innovation von IFF mit der akademischen Exzellenz von ISIPCA hat das spezialisierte Programm für Duftdesign und -kreation den Zugang zu Karrieren in der Parfümerie erweitert. Das Programm bereitet die Studierenden auf Tätigkeiten in den Bereichen Duftentwicklung, Marketing, Vertrieb und Parfümkreation vor und trägt so dazu bei, die Zukunft der Parfümerie mitzugestalten.

Das akkreditierte Programm wählt die Teilnehmer anhand ihrer Geruchswahrnehmung, ihrer akademischen Leistungen und ihrer individuellen Begabungen aus – ohne dass ein wissenschaftlicher Hintergrund erforderlich ist –, wodurch eine größere Vielfalt an Perspektiven in die Parfümkreation eingebracht wird. Die Absolventen haben Karrieren in verschiedenen Bereichen der Parfümindustrie eingeschlagen, unter anderem bei IFF (in Europa, Asien, dem Nahen Osten und Amerika) sowie in Unternehmen der Konsumgüterbranche (FMCG), was die Wirkung des Programms verdeutlicht.

„Das Programm bildet Fachkräfte aus, die Kreativität, Duftkultur und technisches Fachwissen vereinen“, sagt Nicholas Salado, General Director des ISIPCA. „Es fördert Talente, die mittlerweile vollständig in die Branche integriert sind und sich an deren sich wandelnde Herausforderungen und Dynamik anpassen.“

Auch im Zuge der Weiterentwicklung der Branche bilden Weiterbildung, Wissensvermittlung und nachhaltige Innovation weiterhin das Fundament des IFF-ISIPCA-Programms. Das 10-jährige Jubiläum unterstreicht das Engagement von IFF, in die Zukunft der Duftwelt zu investieren und Innovationen im Bereich der Geruchserlebnisse voranzutreiben, die für Kunden und Verbraucher von großer Bedeutung sind.

Willkommen bei IFF

Bei IFF (NYSE: IFF) schaffen wir Freude durch Wissenschaft, Kreativität und Herzblut. Als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Geschmack, Duft, Lebensmittelzutaten, Gesundheit und Biowissenschaften treiben wir Innovationen für die Zukunft voran. Täglich liefern wir innovative, nachhaltige Lösungen, die Produkte, die Menschen schätzen, auf ein neues Niveau heben – sie fördern das Wohlbefinden, erfreuen die Sinne und verbessern die menschliche Erfahrung. Weitere Informationen finden Sie unter iff.com, LinkedIn, Instagram und Facebook.

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